Гостей ждут огромные костры, настоящие крепости и стилизованные шатры. В боевом, конном и лодочном шоу примут участие каскадеры, а специальные площадки отведут под мастер-классы древнерусских ремесел. Особую программу разработают и для детей: их ждут традиционные игры вроде городков, кеглей, серсо и мини-тир.

Летнее шоу в Коломенском, по замыслу властей, должно стать «уникальным событием, не имеющим аналогов как по масштабам, так и по уровню наполнения и качеству подготовки». Мероприятие должно возродить традиции, «укрепить дух национального единства», а также привлечь в Москву туристов. Когда именно будет проводиться фестиваль, пока не уточняется.

Масштабная историческая реконструкция уже проходила в усадьбе Коломенское в прошлый День города — власти потратили на мероприятие почти 34 миллиона рублей. Эксперты сочли эту сумму завышенной, а требования тендера заведомо невыполнимыми.