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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Коломенское молоко» заявило о рейдерском захвате компании. За ним может стоять депутат Госдумы Александр Ткачев
20 октября 2021

«Коломенское молоко» заявило о рейдерском захвате компании. За ним может стоять депутат Госдумы Александр Ткачев

В парках Москвы осенью проведут более 70 спектаклей и концертов

На них можно будет послушать джаз, старинные романсы и испанское фламенко

В парках Москвы осенью проведут более 70 спектаклей и концертов

«Мне не докладывали»: Заммэра Москвы отрицает радиацию у «Коломенского», хотя о ней известно с 80-х

Превышения подтверждают Москомархитектура, «Радон» и МЧС

«Мне не докладывали»: Заммэра Москвы отрицает радиацию у «Коломенского», хотя о ней известно с 80-х

На Пикнике «Афиши» откроется площадка Selector Live Showcase

Лайн-ап составят из британских и российских музыкантов

На Пикнике «Афиши» откроется площадка Selector Live Showcase

На якутском празднике в «Коломенском» появится стойбище с северными оленями

Там же покажут различные национальные обряды

На якутском празднике в «Коломенском» появится стойбище с северными оленями

На фестиваль «Усадьба Jazz» приедут Black Eyed Peas

Группа выступит 23 июня на сцене «Партер»

На фестиваль «Усадьба Jazz» приедут Black Eyed Peas

Музеи подготовили программу на новогодние праздники

Гостей ждут выставки, спектакли и мастер-классы

Музеи подготовили программу на новогодние праздники

В выходные москвичи смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях и иммерсивных спектаклях

В столице пройдет фестиваль ко Дню народного единства

В выходные москвичи смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях и иммерсивных спектаклях

На фестивале «Русское поле» в «Коломенском» запустят высотный фейерверк

На празднике соберутся мастера ручной вышивки, народной игрушки, керамики и ювелирного искусства

На фестивале «Русское поле» в «Коломенском» запустят высотный фейерверк

На фестивале «Сабантуй-2018» в «Коломенском» приготовят чак-чак весом в две тонны

Также посетителей ждет восточная ярмарка, фестиваль уличной еды и барабанное шоу

На фестивале «Сабантуй-2018» в «Коломенском» приготовят чак-чак весом в две тонны

На Geek Picnic разыграют криптовалюту и поговорят о сексе будущего

Фестиваль пройдет 11–12 августа в Коломенском и 18–19 августа на Елагином острове в Петербурге

На Geek Picnic разыграют криптовалюту и поговорят о сексе будущего

На фестивале Reebok в Коломенском выступит «Аигел»

Здесь откроют зоны йоги, женского фитнеса, лекторий, а также пройдет забег

На фестивале Reebok в Коломенском выступит «Аигел»

Booking Machine Оксимирона проведет музыкальный фестиваль в «Коломенском»

Хедлайнеры праздника станут известны на днях

Booking Machine Оксимирона проведет музыкальный фестиваль в «Коломенском»

В честь юбилея «Коломенского» вход на все экспозиции будет бесплатным

Акцию проведут 21 января

В честь юбилея «Коломенского» вход на все экспозиции будет бесплатным

Что ломают и крадут в парках Москвы
Что ломают и крадут в парках Москвы И происходит ли это еще где-то, кроме «Зарядья»
Что ломают и крадут в парках Москвы

Что ломают и крадут в парках Москвы
И происходит ли это еще где-то, кроме «Зарядья»

В «Коломенском» состоится фестиваль «Времена и эпохи»

Реконструкторы представят гостям фестиваля эпизод из Русско-польской войны

В «Коломенском» состоится фестиваль «Времена и эпохи»

Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек

В 2018 году трехкилометровую дорожку дополнит веломаршрут на 5 километров

Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек

Фестиваль More Amore, Пикник «Афиши» и книжный маркет Ut Liber в Artplay

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

Фестиваль More Amore, Пикник «Афиши» и книжный маркет Ut Liber в Artplay

«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже»

The Village рассказывает, чем заняться с детьми в выходные

«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже»

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

В «Коломенском» пройдет якутский фестиваль «Ысыах»

На фестивале можно будет поесть якутские оладьи, жеребятину и якутскую рыбу

В «Коломенском» пройдет якутский фестиваль «Ысыах»

В Москве стартовал исторический фестиваль «Времена и эпохи»

На фестиваль съехались мастера и участники из 22 стран мира

В Москве стартовал исторический фестиваль «Времена и эпохи»

В «Коломенском» состоится фитнес-фестиваль

В рамках фестиваля пройдет забег на 5 километров

В «Коломенском» состоится фитнес-фестиваль

Фестиваль Geek Picnic объявил программу

Темой фестиваля 2017 года станут «Игры разума»

Фестиваль Geek Picnic объявил программу

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа

Фестиваль пройдет в «Коломенском»

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа

Власти Москвы утвердили 56 площадок для выступлений уличных музыкантов

Площадки появились на 27 парковых территориях, в том числе в парке Горького, «Музеоне», саду «Эрмитаж» и саду имени Баумана

Власти Москвы утвердили 56 площадок для выступлений уличных музыкантов

Команда Geek Picnic проведёт в «Коломенском» фестиваль урожая

Празднование запланировано на 10 и 11 сентября

Команда Geek Picnic проведёт в «Коломенском» фестиваль урожая

Пикник «Афиши» объявил список исполнителей фестиваля

Кроме The Chemical Brothers на фестиваль приедут Омар Сулейман и Эдриан Янг

Пикник «Афиши» объявил список исполнителей фестиваля

Виртуальные центры госуслуг в парках за 35,4 миллиона рублей

Такие центры появятся на ВДНХ, а парке Горького, Сокольниках, Коломенском, «Царицыно» и на Поклонной горе

Виртуальные центры госуслуг в парках за 35,4 миллиона рублей

В «Коломенском» пройдёт чемпионат по скульптуре из песка

Посмотреть работы фестиваля можно будет до 25 сентября

В «Коломенском» пройдёт чемпионат по скульптуре из песка

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля

Московская казачья дружина увеличится вдвое

Новые дружинники уже проходят испытательный срок

Московская казачья дружина увеличится вдвое

В парке «Коломенское» откроют «ПандаПарк»

Монтажные работы по установке верёвочного городка начнутся в апреле 2015 года

В парке «Коломенское» откроют «ПандаПарк»

В парке «Коломенское» откроется смотровая площадка

Площадку возведут на одной из башен дворца царя Алексея Михайловича

В парке «Коломенское» откроется смотровая площадка

29 мест для празднования детского дня рождения
29 мест для празднования детского дня рождения Куда не пустят со своей феей Динь-Динь, а куда можно приволочь даже торт размером с Человека-паука — памятка для тех, кто собирается отмечать день рождения ребёнка любого возраста
29 мест для празднования детского дня рождения

29 мест для празднования детского дня рождения
Куда не пустят со своей феей Динь-Динь, а куда можно приволочь даже торт размером с Человека-паука — памятка для тех, кто собирается отмечать день рождения ребёнка любого возраста

Молодожёны в парке «Коломенское»
Молодожёны в парке «Коломенское» Теплоход, каток, торговый центр и машина — The Village узнал, где москвичи делают то самое предложение, от которого невозможно отказаться
Молодожёны в парке «Коломенское»

Молодожёны в парке «Коломенское»
Теплоход, каток, торговый центр и машина — The Village узнал, где москвичи делают то самое предложение, от которого невозможно отказаться

В парке «Коломенское» появится велодорожка

На разработку проектной документации по организации велодорожки власти потратят больше 2 миллионов рублей

В парке «Коломенское» появится велодорожка

Как прошёл Праздник «Еды» в «Коломенском»
Как прошёл Праздник «Еды» в «Коломенском» Редакция The Village провела весь день на Празднике «Еды», который прошёл в рамках Пикника «Афиши»
Как прошёл Праздник «Еды» в «Коломенском»

Как прошёл Праздник «Еды» в «Коломенском»
Редакция The Village провела весь день на Празднике «Еды», который прошёл в рамках Пикника «Афиши»

Праздник «Еды»: Что готовят на фестивале
Праздник «Еды»: Что готовят на фестивале The Village составил гид по самому интересному, что можно будет попробовать на Празднике «Еды» в рамках Пикника «Афиши» 19 июля
Праздник «Еды»: Что готовят на фестивале

Праздник «Еды»: Что готовят на фестивале
The Village составил гид по самому интересному, что можно будет попробовать на Празднике «Еды» в рамках Пикника «Афиши» 19 июля

«Ляпис Трубецкой» откроет Пикник «Афиши»

«Ляпис Трубецкой» откроет программу главной сцены Пикника «Афиши»

«Ляпис Трубецкой» откроет Пикник «Афиши»

События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream
События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream Дайджест городских событий этой недели: фестиваль шагающих оркестров, выставка американских журналов и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream

События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream
Дайджест городских событий этой недели: фестиваль шагающих оркестров, выставка американских журналов и ещё несколько событий из календаря The Village.

Жанна Агузарова выступит на Пикнике «Афиши»

Десятый Пикник «Афиши» в Коломенском пройдёт при участии Жанны Агузаровой.

Жанна Агузарова выступит на Пикнике «Афиши»

Планы на лето: 34 концерта
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Планы на лето: 34 концерта

Планы на лето: 34 концерта
Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.

На Пикнике «Афиши» выступит Джордж Клинтон

На музыкальном фестивале журнала «Афиша» выступит 71-летний музыкант Джордж Клинтон, один из отцов современного фанка, с группой Parliament-Funkadelic.

На Пикнике «Афиши» выступит Джордж Клинтон

На памятниках архитектуры Коломенского появились QR-коды

На памятниках архитектуры музея-заповедника «Коломенское» появились QR-коды, с помощью которых посетители заповедника получат полную информацию об объекте без помощи экскурсовода.

На памятниках архитектуры Коломенского появились QR-коды

В Коломенском снова покажут Древнюю Русь Для привлечения туристов столичные власти потратят еще 30 миллионов рублей на историческую реконструкцию в усадьбе Коломенское.

В Коломенском снова покажут Древнюю Русь

В музеях-усадьбах установят электронные афиши В московских парках «Коломенское», «Измайлово», «Люблино» и «Лефортово» установят электронные информационные экраны на 18,7 миллионов рублей.

В музеях-усадьбах установят электронные афиши

Молодые родители на Пикнике "Афиши"
Молодые родители на Пикнике "Афиши" Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.
Молодые родители на Пикнике "Афиши"

Молодые родители на Пикнике "Афиши"
Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.

10 вещей, которые нужно сделать на ближайшем «Пикнике»
10 вещей, которые нужно сделать на ближайшем «Пикнике» The Village публикует список из десяти интересных занятий на Пикнике «Афиши».
10 вещей, которые нужно сделать на ближайшем «Пикнике»

10 вещей, которые нужно сделать на ближайшем «Пикнике»
The Village публикует список из десяти интересных занятий на Пикнике «Афиши».