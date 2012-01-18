Впрочем, основным цветом останется красный. До конца года компания планирует полностью перекрасить подвижной состав, обновить форму сотрудников и логотипы на проездных билетах и терминалах. Первые экспрессы с обновленным логотипом уже запущены.

Тендер на разработку нового фирменного стиля выиграла дизайн-студия Indeed Brand. Именно она предложила логотип из пяти самолетов, разлетающихся в разные стороны. По задумке, самолеты подчеркивают, что красный экспресс является отправной точкой любого путешествия, а звезда к тому же олицетворяет символ Москвы.

Первоначально дизайнеры должны были слегка переработать старый логотип, но позже предложили несколько совершенно новых вариантов. Символ, как считают Indeed Brand, может быть определенным вектором развития направления digital, поскольку каждый самолетик может работать как отдельная кнопка, а три самолета из пяти соответствуют расположению московских аэропортов.