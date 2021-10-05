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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации
5 октября 2021

В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации

Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну

В январе стартует сразу десять курсов

Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве

На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве

На Кузнецком Мосту откроется выставка иллюстратора The New York Times Бориса Праматарова

Его работы известны во всем мире

На Кузнецком Мосту откроется выставка иллюстратора The New York Times Бориса Праматарова

Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях
Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях И какие картинки больше всего любят отправлять россияне
Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях

Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях
И какие картинки больше всего любят отправлять россияне

На «Трехгорке» покажут альтернативные плакаты к известным фильмам

Бесплатная выставка продлится до 26 марта

На «Трехгорке» покажут альтернативные плакаты к известным фильмам

«Я рисовал „Фантастических тварей“»
«Я рисовал „Фантастических тварей“» Как российский иллюстратор Максим Костенко стал работать с голливудскими проектами
«Я рисовал „Фантастических тварей“»

«Я рисовал „Фантастических тварей“»
Как российский иллюстратор Максим Костенко стал работать с голливудскими проектами

Absolut объявил конкурс иллюстраций для новой рекламной кампании

Подать заявку можно до 31 января 2019 года

Absolut объявил конкурс иллюстраций для новой рекламной кампании

В Vernissage покажут оборотную сторону профессии иллюстратора

На закрытии фестиваля «Морс» можно будет бесплатно забрать эскизы художников

В Vernissage покажут оборотную сторону профессии иллюстратора

В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость»

Авторы лично представят свои работы, выполненные в формате принтов, зинов, плакатов и фотографий

В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость»

«Под прицелом»: В выходные на «Флаконе» пройдет фестиваль иллюстрации

Посетителей ждут встречи с известными иллюстраторами, лекции и воркшопы

«Под прицелом»: В выходные на «Флаконе» пройдет фестиваль иллюстрации

В DI Telegraph пройдет седьмой принт-маркет «Вкус бумаги»

Посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по ручной печати

В DI Telegraph пройдет седьмой принт-маркет «Вкус бумаги»

На «Флаконе» откроется бесплатная стимпанк-выставка «Мир зайцероботов»

Экспозицию составят иллюстрации японца Синго Ситигоро

На «Флаконе» откроется бесплатная стимпанк-выставка «Мир зайцероботов»

Новогодняя иллюминация в Москве

The Village собрал из Instagram фото украшенной к Новому году столицы

Новогодняя иллюминация в Москве

На Artplay пройдет международный фестиваль книжной иллюстрации

Частью мероприятия станут детские и взрослые мастерские, издательский маркет и ярмарка иллюстраторов

На Artplay пройдет международный фестиваль книжной иллюстрации

На что живут иллюстраторы
На что живут иллюстраторы Художник-иллюстратор рассказывает, как найти заказчиков, понять, что им нужно, и заработать на этом
На что живут иллюстраторы

На что живут иллюстраторы
Художник-иллюстратор рассказывает, как найти заказчиков, понять, что им нужно, и заработать на этом

В «Цветном» 20 октября открывается выставка иллюстраций

Посетители увидят более 100 работ резидентов бюро для разных клиентов, таких как Chanel, Esquire, Cinzano и Mini

В «Цветном» 20 октября открывается выставка иллюстраций

В Новогирееве пройдёт серия бесплатных мастер-классов по дизайну

На занятиях можно будет научиться графике, коллажу и дизайну интерьеров

В Новогирееве пройдёт серия бесплатных мастер-классов по дизайну

Иллюстрации Пикассо, Дали и Миро в Пушкинском музее Иллюстрации Сальвадора Дали к «Алисе в Стране чудес», Тапьеса к Бродскому и Пикассо к Бальзаку — в Москве впервые покажут работы шести великих испанских художников из частных коллекций.

Иллюстрации Пикассо, Дали и Миро в Пушкинском музее

Постскриптум: Процесс строительства в Москве будут контролировать с помощью видео Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость

Постскриптум: Процесс строительства в Москве будут контролировать с помощью видео

Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге
Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге 22 июля в арт-пространстве «Дом Роста», расположенном на улице Белинского 9, открывается выставка велосипедных звонков и холстов, расписанных художниками-иллюстраторами.Проект Ding dong! возник под впечатлением от «Стыковок», которые устраивал закрывающийся магазин Луноход-1 (кстати, сейчас там идёт распродажа всех дизайнерских игрушек), и от фотографий велосипедных звонков из Торонто.
Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге

Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге
22 июля в арт-пространстве «Дом Роста», расположенном на улице Белинского 9, открывается выставка велосипедных звонков и холстов, расписанных художниками-иллюстраторами.Проект Ding dong! возник под впечатлением от «Стыковок», которые устраивал закрывающийся магазин Луноход-1 (кстати, сейчас там идёт распродажа всех дизайнерских игрушек), и от фотографий велосипедных звонков из Торонто.

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.