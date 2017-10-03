«Флакон» и «Хлебозавод» — о неудавшемся объединении И планах на будущее
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы
1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции
На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы 1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции
«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции
Также в программе танцы, тату-зона и коктейли
«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции Также в программе танцы, тату-зона и коктейли
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль крафтовых производств Antifactory
Мероприятие посвящено культуре создания вещей своими руками
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль крафтовых производств Antifactory Мероприятие посвящено культуре создания вещей своими руками
На объединенном «Флаконе» устроят маркет для дизайнеров и начнут продавать апартаменты
Делать на территории фуд-маркет пока не планируют
На объединенном «Флаконе» устроят маркет для дизайнеров и начнут продавать апартаменты Делать на территории фуд-маркет пока не планируют
На «Хлебозаводе» пройдет распродажа книг издательства «МИФ»
Книги будут продавать в два-три раза дешевле розничной цены
На «Хлебозаводе» пройдет распродажа книг издательства «МИФ» Книги будут продавать в два-три раза дешевле розничной цены
На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп
Всего на мероприятие приедут более 50 проектов
На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп Всего на мероприятие приедут более 50 проектов
Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате
Фестиваль современного искусства проведут на «Хлебозаводе» 27 и 28 июля
Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате Фестиваль современного искусства проведут на «Хлебозаводе» 27 и 28 июля
В «Марсакове» откроется первый магазин непромокаемой одежды Rains
Цены здесь будут совпадать с европейскими
В «Марсакове» откроется первый магазин непромокаемой одежды Rains Цены здесь будут совпадать с европейскими
В «Марсакове» открылись салон оптики Refaced Eyewear и корнер косметики Xlash
Магазины работают ежедневно с 11:00 до 21:00
В «Марсакове» открылись салон оптики Refaced Eyewear и корнер косметики Xlash Магазины работают ежедневно с 11:00 до 21:00
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе» Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником
Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Прошлое, настоящее и будущее московских промзон Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Трехдневный фестиваль-ярмарку на «Хлебозаводе» посвятят Средиземноморью
Праздник организуют в марте
Трехдневный фестиваль-ярмарку на «Хлебозаводе» посвятят Средиземноморью Праздник организуют в марте
Гостям поп-ап-стора «Медиазоны» набьют татуировки по эскизам Навального
Издание предлагает приобрести мерч на встрече с Надеждой Толоконниковой и Антоном Шило
Гостям поп-ап-стора «Медиазоны» набьют татуировки по эскизам Навального Издание предлагает приобрести мерч на встрече с Надеждой Толоконниковой и Антоном Шило
На новогоднем маркете «Британки» продадут эксклюзивные работы студентов
Праздник состоится на «Хлебозаводе»
На новогоднем маркете «Британки» продадут эксклюзивные работы студентов Праздник состоится на «Хлебозаводе»
На «Хлебозаводе» в очередной раз пройдет итальянская рождественская ярмарка
Мероприятие продлится три дня
На «Хлебозаводе» в очередной раз пройдет итальянская рождественская ярмарка Мероприятие продлится три дня
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль в поддержку бездомных кошек и собак
В течение двух дней животные будут ожидать новых хозяев