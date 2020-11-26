На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы
1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции
«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции
Также в программе танцы, тату-зона и коктейли
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль крафтовых производств Antifactory
Мероприятие посвящено культуре создания вещей своими руками
На объединенном «Флаконе» устроят маркет для дизайнеров и начнут продавать апартаменты
Делать на территории фуд-маркет пока не планируют
На «Хлебозаводе» пройдет распродажа книг издательства «МИФ»
Книги будут продавать в два-три раза дешевле розничной цены
На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп
Всего на мероприятие приедут более 50 проектов
Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате
Фестиваль современного искусства проведут на «Хлебозаводе» 27 и 28 июля
В «Марсакове» откроется первый магазин непромокаемой одежды Rains
Цены здесь будут совпадать с европейскими
В «Марсакове» открылись салон оптики Refaced Eyewear и корнер косметики Xlash
Магазины работают ежедневно с 11:00 до 21:00
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе» Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником
Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Прошлое, настоящее и будущее московских промзон Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Трехдневный фестиваль-ярмарку на «Хлебозаводе» посвятят Средиземноморью
Праздник организуют в марте
Гостям поп-ап-стора «Медиазоны» набьют татуировки по эскизам Навального
Издание предлагает приобрести мерч на встрече с Надеждой Толоконниковой и Антоном Шило
На новогоднем маркете «Британки» продадут эксклюзивные работы студентов
Праздник состоится на «Хлебозаводе»
На «Хлебозаводе» в очередной раз пройдет итальянская рождественская ярмарка
Мероприятие продлится три дня
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль в поддержку бездомных кошек и собак
В течение двух дней животные будут ожидать новых хозяев
Четыре фестиваля, мастер-класс «Все автомобили» и путешествие по сказкам Востока
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«Москва глазами инженера» проведет на «Хлебозаводе» фестиваль архитектурной книги
Он состоится 19 августа
На «Хлебозаводе» пройдет распродажа Outcast MRKT
На мероприятии организуют зону с кикером и бассейном
На «Хлебозаводе» открылся первый магазин флорариумов Levitera
Здесь также можно приобрести левитирующие предметы
На «Хлебозаводе» откроется магазин «Хлебный»
Проект объединил несколько брендов российских дизайнеров
В Москве заработают передвижные летние кинотеатры
Показывать в кинотеатрах будут советские фильмы об архитекторах и инженерах
Дизайн-субботник, «Мама-маркет», Театр Труда и экскурсия в Шереметьево
Фестивали, спектакли, мастер-классы и лекции для родителей
Новый мебельный маркет, «Хлебозавод» и ярмарка рассады: Гид по фестивалю Seasons Рассказываем, как изменится фестиваль «Дизайн-субботник» после смены площадки
Фестиваль документального кино «Делай фильм» опубликовал программу
На нем покажут фильмы из России, Индии, США, Греции и Норвегии
Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство The Village узнал о прошлом и будущем завода на «Дмитровской»
В сентябре откроется новое городское пространство рядом с «Флаконом»
Команда дизайн-завода «Флакон» займётся развитием здания бывшего хлебозавода № 9
Шестой фестиваль Art.who.art пройдёт на Хлебозаводе № 9
Фестиваль приурочат к запуску нового городского пространства — «Хлебозавода № 9», который вместе с дизайн-заводом «Флакон» образует творческий квартал
Команда «Флакона» займётся развитием бывшего хлебозавода
Речь идёт о хлебозаводе № 9 — памятнике промышленного конструктивизма