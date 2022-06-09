В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть
Это многое бы объяснило
«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ
Для покупателей сделают два специальных маршрута
«Бирюзовое северное солнце»: Новый логотип Петербурга (обновлено)
Брендинг разработало агентство SPN Communications
«РБК»: Сбербанк начал разработку нового логотипа. Ребрендинг обойдется в десятки миллионов долларов
Один из обсуждающихся вариантов — сине-зеленый квадрат
Новый логотип «Лаборатории Касперского» без слова Lab
В компании считают, что он стал проще для восприятия
Новый логотип сети «Теремок» без фирменной матрешки
Текстовое написание названия останется прежним
Новый логотип Zara без пространства между буквами
Через несколько лет бренд сожмет логотип еще сильнее, шутят в интернете
Новый логотип корпоративного мессенджера Slack
Пользователи соцсетей уже успели сравнить его с вертушкой, четырьмя утками и свастикой
Создатель рейвов «Восточный удар» обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав
Логотип проекта использовали при создании одежды без согласования с организаторами фестиваля
Обновленные магазины «Эльдорадо» в новых цветах и без розетки на логотипе
Компания провела ребрендинг и ввела новые форматы магазинов
Немного иначе: Как придумывали новый логотип Mail.ru Множество вариантов, два десятка дизайнеров, 10 миллионов рублей, месяцы работы и что в итоге получилось
Буквы «М» у всех станций московского метро обновят к 2019 году
Буква останется красной, а ножка знака будет подсвечена в тон линии, на которой находится станция
Сексуальный логотип чемпионата мира по шахматам
Изображение, напоминающее порнографию, разработало московское дизайн-бюро
Россияне выбрали новый туристический бренд страны
Последним этапом конкурса «Туристический бренд России» станет оценка экспертного жюри
Apple подала заявку на регистрацию радужного логотипа в России
Компания использовала его до 1998 года
Победитель конкурса ЦИК разработает фирменный стиль президентских выборов
Также планируется создать логотип выборов и линейку сувенирной продукции
Фирменный стиль и логотип парка «Зарядье»
Вариант-победитель набрал почти 50 % голосов
ФАС возбудила дело против Смольного из-за ситуации с логотипом Петербурга
Рассмотрение дела назначено на 24 января
Власти Петербурга отказались расторгнуть договор о логотипе города со Студией Лебедева
До 14 декабря в УФАС возбудят административное дело
Пользователи соцсетей — о сделанном «Студией Лебедева» логотипе Петербурга
Ранее ФАС потребовал от городских властей разорвать договор со студией
Логотипом национальной платёжной системы стала денежная звезда
Эксперты уже успели раскритиковать знак за его непродуманность
У Москвы появились туристические логотип и слоган
Новую туристическую символику Москвы собираются использовать на выставках и других туристических мероприятиях
Логотип чемпионата мира по хоккею 2016 года
На логотипе изображены символы двух городов — хозяев чемпионата: Спасская башня в Москве и разводной мост в Петербурге
Сайт Visit Petersburg — о логотипах Петербурга от Студии Лебедева Накануне в интернете появились варианты официального логотипа Санкт-Петербурга. The Village узнал, действительно ли их разработала Студия Артемия Лебедева и сколько они стоили
Каждый вид транспорта в Москве получит цвет и логотип
Метро обозначат красным цветом, троллейбусы, автобусы и трамваи — синим, такси — жёлтым, а электрички — серым
Netflix экспериментирует с логотипом
Предполагается, что компания боится отпугнуть аудиторию, поэтому не привлекает к редизайну своего знака излишнего внимания
«Студия Лебедева» разработала логотип Института Генплана Москвы
«Студия Артемия Лебедева» разработала логотип и фирменный стиль Института Генплана Москвы
Инфографика дня: Влияние цвета логотипа на аудиторию
А также самые дорогие и динамичные знаки — в одной подборке
«Винзавод» сменил фирменный стиль
Студия Firma Super Brand придумала новый фирменный стиль и логотип для Центра современного искусства «Винзавод».
Московский зоопарк объявил конкурс на дизайн манула
Администрация зоопарка предлагает всем желающим принять участие в конкурсе на разработку логотипа с официальным символом учреждения — манулом.
Студия Лебедева разработала логотип для ЦИАНа
Дизайн-студия Артемия Лебедева придумала логотип для популярного сайта ЦИАН, где размещают объявления о сдаче в аренду и продаже домов, квартир, комнат и прочей недвижимости.
В интернете собирают подписи против логотипа России
Владимиру Мединскому и Александру Радькову направили коллективное обращение с требованием отменить решение о принятии нового туристического логотипа России.
Россия обзавелась туристическим логотипом
Ростуризм представил логотип «My Russia», при помощи которого будут продвигать Россию как туристическое направление.