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Новости

«Яндекс.Плюс» оставит только две подписки. Там будет полный доступ к «Кинопоиску HD» и другие бонусы

Пользоваться «Плюс Мульти» можно с 4 аккаунтов и сразу с 10 устройств

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Новости

«Яндекс.Плюс» оставит только две подписки. Там будет полный доступ к «Кинопоиску HD» и другие бонусы Пользоваться «Плюс Мульти» можно с 4 аккаунтов и сразу с 10 устройств

Новости

На «Кинопоиске HD» появился детский режим

Родители смогут контролировать, что и сколько смотрит ребенок

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Новости

На «Кинопоиске HD» появился детский режим Родители смогут контролировать, что и сколько смотрит ребенок

«Последний министр»: Роман Волобуев — о том, как сделать политический сериал в стране без политики
Интервью
«Последний министр»: Роман Волобуев — о том, как сделать политический сериал в стране без политики«Смеяться над государством проще: мишень крупнее, статичнее, и в нее легче попасть»
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«Последний министр»: Роман Волобуев — о том, как сделать политический сериал в стране без политики
Интервью

«Последний министр»: Роман Волобуев — о том, как сделать политический сериал в стране без политики «Смеяться над государством проще: мишень крупнее, статичнее, и в нее легче попасть»

Новости

Зыгарь и Крапивина начнут снимать кино. Первым проектом станет сериал про Ельцина и девяностые

Триллер по мотивам книги «Сердечный приступ» выйдет в середине следующего года

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Новости

Зыгарь и Крапивина начнут снимать кино. Первым проектом станет сериал про Ельцина и девяностые Триллер по мотивам книги «Сердечный приступ» выйдет в середине следующего года

Новости

Какие видеосервисы больше всего зарабатывают в России

Впервые были оценены доходы Netflix в России

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Новости

Какие видеосервисы больше всего зарабатывают в России Впервые были оценены доходы Netflix в России

Новости

Собственные сериалы «Кинопоиска HD», которые выйдут в этом году

Посмотреть их можно будет только на платформе и по подписке

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Новости

Собственные сериалы «Кинопоиска HD», которые выйдут в этом году Посмотреть их можно будет только на платформе и по подписке

Новости

«Кинопоиск» заблокировал рождественскую серию «Южного парка» про кокаин

В ней Иисус и Санта вместе употребляют наркотики

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Новости

«Кинопоиск» заблокировал рождественскую серию «Южного парка» про кокаин В ней Иисус и Санта вместе употребляют наркотики

Новости

Лучшие фильмы, сериалы и актеры года по версии «Кинопоиска»

Победителей выбирали по рейтингу

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Лучшие фильмы, сериалы и актеры года по версии «Кинопоиска» Победителей выбирали по рейтингу

Новости

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» появятся проекты BBC Studios

Там покажут все сезоны «Доктора Кто»

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Новости

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» появятся проекты BBC Studios Там покажут все сезоны «Доктора Кто»

Новости

«Кинопоиск» покажет онлайн-премьеру «Дылды» Балагова

Картина будет доступна всем подписчикам сервиса

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«Кинопоиск» покажет онлайн-премьеру «Дылды» Балагова Картина будет доступна всем подписчикам сервиса

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Пользователей «Яндекс.Станции» отключат от кинотеатра Ivi

Онлайн-кинотеатр проинформировал об этом подписчиков

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Новости

Пользователей «Яндекс.Станции» отключат от кинотеатра Ivi Онлайн-кинотеатр проинформировал об этом подписчиков

Новости

«Кинопоиск» и Московская школа кино открыли бесплатный лекторий «Киноизнанка»

В программе — встречи c деятелями отечественного кино

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«Кинопоиск» и Московская школа кино открыли бесплатный лекторий «Киноизнанка» В программе — встречи c деятелями отечественного кино

Новости

«Кинопоиск» начал тестировать абонементы в кино

Сейчас услуга доступна ограниченному числу пользователей

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Новости

«Кинопоиск» начал тестировать абонементы в кино Сейчас услуга доступна ограниченному числу пользователей

Новости

Распознавание лиц персонажей в фильмах и сериалах от «Кинопоиска»

В основе сервиса алгоритмы компьютерного зрения «Яндекса» и разработки в области машинного обучения

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Новости

Распознавание лиц персонажей в фильмах и сериалах от «Кинопоиска» В основе сервиса алгоритмы компьютерного зрения «Яндекса» и разработки в области машинного обучения

Новости

«Кинопоиск» покажет прямую трансляцию «Оскара» на двух языках

Посмотреть церемонию можно будет в ночь на 25 февраля

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«Кинопоиск» покажет прямую трансляцию «Оскара» на двух языках Посмотреть церемонию можно будет в ночь на 25 февраля

Новости

Лучшие фильмы 2018 года по версии «Кинопоиска»

Всего аналитики сервиса изучили отзывы и оценки к 562 картинам, которые вышли в прокат в этом году

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Лучшие фильмы 2018 года по версии «Кинопоиска» Всего аналитики сервиса изучили отзывы и оценки к 562 картинам, которые вышли в прокат в этом году

Тихая революция: Как «Яндекс» захватил «Аврору»
Интерьер недели
Тихая революция: Как «Яндекс» захватил «Аврору»Индустриальный стиль, смешные детали, киношные переговорки и большая терраса с красивым видом
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Тихая революция: Как «Яндекс» захватил «Аврору»
Интерьер недели

Тихая революция: Как «Яндекс» захватил «Аврору» Индустриальный стиль, смешные детали, киношные переговорки и большая терраса с красивым видом

Новости

Самые популярные у пользователей «Кинопоиска» фильмы 2017 года

Рейтинги разделены по предпочтениям мужчин и женщин

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Самые популярные у пользователей «Кинопоиска» фильмы 2017 года Рейтинги разделены по предпочтениям мужчин и женщин

Новости

«Кинопоиск» покажет «Оскар» в прямом эфире

Также трансляцию запустят на главной странице «Яндекса»

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«Кинопоиск» покажет «Оскар» в прямом эфире Также трансляцию запустят на главной странице «Яндекса»

Новости

Мединского убрали из списка создателей «Собибора»

Ранее министерство культуры подвинуло ради этого фильма премьеру новых «Мстителей»

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Мединского убрали из списка создателей «Собибора» Ранее министерство культуры подвинуло ради этого фильма премьеру новых «Мстителей»

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