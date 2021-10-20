«Коломенское молоко» заявило о рейдерском захвате компании. За ним может стоять депутат Госдумы Александр Ткачев
В парках Москвы осенью проведут более 70 спектаклей и концертов
На них можно будет послушать джаз, старинные романсы и испанское фламенко
«Мне не докладывали»: Заммэра Москвы отрицает радиацию у «Коломенского», хотя о ней известно с 80-х
Превышения подтверждают Москомархитектура, «Радон» и МЧС
На Пикнике «Афиши» откроется площадка Selector Live Showcase
Лайн-ап составят из британских и российских музыкантов
На якутском празднике в «Коломенском» появится стойбище с северными оленями
Там же покажут различные национальные обряды
Музеи подготовили программу на новогодние праздники
Гостей ждут выставки, спектакли и мастер-классы
В выходные москвичи смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях и иммерсивных спектаклях
В столице пройдет фестиваль ко Дню народного единства
На фестивале «Русское поле» в «Коломенском» запустят высотный фейерверк
На празднике соберутся мастера ручной вышивки, народной игрушки, керамики и ювелирного искусства
На фестивале «Сабантуй-2018» в «Коломенском» приготовят чак-чак весом в две тонны
Также посетителей ждет восточная ярмарка, фестиваль уличной еды и барабанное шоу
На Geek Picnic разыграют криптовалюту и поговорят о сексе будущего
Фестиваль пройдет 11–12 августа в Коломенском и 18–19 августа на Елагином острове в Петербурге
На фестивале Reebok в Коломенском выступит «Аигел»
Здесь откроют зоны йоги, женского фитнеса, лекторий, а также пройдет забег
Booking Machine Оксимирона проведет музыкальный фестиваль в «Коломенском»
Хедлайнеры праздника станут известны на днях
В честь юбилея «Коломенского» вход на все экспозиции будет бесплатным
Акцию проведут 21 января
В «Коломенском» состоится фестиваль «Времена и эпохи»
Реконструкторы представят гостям фестиваля эпизод из Русско-польской войны
Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек
В 2018 году трехкилометровую дорожку дополнит веломаршрут на 5 километров
Фестиваль More Amore, Пикник «Афиши» и книжный маркет Ut Liber в Artplay
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже»
The Village рассказывает, чем заняться с детьми в выходные
На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС
Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа
В «Коломенском» пройдет якутский фестиваль «Ысыах»
На фестивале можно будет поесть якутские оладьи, жеребятину и якутскую рыбу
В Москве стартовал исторический фестиваль «Времена и эпохи»
На фестиваль съехались мастера и участники из 22 стран мира
Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа
Фестиваль пройдет в «Коломенском»
Власти Москвы утвердили 56 площадок для выступлений уличных музыкантов
Площадки появились на 27 парковых территориях, в том числе в парке Горького, «Музеоне», саду «Эрмитаж» и саду имени Баумана
Команда Geek Picnic проведёт в «Коломенском» фестиваль урожая
Празднование запланировано на 10 и 11 сентября
Пикник «Афиши» объявил список исполнителей фестиваля
Кроме The Chemical Brothers на фестиваль приедут Омар Сулейман и Эдриан Янг
Виртуальные центры госуслуг в парках за 35,4 миллиона рублей
Такие центры появятся на ВДНХ, а парке Горького, Сокольниках, Коломенском, «Царицыно» и на Поклонной горе
В «Коломенском» пройдёт чемпионат по скульптуре из песка
Посмотреть работы фестиваля можно будет до 25 сентября
В парке «Коломенское» откроют «ПандаПарк»
Монтажные работы по установке верёвочного городка начнутся в апреле 2015 года
В парке «Коломенское» откроется смотровая площадка
Площадку возведут на одной из башен дворца царя Алексея Михайловича
29 мест для празднования детского дня рождения Куда не пустят со своей феей Динь-Динь, а куда можно приволочь даже торт размером с Человека-паука — памятка для тех, кто собирается отмечать день рождения ребёнка любого возраста
Молодожёны в парке «Коломенское» Теплоход, каток, торговый центр и машина — The Village узнал, где москвичи делают то самое предложение, от которого невозможно отказаться
В парке «Коломенское» появится велодорожка
На разработку проектной документации по организации велодорожки власти потратят больше 2 миллионов рублей
Как прошёл Праздник «Еды» в «Коломенском» Редакция The Village провела весь день на Празднике «Еды», который прошёл в рамках Пикника «Афиши»
Праздник «Еды»: Что готовят на фестивале The Village составил гид по самому интересному, что можно будет попробовать на Празднике «Еды» в рамках Пикника «Афиши» 19 июля
«Ляпис Трубецкой» откроет Пикник «Афиши»
«Ляпис Трубецкой» откроет программу главной сцены Пикника «Афиши»
События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream Дайджест городских событий этой недели: фестиваль шагающих оркестров, выставка американских журналов и ещё несколько событий из календаря The Village.
Жанна Агузарова выступит на Пикнике «Афиши»
Десятый Пикник «Афиши» в Коломенском пройдёт при участии Жанны Агузаровой.
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
На Пикнике «Афиши» выступит Джордж Клинтон
На музыкальном фестивале журнала «Афиша» выступит 71-летний музыкант Джордж Клинтон, один из отцов современного фанка, с группой Parliament-Funkadelic.
На памятниках архитектуры Коломенского появились QR-коды
На памятниках архитектуры музея-заповедника «Коломенское» появились QR-коды, с помощью которых посетители заповедника получат полную информацию об объекте без помощи экскурсовода.