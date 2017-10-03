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Новости

«Флакон» и «Хлебозавод» — о неудавшемся объединении

И планах на будущее

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Новости

«Флакон» и «Хлебозавод» — о неудавшемся объединении И планах на будущее

На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода
Общественные пространства
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте заводаКак он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»
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На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода
Общественные пространства

На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»

«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
Галерея
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышахПроектом занимаются создатели «Хлебозавода»
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«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
Галерея

«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»

Новости

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции

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На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы 1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции

Новости

«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции

Также в программе танцы, тату-зона и коктейли

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«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции Также в программе танцы, тату-зона и коктейли

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На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль крафтовых производств Antifactory

Мероприятие посвящено культуре создания вещей своими руками

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На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль крафтовых производств Antifactory Мероприятие посвящено культуре создания вещей своими руками

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На объединенном «Флаконе» устроят маркет для дизайнеров и начнут продавать апартаменты

Делать на территории фуд-маркет пока не планируют

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На объединенном «Флаконе» устроят маркет для дизайнеров и начнут продавать апартаменты Делать на территории фуд-маркет пока не планируют

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На «Хлебозаводе» пройдет распродажа книг издательства «МИФ»

Книги будут продавать в два-три раза дешевле розничной цены

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На «Хлебозаводе» пройдет распродажа книг издательства «МИФ» Книги будут продавать в два-три раза дешевле розничной цены

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На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп

Всего на мероприятие приедут более 50 проектов

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На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп Всего на мероприятие приедут более 50 проектов

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Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате

Фестиваль современного искусства проведут на «Хлебозаводе» 27 и 28 июля

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Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате Фестиваль современного искусства проведут на «Хлебозаводе» 27 и 28 июля

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В «Марсакове» откроется первый магазин непромокаемой одежды Rains

Цены здесь будут совпадать с европейскими

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В «Марсакове» откроется первый магазин непромокаемой одежды Rains Цены здесь будут совпадать с европейскими

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В «Марсакове» открылись салон оптики Refaced Eyewear и корнер косметики Xlash

Магазины работают ежедневно с 11:00 до 21:00

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В «Марсакове» открылись салон оптики Refaced Eyewear и корнер косметики Xlash Магазины работают ежедневно с 11:00 до 21:00

Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»
Интерьер недели
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником
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Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»
Интерьер недели

Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе» Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон
Общественные пространства

Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

Общественные пространства

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

Новости

Трехдневный фестиваль-ярмарку на «Хлебозаводе» посвятят Средиземноморью

Праздник организуют в марте

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Трехдневный фестиваль-ярмарку на «Хлебозаводе» посвятят Средиземноморью Праздник организуют в марте

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Гостям поп-ап-стора «Медиазоны» набьют татуировки по эскизам Навального

Издание предлагает приобрести мерч на встрече с Надеждой Толоконниковой и Антоном Шило

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Гостям поп-ап-стора «Медиазоны» набьют татуировки по эскизам Навального Издание предлагает приобрести мерч на встрече с Надеждой Толоконниковой и Антоном Шило

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На новогоднем маркете «Британки» продадут эксклюзивные работы студентов

Праздник состоится на «Хлебозаводе»

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На новогоднем маркете «Британки» продадут эксклюзивные работы студентов Праздник состоится на «Хлебозаводе»

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На «Хлебозаводе» в очередной раз пройдет итальянская рождественская ярмарка

Мероприятие продлится три дня

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На «Хлебозаводе» в очередной раз пройдет итальянская рождественская ярмарка Мероприятие продлится три дня

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На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль в поддержку бездомных кошек и собак

В течение двух дней животные будут ожидать новых хозяев

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На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль в поддержку бездомных кошек и собак В течение двух дней животные будут ожидать новых хозяев

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На «Хлебозаводе» пройдет итальянская ярмарка

Здесь можно будет купить продукты из Италии

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На «Хлебозаводе» пройдет итальянская ярмарка Здесь можно будет купить продукты из Италии

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