Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну
В январе стартует сразу десять курсов
На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве
На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие
На Кузнецком Мосту откроется выставка иллюстратора The New York Times Бориса Праматарова
Его работы известны во всем мире
Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях И какие картинки больше всего любят отправлять россияне
На «Трехгорке» покажут альтернативные плакаты к известным фильмам
Бесплатная выставка продлится до 26 марта
«Я рисовал „Фантастических тварей“» Как российский иллюстратор Максим Костенко стал работать с голливудскими проектами
Absolut объявил конкурс иллюстраций для новой рекламной кампании
Подать заявку можно до 31 января 2019 года
В Vernissage покажут оборотную сторону профессии иллюстратора
На закрытии фестиваля «Морс» можно будет бесплатно забрать эскизы художников
В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость»
Авторы лично представят свои работы, выполненные в формате принтов, зинов, плакатов и фотографий
«Под прицелом»: В выходные на «Флаконе» пройдет фестиваль иллюстрации
Посетителей ждут встречи с известными иллюстраторами, лекции и воркшопы
В DI Telegraph пройдет седьмой принт-маркет «Вкус бумаги»
Посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по ручной печати
На «Флаконе» откроется бесплатная стимпанк-выставка «Мир зайцероботов»
Экспозицию составят иллюстрации японца Синго Ситигоро
Новогодняя иллюминация в Москве
The Village собрал из Instagram фото украшенной к Новому году столицы
На Artplay пройдет международный фестиваль книжной иллюстрации
Частью мероприятия станут детские и взрослые мастерские, издательский маркет и ярмарка иллюстраторов
На что живут иллюстраторы Художник-иллюстратор рассказывает, как найти заказчиков, понять, что им нужно, и заработать на этом
В «Цветном» 20 октября открывается выставка иллюстраций
Посетители увидят более 100 работ резидентов бюро для разных клиентов, таких как Chanel, Esquire, Cinzano и Mini
В Новогирееве пройдёт серия бесплатных мастер-классов по дизайну
На занятиях можно будет научиться графике, коллажу и дизайну интерьеров