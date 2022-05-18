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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Канада ввела санкции против 62 россиян и одной организации оборонного сектора

Канада ввела санкции против 62 россиян и одной организации оборонного сектора

Три канадские организации признали «нежелательными»

Три канадские организации признали «нежелательными»

Канада расширила санкции против России

обновлено

Канада расширила санкции против России

В Москве закроют бюро канадского телеканала CBS
18 мая 2022

В Москве закроют бюро канадского телеканала CBS

Канада расширила санкции против России
обновлено8 июня 2022

Канада расширила санкции против России

Список
обновлено6 апреля 2022

Кто попал под новые санкции Канады

На Петра Верзилова завели уголовное дело из-за неуведомления о двойном гражданстве

Канадский паспорт у Верзилова еще со школьных времен

На Петра Верзилова завели уголовное дело из-за неуведомления о двойном гражданстве

Самые комфортные для жизни города мира

За год Москва поднялась в списке на 12 позиций

Самые комфортные для жизни города мира

МИД России обвинил Канаду в самоуправстве из-за легализации марихуаны

Российское ведомство заявило, что продолжит борьбу с глобальным наркотическим злом

МИД России обвинил Канаду в самоуправстве из-за легализации марихуаны

Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов
Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов

Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Freedom House признала Россию несвободной страной

В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку

Freedom House признала Россию несвободной страной

Россиян предупредили о непогоде в Канаде и Японии

Сложная метеообстановка в странах сохранится до 14–15 января

Россиян предупредили о непогоде в Канаде и Японии

Интервью Путина Дудю, легализация марихуаны в Канаде и самые перспективные музыканты 2018 года
Интервью Путина Дудю, легализация марихуаны в Канаде и самые перспективные музыканты 2018 года Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Интервью Путина Дудю, легализация марихуаны в Канаде и самые перспективные музыканты 2018 года

Интервью Путина Дудю, легализация марихуаны в Канаде и самые перспективные музыканты 2018 года
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход»
Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход»

Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Сколько стоит жизнь в Торонто
Сколько стоит жизнь в Торонто Насколько дороги жилье, еда, транспорт и развлечения в одном из самых многонациональных городов мира
Сколько стоит жизнь в Торонто

Сколько стоит жизнь в Торонто
Насколько дороги жилье, еда, транспорт и развлечения в одном из самых многонациональных городов мира

Инструкция МИДа о поездках в страны с «компактным проживанием голубых»

Ведомство рекомендует не рассказывать «сальные анекдоты» в Канаде и не поднимать брови в Великобритании

Инструкция МИДа о поездках в страны с «компактным проживанием голубых»

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда

Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett

Отставка мэра Иннополиса, AR/VR-хакатон и инвестиции с «Улицы Сезам»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Отставка мэра Иннополиса, AR/VR-хакатон и инвестиции с «Улицы Сезам»

Я учусь за рубежом бюджетно
Я учусь за рубежом бюджетно The Village поговорил со студентами из России, которые поступили в западные вузы на бесплатные или недорогие программы
Я учусь за рубежом бюджетно

Я учусь за рубежом бюджетно
The Village поговорил со студентами из России, которые поступили в западные вузы на бесплатные или недорогие программы

Сколько денег потеряли попавшие под продуктовое эмбарго страны

Предполагается, что ограничения могут продлить ещё на один срок

Сколько денег потеряли попавшие под продуктовое эмбарго страны

Канадская сеть кофеен Presse Café хочет запуститься в России

Основную конкуренцию компании составит Starbucks

Канадская сеть кофеен Presse Café хочет запуститься в России

В Москве появится «Франкотека»

Здесь можно будет найти книги, периодические издания, фильмы и музыку почти всех франкоговорящих стран

В Москве появится «Франкотека»

Стоит ли переезжать в Канаду

Стоит ли переезжать в КанадуThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес к северу от США

Стоит ли переезжать в Канаду

Стоит ли переезжать в Канаду
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес к северу от США

Россия заняла второе место в рейтинге самых сильных стран

Россия уступила лидерство США

Россия заняла второе место в рейтинге самых сильных стран

Глава Ростуризма — о «стереотипном» отдыхе на море

Отдых на море по системе «всё включено» — навязанный стереотип, считают в Ростуризме

Глава Ростуризма — о «стереотипном» отдыхе на море

Россия стала второй в мире по утечке конфиденциальных данных в Сеть

На долю страны приходится 8 % всех утечек

Россия стала второй в мире по утечке конфиденциальных данных в Сеть

Влияние внешности на IPO, тишина в iTunes и продажа «женской виагры»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Влияние внешности на IPO, тишина в iTunes и продажа «женской виагры»

Канада расширила санкции против России

В чёрный список попали ещё 14 организаций

Канада расширила санкции против России

В Канаде исключили возвращение к «Большой восьмёрке» при Путине

Премьер-министр страны считает, что российский президент намеренно мешает деятельности объединения

В Канаде исключили возвращение к «Большой восьмёрке» при Путине

Экспансия HeadHunter, новая покупка Microsoft и монастырь для миллионера

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Экспансия HeadHunter, новая покупка Microsoft и монастырь для миллионера

У Cirque du Soleil сменились владельцы

Как и предполагалось ранее, цирк оценили в 1,5 миллиарда долларов

У Cirque du Soleil сменились владельцы

У Cirque du Soleil сменятся владельцы

Стоимость цирка оценивается в 1,5 миллиарда долларов

У Cirque du Soleil сменятся владельцы

Еда на вывоз Основатель компании BioFoodLab Елена Шифрина написала о том, как батончики Bite стали продаваться в Канаде и как воспринимают российские товары за рубежом

Еда на вывоз

«Роснефть» готова потратить 15 миллионов рублей на разъяснение санкций

Полученные данные компания намерена использовать для переговоров с властями

«Роснефть» готова потратить 15 миллионов рублей на разъяснение санкций

Вице-президент «Роснефти» — о санкциях Канады

В компании местную нефтяную отрасль назвали «покойником»

Вице-президент «Роснефти» — о санкциях Канады

Канада расширила санкции против России

В чёрный список попали ещё 37 граждан и 17 организаций

Канада расширила санкции против России

Успехи Xiaomi, колонизация Марса и рекламный патент Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успехи Xiaomi, колонизация Марса и рекламный патент Facebook

Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию
Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию The Village разбирается, откуда теперь привозят продукты питания и почему они дорожают
Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию

Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию
The Village разбирается, откуда теперь привозят продукты питания и почему они дорожают

Восстановление рынка нефти, новые санкции против России и ипотека в Сбербанке

Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

Восстановление рынка нефти, новые санкции против России и ипотека в Сбербанке

Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам
Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам Люди, уехавшие недавно в США, Канаду, Грузию, Австрию, Великобританию, Черногорию и Новую Зеландию, рассказывают про переезд, прелести новых стран и сложности, с которыми им пришлось столкнуться
Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам

Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам
Люди, уехавшие недавно в США, Канаду, Грузию, Австрию, Великобританию, Черногорию и Новую Зеландию, рассказывают про переезд, прелести новых стран и сложности, с которыми им пришлось столкнуться

500рх: Как русский и украинец покорили Канаду фотосервисом
500рх: Как русский и украинец покорили Канаду фотосервисом Канадский сервис 500рх вырос из «ЖЖ»-сообщества ru_foto. Его создатели хотели сделать удобный сервис для фотографов. Один из них покинул проект, а второму предстоит нелёгкая борьба за лидерство
500рх: Как русский и украинец покорили Канаду фотосервисом

500рх: Как русский и украинец покорили Канаду фотосервисом
Канадский сервис 500рх вырос из «ЖЖ»-сообщества ru_foto. Его создатели хотели сделать удобный сервис для фотографов. Один из них покинул проект, а второму предстоит нелёгкая борьба за лидерство

Россия вошла в новую «Большую семёрку»

Крупнейшие развивающиеся страны обогнали развитые по суммарному объёму ВВП

Россия вошла в новую «Большую семёрку»

Иностранные школьники в Москве Чему учатся, где бывают и хотят ли остаться в Москве школьники из Швеции, Израиля, Эстонии, Финляндии, Кореи, Грузии и Египта

Иностранные школьники в Москве

«Аэрофлот» отменяет прямые рейсы в Канаду

Самолёты перевозчика перестанут летать в Канаду 26 октября

«Аэрофлот» отменяет прямые рейсы в Канаду

Канада исключила два российских банка из чёрного списка

Их признали не причастными к кризису на Украине

Канада исключила два российских банка из чёрного списка

Канада расширила санкции против России

В чёрный список попали Сбербанк, пять оборонных предприятий и несколько российских военных

Канада расширила санкции против России

Оставить чиновников без западных автомобилей

Автодилеры сами сформулировали ответные меры на санкции против России

Оставить чиновников без западных автомобилей

Yota Devices не переезжает в Канаду

Компания лишь откроет там новый офис

Yota Devices не переезжает в Канаду

Yota Devices переедет в Канаду

Компания собирается усилить свои позиции за счёт уволенных из BlackBerry программистов

Yota Devices переедет в Канаду

Россия против Запада: Какие санкции страна ввела для Евросоюза, США и Канады The Village собрал вместе меры, которые правительство России ввело в ответ на санкции западных стран

Россия против Запада: Какие санкции страна ввела для Евросоюза, США и Канады

Ужесточение санкций, госзаказ на интернет и помощь Кадырова Украине

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Ужесточение санкций, госзаказ на интернет и помощь Кадырова Украине

Ослабление экономики, негативный кредитный рейтинг и сокращение инвестиций

Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

Ослабление экономики, негативный кредитный рейтинг и сокращение инвестиций

Канада усилила санкции против России

Чёрный список практически полностью дублирует аналогичный у США

Канада усилила санкции против России

Подростки взломали банкомат при помощи найденной в интернете инструкции

Когда они сообщили об этом менеджерам компании, те не поверили

Подростки взломали банкомат при помощи найденной в интернете инструкции

Всемирный банк одобрил первый инвестиционный проект в России после присоединения Крыма

Канада выступила против этого проекта, а США воздержались.

Всемирный банк одобрил первый инвестиционный проект в России после присоединения Крыма

Hopes Markets: Товарооборот с Китаем, активность курильщиков и регулирование похоронного рынка

Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

Hopes Markets: Товарооборот с Китаем, активность курильщиков и регулирование похоронного рынка

Hopes Markets: Эмбарго на российское вооружение, падение европейских бирж и справедливая цена ОСАГО

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Эмбарго на российское вооружение, падение европейских бирж и справедливая цена ОСАГО

Канада ввела дополнительные санкции против российских компаний

В «чёрный» список попали ещё 16 банков и предприятий

Канада ввела дополнительные санкции против российских компаний

Hopes Markets: Санкции против России, цены на нефть и Крымский офшор

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Санкции против России, цены на нефть и Крымский офшор

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