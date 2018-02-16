«Яндекс.Плюс» оставит только две подписки. Там будет полный доступ к «Кинопоиску HD» и другие бонусы
Пользоваться «Плюс Мульти» можно с 4 аккаунтов и сразу с 10 устройств
«Яндекс.Плюс» оставит только две подписки. Там будет полный доступ к «Кинопоиску HD» и другие бонусы Пользоваться «Плюс Мульти» можно с 4 аккаунтов и сразу с 10 устройств
На «Кинопоиске HD» появился детский режим
Родители смогут контролировать, что и сколько смотрит ребенок
На «Кинопоиске HD» появился детский режим Родители смогут контролировать, что и сколько смотрит ребенок
«Последний министр»: Роман Волобуев — о том, как сделать политический сериал в стране без политики «Смеяться над государством проще: мишень крупнее, статичнее, и в нее легче попасть»
Зыгарь и Крапивина начнут снимать кино. Первым проектом станет сериал про Ельцина и девяностые
Триллер по мотивам книги «Сердечный приступ» выйдет в середине следующего года
Зыгарь и Крапивина начнут снимать кино. Первым проектом станет сериал про Ельцина и девяностые Триллер по мотивам книги «Сердечный приступ» выйдет в середине следующего года
Какие видеосервисы больше всего зарабатывают в России
Впервые были оценены доходы Netflix в России
Какие видеосервисы больше всего зарабатывают в России Впервые были оценены доходы Netflix в России
Собственные сериалы «Кинопоиска HD», которые выйдут в этом году
Посмотреть их можно будет только на платформе и по подписке
Собственные сериалы «Кинопоиска HD», которые выйдут в этом году Посмотреть их можно будет только на платформе и по подписке
«Кинопоиск» заблокировал рождественскую серию «Южного парка» про кокаин
В ней Иисус и Санта вместе употребляют наркотики
«Кинопоиск» заблокировал рождественскую серию «Южного парка» про кокаин В ней Иисус и Санта вместе употребляют наркотики
Лучшие фильмы, сериалы и актеры года по версии «Кинопоиска» Победителей выбирали по рейтингу
В онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» появятся проекты BBC Studios
Там покажут все сезоны «Доктора Кто»
В онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» появятся проекты BBC Studios Там покажут все сезоны «Доктора Кто»
«Кинопоиск» покажет онлайн-премьеру «Дылды» Балагова
Картина будет доступна всем подписчикам сервиса
«Кинопоиск» покажет онлайн-премьеру «Дылды» Балагова Картина будет доступна всем подписчикам сервиса
Пользователей «Яндекс.Станции» отключат от кинотеатра Ivi
Онлайн-кинотеатр проинформировал об этом подписчиков
Пользователей «Яндекс.Станции» отключат от кинотеатра Ivi Онлайн-кинотеатр проинформировал об этом подписчиков
«Кинопоиск» и Московская школа кино открыли бесплатный лекторий «Киноизнанка»
В программе — встречи c деятелями отечественного кино
«Кинопоиск» и Московская школа кино открыли бесплатный лекторий «Киноизнанка» В программе — встречи c деятелями отечественного кино
«Кинопоиск» начал тестировать абонементы в кино
Сейчас услуга доступна ограниченному числу пользователей
«Кинопоиск» начал тестировать абонементы в кино Сейчас услуга доступна ограниченному числу пользователей
Распознавание лиц персонажей в фильмах и сериалах от «Кинопоиска»
В основе сервиса алгоритмы компьютерного зрения «Яндекса» и разработки в области машинного обучения
Распознавание лиц персонажей в фильмах и сериалах от «Кинопоиска» В основе сервиса алгоритмы компьютерного зрения «Яндекса» и разработки в области машинного обучения
«Кинопоиск» покажет прямую трансляцию «Оскара» на двух языках
Посмотреть церемонию можно будет в ночь на 25 февраля
«Кинопоиск» покажет прямую трансляцию «Оскара» на двух языках Посмотреть церемонию можно будет в ночь на 25 февраля
Лучшие фильмы 2018 года по версии «Кинопоиска»
Всего аналитики сервиса изучили отзывы и оценки к 562 картинам, которые вышли в прокат в этом году
Лучшие фильмы 2018 года по версии «Кинопоиска» Всего аналитики сервиса изучили отзывы и оценки к 562 картинам, которые вышли в прокат в этом году
Тихая революция: Как «Яндекс» захватил «Аврору» Индустриальный стиль, смешные детали, киношные переговорки и большая терраса с красивым видом
Самые популярные у пользователей «Кинопоиска» фильмы 2017 года
Рейтинги разделены по предпочтениям мужчин и женщин
Самые популярные у пользователей «Кинопоиска» фильмы 2017 года Рейтинги разделены по предпочтениям мужчин и женщин
«Кинопоиск» покажет «Оскар» в прямом эфире
Также трансляцию запустят на главной странице «Яндекса»