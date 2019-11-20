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«Я прошел цифровой детокс»
«Я прошел цифровой детокс» Горожане, отказавшиеся от соцсетей — о свободе и времени на чтение книг вместо фейсбука
«Я прошел цифровой детокс»

«Я прошел цифровой детокс»
Горожане, отказавшиеся от соцсетей — о свободе и времени на чтение книг вместо фейсбука

Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад
Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад
Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад

Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад

История 17-летней Рины с неизлечимыми болезнями

История 17-летней Рины с неизлечимыми болезнямиКоторая из хосписа ведёт инстаграм, пишет фанфики и хочет серьёзных отношений

История 17-летней Рины с неизлечимыми болезнями

История 17-летней Рины с неизлечимыми болезнями Которая из хосписа ведёт инстаграм, пишет фанфики и хочет серьёзных отношений

«Ля какой»: Жесткая самоирония в блоге парня с инвалидностью
«Ля какой»: Жесткая самоирония в блоге парня с инвалидностью За что тикток его забанил (но уже разбанил вновь)
«Ля какой»: Жесткая самоирония в блоге парня с инвалидностью

«Ля какой»: Жесткая самоирония в блоге парня с инвалидностью
За что тикток его забанил (но уже разбанил вновь)

Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото Как это сделали в Норвегии
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото

Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
Как это сделали в Норвегии

Как в инстаграме появились сторис
Как в инстаграме появились сторис И почему Facebook так и не купил Snapchat
Как в инстаграме появились сторис

Как в инстаграме появились сторис
И почему Facebook так и не купил Snapchat

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

Ретрогомосексуальность в инстаграме «Тетки»
Ретрогомосексуальность в инстаграме «Тетки» Проект о жизни ЛГБТ-персон, творивших нашу историю
Ретрогомосексуальность в инстаграме «Тетки»

Ретрогомосексуальность в инстаграме «Тетки»
Проект о жизни ЛГБТ-персон, творивших нашу историю

«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren»
«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren» Как создатель микровидео Руслан Пелых переехал в Нью-Йорк и нашел клиентов в инстаграме
«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren»

«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren»
Как создатель микровидео Руслан Пелых переехал в Нью-Йорк и нашел клиентов в инстаграме

Instagram начал блокировать посты о «лечении гомосексуализма»

Соцсеть хочет защитить свою аудиторию ЛГБТК+

Instagram начал блокировать посты о «лечении гомосексуализма»
Соцсеть хочет защитить свою аудиторию ЛГБТК+

Instagram разрешил закреплять комментарии под постом

В компании считают, что это поможет создать здоровую атмосферу в соцсети

Instagram разрешил закреплять комментарии под постом
В компании считают, что это поможет создать здоровую атмосферу в соцсети

Алгоритмы Instagram уличили в продвижении фото с раздетыми людьми

Теперь мы точно знаем, как раскрутить свой инстаграм

Алгоритмы Instagram уличили в продвижении фото с раздетыми людьми
Теперь мы точно знаем, как раскрутить свой инстаграм

Instagram запустил в России функцию заказа еды

Специальный стикер можно добавить в сторис или профиль

Instagram запустил в России функцию заказа еды
Специальный стикер можно добавить в сторис или профиль

Instagram ограничил #море

Чтобы спасти пользователей от смерти

Instagram ограничил #море
Чтобы спасти пользователей от смерти

Навязчивая реклама уже купленных товаров
Навязчивая реклама уже купленных товаров Зачем нам снова и снова показывают вещь, которая у нас уже есть
Навязчивая реклама уже купленных товаров

Навязчивая реклама уже купленных товаров
Зачем нам снова и снова показывают вещь, которая у нас уже есть

TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки

Так социальная сеть собирается бороться с фейками

TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки
Так социальная сеть собирается бороться с фейками

Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии

Писать в директ наконец можно будет и с ноутбука

Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии
Писать в директ наконец можно будет и с ноутбука

В Instagram появилась маска с ВИЧ. Она невидима

Это часть проекта, борющегося со стереотипами о заболевании

В Instagram появилась маска с ВИЧ. Она невидима
Это часть проекта, борющегося со стереотипами о заболевании

В работе Telegram и Instagram произошли глобальные сбои

На проблемы жалуются и в России

В работе Telegram и Instagram произошли глобальные сбои
На проблемы жалуются и в России

Кто из звезд больше всех зарабатывает на своем инстаграме

Первое место с большим отрывом заняла Ксения Собчак и ее 1,6 миллиона долларов

Кто из звезд больше всех зарабатывает на своем инстаграме
Первое место с большим отрывом заняла Ксения Собчак и ее 1,6 миллиона долларов

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