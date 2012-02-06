В Коломенском снова покажут Древнюю Русь Для привлечения туристов столичные власти потратят еще 30 миллионов рублей на историческую реконструкцию в усадьбе Коломенское.
Летом в усадьбе Коломенское проведут крупнейший в России исторический фестиваль «Московская Русь XVII века» — боевое, конное и лодочное шоу обойдутся бюджету в 30 миллионов рублей. Об этом газете «Известия» рассказал замглавы комитета по туризму Георгий Мохов.
Гостей ждут огромные костры, настоящие крепости и стилизованные шатры. В боевом, конном и лодочном шоу примут участие каскадеры, а специальные площадки отведут под мастер-классы древнерусских ремесел. Особую программу разработают и для детей: их ждут традиционные игры вроде городков, кеглей, серсо и мини-тир.
Летнее шоу в Коломенском, по замыслу властей, должно стать «уникальным событием, не имеющим аналогов как по масштабам, так и по уровню наполнения и качеству подготовки». Мероприятие должно возродить традиции, «укрепить дух национального единства», а также привлечь в Москву туристов. Когда именно будет проводиться фестиваль, пока не уточняется.
Масштабная историческая реконструкция уже проходила в усадьбе Коломенское в прошлый День города — власти потратили на мероприятие почти 34 миллиона рублей. Эксперты сочли эту сумму завышенной, а требования тендера заведомо невыполнимыми.
Постскриптум: Исторические ролевые игры для туристов
Богатым европейцам покажут Москву
Столичные хостелы будут рекламировать
Комментарии
Русь триединая
До 1917 года официально считалось, что русские состоят из трех народностей — великороссов, малороссов и белорусов. Но уже со второй половины XIX века некоторые в Украине стали говорить, что «малороссы» — слово обидное.
Давайте, мол, назовемся украинцами и станем отдельной нацией— так будет лучше. Назвались…
Тэги
Прочее