Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Хлебозавод» устроит дни осознанного потребления
26 ноября 2020

«Хлебозавод» устроит дни осознанного потребления

«Флакон» и «Хлебозавод» — о неудавшемся объединении

И планах на будущее

«Флакон» и «Хлебозавод» — о неудавшемся объединении

На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода

На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода
Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»

«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах

«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции

Также в программе танцы, тату-зона и коктейли

«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции

На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль крафтовых производств Antifactory

Мероприятие посвящено культуре создания вещей своими руками

На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль крафтовых производств Antifactory

На объединенном «Флаконе» устроят маркет для дизайнеров и начнут продавать апартаменты

Делать на территории фуд-маркет пока не планируют

На объединенном «Флаконе» устроят маркет для дизайнеров и начнут продавать апартаменты

На «Хлебозаводе» пройдет распродажа книг издательства «МИФ»

Книги будут продавать в два-три раза дешевле розничной цены

На «Хлебозаводе» пройдет распродажа книг издательства «МИФ»

На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп

Всего на мероприятие приедут более 50 проектов

На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп

Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате

Фестиваль современного искусства проведут на «Хлебозаводе» 27 и 28 июля

Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате

В «Марсакове» откроется первый магазин непромокаемой одежды Rains

Цены здесь будут совпадать с европейскими

В «Марсакове» откроется первый магазин непромокаемой одежды Rains

В «Марсакове» открылись салон оптики Refaced Eyewear и корнер косметики Xlash

Магазины работают ежедневно с 11:00 до 21:00

В «Марсакове» открылись салон оптики Refaced Eyewear и корнер косметики Xlash

Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе» Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»

Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»
Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон

Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон
Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

Трехдневный фестиваль-ярмарку на «Хлебозаводе» посвятят Средиземноморью

Праздник организуют в марте

Трехдневный фестиваль-ярмарку на «Хлебозаводе» посвятят Средиземноморью

Гостям поп-ап-стора «Медиазоны» набьют татуировки по эскизам Навального

Издание предлагает приобрести мерч на встрече с Надеждой Толоконниковой и Антоном Шило

Гостям поп-ап-стора «Медиазоны» набьют татуировки по эскизам Навального

На новогоднем маркете «Британки» продадут эксклюзивные работы студентов

Праздник состоится на «Хлебозаводе»

На новогоднем маркете «Британки» продадут эксклюзивные работы студентов

На «Хлебозаводе» в очередной раз пройдет итальянская рождественская ярмарка

Мероприятие продлится три дня

На «Хлебозаводе» в очередной раз пройдет итальянская рождественская ярмарка

На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль в поддержку бездомных кошек и собак

В течение двух дней животные будут ожидать новых хозяев

На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль в поддержку бездомных кошек и собак

На «Хлебозаводе» пройдет итальянская ярмарка

Здесь можно будет купить продукты из Италии

На «Хлебозаводе» пройдет итальянская ярмарка

Четыре фестиваля, мастер-класс «Все автомобили» и путешествие по сказкам Востока

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Четыре фестиваля, мастер-класс «Все автомобили» и путешествие по сказкам Востока

«Москва глазами инженера» проведет на «Хлебозаводе» фестиваль архитектурной книги

Он состоится 19 августа

«Москва глазами инженера» проведет на «Хлебозаводе» фестиваль архитектурной книги

На «Хлебозаводе» пройдет распродажа Outcast MRKT

На мероприятии организуют зону с кикером и бассейном

На «Хлебозаводе» пройдет распродажа Outcast MRKT

На «Хлебозаводе» открылся первый магазин флорариумов Levitera

Здесь также можно приобрести левитирующие предметы

На «Хлебозаводе» открылся первый магазин флорариумов Levitera

На «Хлебозаводе» откроется магазин «Хлебный»

Проект объединил несколько брендов российских дизайнеров

На «Хлебозаводе» откроется магазин «Хлебный»

В Москве заработают передвижные летние кинотеатры

Показывать в кинотеатрах будут советские фильмы об архитекторах и инженерах

В Москве заработают передвижные летние кинотеатры

Плюс 50 к карме: Как произвести хорошее впечатление
ПРОМО
Плюс 50 к карме: Как произвести хорошее впечатление Подмосковный «Парфенон», бывшая заброшка и чайная
Плюс 50 к карме: Как произвести хорошее впечатление
ПРОМО

Плюс 50 к карме: Как произвести хорошее впечатление
Подмосковный «Парфенон», бывшая заброшка и чайная

На «Хлебозаводе» открылся бар «Свобода»

В пространстве бара установлена мини-рампа

На «Хлебозаводе» открылся бар «Свобода»

Дизайн-субботник, «Мама-маркет», Театр Труда и экскурсия в Шереметьево

Фестивали, спектакли, мастер-классы и лекции для родителей

Дизайн-субботник, «Мама-маркет», Театр Труда и экскурсия в Шереметьево

Новый мебельный маркет, «Хлебозавод» и ярмарка рассады: Гид по фестивалю Seasons
Новый мебельный маркет, «Хлебозавод» и ярмарка рассады: Гид по фестивалю Seasons Рассказываем, как изменится фестиваль «Дизайн-субботник» после смены площадки
Новый мебельный маркет, «Хлебозавод» и ярмарка рассады: Гид по фестивалю Seasons

Новый мебельный маркет, «Хлебозавод» и ярмарка рассады: Гид по фестивалю Seasons
Рассказываем, как изменится фестиваль «Дизайн-субботник» после смены площадки

На «Хлебозаводе» пройдет форум модной индустрии Be in Open

На форуме выступят 40 спикеров

На «Хлебозаводе» пройдет форум модной индустрии Be in Open

Фестиваль документального кино «Делай фильм» опубликовал программу

На нем покажут фильмы из России, Индии, США, Греции и Норвегии

Фестиваль документального кино «Делай фильм» опубликовал программу

Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство
Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство The Village узнал о прошлом и будущем завода на «Дмитровской»
Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство

Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство
The Village узнал о прошлом и будущем завода на «Дмитровской»

В сентябре откроется новое городское пространство рядом с «Флаконом»

Команда дизайн-завода «Флакон» займётся развитием здания бывшего хлебозавода № 9

В сентябре откроется новое городское пространство рядом с «Флаконом»

Шестой фестиваль Art.who.art пройдёт на Хлебозаводе № 9

Фестиваль приурочат к запуску нового городского пространства — «Хлебозавода № 9», который вместе с дизайн-заводом «Флакон» образует творческий квартал

Шестой фестиваль Art.who.art пройдёт на Хлебозаводе № 9

Команда «Флакона» займётся развитием бывшего хлебозавода

Речь идёт о хлебозаводе № 9 — памятнике промышленного конструктивизма

Команда «Флакона» займётся развитием бывшего хлебозавода