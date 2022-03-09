Мутирующее кабаре у озера, последний Joy и открытие «Бэкграунда» События уик-энда, которые лучше не пропускать
Мутирующее кабаре у озера, последний Joy и открытие «Бэкграунда» События уик-энда, которые лучше не пропускать
Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood
На празднике в честь Дня святого Патрика пройдут уличные гулянья
10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма» Лучшие мероприятия этих выходных
10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма» Лучшие мероприятия этих выходных
Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе
Beat Film Festival, новые летние веранды и «антитабачный» закон Фестиваль бразильского кино, концерт Xiu Xiu и Psychic TV, Black Sabbath и ещё несколько событий из календаря The Village
Beat Film Festival, новые летние веранды и «антитабачный» закон Фестиваль бразильского кино, концерт Xiu Xiu и Psychic TV, Black Sabbath и ещё несколько событий из календаря The Village
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.
Еда в парке Горького: 33 кафе, ресторана и киоска «Хачапури», Fresh, «Булка», «Пуэропорт», «Лебединое озеро», Shawarma Republic, La Boule и ещё 26 мест — The Village узнал, кто и чем кормит людей в парке Горького.
Еда в парке Горького: 33 кафе, ресторана и киоска «Хачапури», Fresh, «Булка», «Пуэропорт», «Лебединое озеро», Shawarma Republic, La Boule и ещё 26 мест — The Village узнал, кто и чем кормит людей в парке Горького.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Мариинский запускает прямые трансляции балетов в 3D
Мариинский театр проведёт первую в мире 3D-трансляцию балета уже этим летом. «Лебединое озеро» покажут в кинотеатрах 50 стран.
События недели: «АРХ Москва», Bosco Fresh Fest и концерт Kings of Convenience Дайджест городских событий этой недели: выставка выпускников «Школы Родченко», открытие сезона в «Лебедином озере» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «АРХ Москва», Bosco Fresh Fest и концерт Kings of Convenience Дайджест городских событий этой недели: выставка выпускников «Школы Родченко», открытие сезона в «Лебедином озере» и ещё несколько событий из календаря The Village.
6 поздних завтраков в Москве The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.
Итоги недели: фастфуд Nordsee, открытие «Лебединого озера», логотип Москвы The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Кафе «Лебединое озеро» откроется 30 апреля 30 апреля летнее кафе «Лебединое озеро» в Парке Горького открывает свой третий сезон
5 ресторанов у воды Летом в центре Москвы, когда столбик термометра поднимается до 30 градусов, спастись от жары непросто, но прохладнее всегда у водоемов. The Village нашел несколько ресторанов разной ценовой категории, расположенных у воды.
5 ресторанов у воды Летом в центре Москвы, когда столбик термометра поднимается до 30 градусов, спастись от жары непросто, но прохладнее всегда у водоемов. The Village нашел несколько ресторанов разной ценовой категории, расположенных у воды.
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.
«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка» С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...
«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка» С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...
Солянка в Петербурге. День рождения и не только В то время как лето силится заявить о своих правах, мы сообщаем о своих видах на этот сезон -- вашему вниманию предлагается своего рода summer preview.