«Лаборатория Касперского» обновила логотип. Об этом руководитель управления маркетинга компании Олег Гудилин рассказал изданию vc.ru.

Новый логотип сохранил название компании, но из него решили убрать слово Lab. Надпись выполнили из геометрических и «математически точных» форм букв. В компании считают, что благодаря этому логотип стал проще для воприятия.

Новый логотип «Лаборатории Касперского»

Гудилин рассказал, что основу предыдущего логотипа с образами греческого алфавита и мелкими деталями разработали еще в 1997 году. Он добавил, что он выглядел громоздко, хоть и менялся несколько раз, и у многих возникали сложности с прочтением.