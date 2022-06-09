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МЫ В СОЦСЕТЯХ

KFC и Pizza Hut сменят названия в России

KFC и Pizza Hut сменят названия в России

Новая сеть McDonald’s выбрала логотип в трех цветах
обновлено9 июня 2022

Новая сеть McDonald’s выбрала логотип в трех цветах

Profi.ru обновил логотип и сменил название на «Профи»
22 ноября 2021

Profi.ru обновил логотип и сменил название на «Профи»

«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии
3 ноября 2021

«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии

26 сентября 2020

Магазин часов AllTime подал в суд на «Сбер». Банк обвинили в плагиате логотипа

В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть

Это многое бы объяснило

В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

Для покупателей сделают два специальных маршрута

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

Студию Артемия Лебедева обвинили в плагиате логотипа Half & Half

Не опять, а снова

Студию Артемия Лебедева обвинили в плагиате логотипа Half & Half

«Бирюзовое северное солнце»: Новый логотип Петербурга (обновлено)

Брендинг разработало агентство SPN Communications

«Бирюзовое северное солнце»: Новый логотип Петербурга (обновлено)

«РБК»: Сбербанк начал разработку нового логотипа. Ребрендинг обойдется в десятки миллионов долларов

Один из обсуждающихся вариантов — сине-зеленый квадрат

«РБК»: Сбербанк начал разработку нового логотипа. Ребрендинг обойдется в десятки миллионов долларов

Тест: Как вы выбираете банк?
ПРОМО
Тест: Как вы выбираете банк? И важен ли вам его визуальный образ
Тест: Как вы выбираете банк?
ПРОМО

Тест: Как вы выбираете банк?
И важен ли вам его визуальный образ

Новый стиль МТС с обновленным яйцом

Логотип обновили впервые за 13 лет

Новый стиль МТС с обновленным яйцом

Новый логотип «Лаборатории Касперского» без слова Lab

В компании считают, что он стал проще для восприятия

Новый логотип «Лаборатории Касперского» без слова Lab

Новый логотип сети «Теремок» без фирменной матрешки

Текстовое написание названия останется прежним

Новый логотип сети «Теремок» без фирменной матрешки

Новый логотип Zara без пространства между буквами

Через несколько лет бренд сожмет логотип еще сильнее, шутят в интернете

Новый логотип Zara без пространства между буквами

Новый логотип корпоративного мессенджера Slack

Пользователи соцсетей уже успели сравнить его с вертушкой, четырьмя утками и свастикой

Новый логотип корпоративного мессенджера Slack

Создатель рейвов «Восточный удар» обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав

Логотип проекта использовали при создании одежды без согласования с организаторами фестиваля

Создатель рейвов «Восточный удар» обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав

Обновленные магазины «Эльдорадо» в новых цветах и без розетки на логотипе

Компания провела ребрендинг и ввела новые форматы магазинов

Обновленные магазины «Эльдорадо» в новых цветах и без розетки на логотипе

Немного иначе: Как придумывали новый логотип Mail.ru
Немного иначе: Как придумывали новый логотип Mail.ru Множество вариантов, два десятка дизайнеров, 10 миллионов рублей, месяцы работы и что в итоге получилось
Немного иначе: Как придумывали новый логотип Mail.ru

Немного иначе: Как придумывали новый логотип Mail.ru
Множество вариантов, два десятка дизайнеров, 10 миллионов рублей, месяцы работы и что в итоге получилось

Буквы «М» у всех станций московского метро обновят к 2019 году

Буква останется красной, а ножка знака будет подсвечена в тон линии, на которой находится станция

Буквы «М» у всех станций московского метро обновят к 2019 году

Сексуальный логотип чемпионата мира по шахматам

Изображение, напоминающее порнографию, разработало московское дизайн-бюро

Сексуальный логотип чемпионата мира по шахматам

Логотип выборов президента

Выбирали его журналисты, представители партий и сотрудники ЦИК

Логотип выборов президента

Россияне выбрали новый туристический бренд страны

Последним этапом конкурса «Туристический бренд России» станет оценка экспертного жюри

Россияне выбрали новый туристический бренд страны

Apple подала заявку на регистрацию радужного логотипа в России

Компания использовала его до 1998 года

Apple подала заявку на регистрацию радужного логотипа в России

Победитель конкурса ЦИК разработает фирменный стиль президентских выборов

Также планируется создать логотип выборов и линейку сувенирной продукции

Победитель конкурса ЦИК разработает фирменный стиль президентских выборов

Фирменный стиль и логотип парка «Зарядье»

Вариант-победитель набрал почти 50 % голосов

Фирменный стиль и логотип парка «Зарядье»

Новый туристический логотип Крыма

В букву «Я» по задумке вписаны очертания Крыма

Новый туристический логотип Крыма

ФАС возбудила дело против Смольного из-за ситуации с логотипом Петербурга

Рассмотрение дела назначено на 24 января

ФАС возбудила дело против Смольного из-за ситуации с логотипом Петербурга

Власти Петербурга отказались расторгнуть договор о логотипе города со Студией Лебедева

До 14 декабря в УФАС возбудят административное дело

Власти Петербурга отказались расторгнуть договор о логотипе города со Студией Лебедева

Пользователи соцсетей — о сделанном «Студией Лебедева» логотипе Петербурга

Ранее ФАС потребовал от городских властей разорвать договор со студией

Пользователи соцсетей — о сделанном «Студией Лебедева» логотипе Петербурга

Власти выбрали оформление ко Дню города

Логотипом праздника станут пять перекрещивающихся колец

Власти выбрали оформление ко Дню города

Логотипом национальной платёжной системы стала денежная звезда

Эксперты уже успели раскритиковать знак за его непродуманность

Логотипом национальной платёжной системы стала денежная звезда

У Москвы появились туристические логотип и слоган

Новую туристическую символику Москвы собираются использовать на выставках и других туристических мероприятиях

У Москвы появились туристические логотип и слоган

Логотип чемпионата мира по хоккею 2016 года

На логотипе изображены символы двух городов — хозяев чемпионата: Спасская башня в Москве и разводной мост в Петербурге

Логотип чемпионата мира по хоккею 2016 года

Сайт Visit Petersburg — о логотипах Петербурга от Студии Лебедева
Сайт Visit Petersburg — о логотипах Петербурга от Студии Лебедева Накануне в интернете появились варианты официального логотипа Санкт-Петербурга. The Village узнал, действительно ли их разработала Студия Артемия Лебедева и сколько они стоили
Сайт Visit Petersburg — о логотипах Петербурга от Студии Лебедева

Сайт Visit Petersburg — о логотипах Петербурга от Студии Лебедева
Накануне в интернете появились варианты официального логотипа Санкт-Петербурга. The Village узнал, действительно ли их разработала Студия Артемия Лебедева и сколько они стоили

Каждый вид транспорта в Москве получит цвет и логотип

Метро обозначат красным цветом, троллейбусы, автобусы и трамваи — синим, такси — жёлтым, а электрички — серым

Каждый вид транспорта в Москве получит цвет и логотип

Netflix экспериментирует с логотипом

Предполагается, что компания боится отпугнуть аудиторию, поэтому не привлекает к редизайну своего знака излишнего внимания

Netflix экспериментирует с логотипом

«Студия Лебедева» разработала логотип Института Генплана Москвы

«Студия Артемия Лебедева» разработала логотип и фирменный стиль Института Генплана Москвы

«Студия Лебедева» разработала логотип Института Генплана Москвы

Инфографика дня: Влияние цвета логотипа на аудиторию

А также самые дорогие и динамичные знаки — в одной подборке

Инфографика дня: Влияние цвета логотипа на аудиторию

«Винзавод» сменил фирменный стиль

Студия Firma Super Brand придумала новый фирменный стиль и логотип для Центра современного искусства «Винзавод».

«Винзавод» сменил фирменный стиль

Московский зоопарк объявил конкурс на дизайн манула

Администрация зоопарка предлагает всем желающим принять участие в конкурсе на разработку логотипа с официальным символом учреждения — манулом.

Московский зоопарк объявил конкурс на дизайн манула

Студия Лебедева разработала логотип для ЦИАНа

Дизайн-студия Артемия Лебедева придумала логотип для популярного сайта ЦИАН, где размещают объявления о сдаче в аренду и продаже домов, квартир, комнат и прочей недвижимости.

Студия Лебедева разработала логотип для ЦИАНа

В интернете собирают подписи против логотипа России

Владимиру Мединскому и Александру Радькову направили коллективное обращение с требованием отменить решение о принятии нового туристического логотипа России.

В интернете собирают подписи против логотипа России

Для России разработали альтернативный логотип Эркен Кагаров создал симметричный логотип России, отражающий, на его взгляд, положение вещей в стране.

Для России разработали альтернативный логотип

Россия обзавелась туристическим логотипом

Ростуризм представил логотип «My Russia», при помощи которого будут продвигать Россию как туристическое направление.

Россия обзавелась туристическим логотипом

«Аэроэкспресс» проводит ребрендинг Новым логотипом «Аэроэкспресса» стала звезда из пяти самолетов.

«Аэроэкспресс» проводит ребрендинг

Для городских сувениров разработали бренд В столичных сувенирных лавках появятся новые, брендированные подарки для туристов.

Для городских сувениров разработали бренд

Появился ещё один вариант бренда Москвы Московский дизайнер Виталий Рынский предложил своё видение логотипа столицы, в котором нашли отражение сталинские высотки и кремлёвские звезды, корона Российской империи и знак метро.

Появился ещё один вариант бренда Москвы

Студия Артемия Лебедева создала фирменный стиль Большого театра Дизайн-студия Артемия Лебедева представила фирменный стиль и рекламную кампанию для обновлённого Большого театра.

Студия Артемия Лебедева создала фирменный стиль Большого театра

Сбербанк стал слишком стар?
Сбербанк стал слишком стар? "Однажды начавшись, реструктуризация уже никогда не закончится." (Алексей Санаев)
Сбербанк стал слишком стар?

Сбербанк стал слишком стар?
"Однажды начавшись, реструктуризация уже никогда не закончится." (Алексей Санаев)