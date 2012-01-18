«Аэроэкспресс» проводит ребрендинг Новым логотипом «Аэроэкспресса» стала звезда из пяти самолетов.
Компания «Аэроэкспресс», которая отвечает за связь столичных вокзалов с аэропортами, занялась ребрендингом. Как пояснили The Village в пресс-службе компании, связано это с тем, что предприятию в 2012 году исполняется семь лет и планируются новые крупные проекты. За всё время «Аэроэкспресс» ни разу не менял логотип — две стрелы, направленные в разные стороны.
Впрочем, основным цветом останется красный. До конца года компания планирует полностью перекрасить подвижной состав, обновить форму сотрудников и логотипы на проездных билетах и терминалах. Первые экспрессы с обновленным логотипом уже запущены.
Тендер на разработку нового фирменного стиля выиграла дизайн-студия Indeed Brand. Именно она предложила логотип из пяти самолетов, разлетающихся в разные стороны. По задумке, самолеты подчеркивают, что красный экспресс является отправной точкой любого путешествия, а звезда к тому же олицетворяет символ Москвы.
Первоначально дизайнеры должны были слегка переработать старый логотип, но позже предложили несколько совершенно новых вариантов. Символ, как считают Indeed Brand, может быть определенным вектором развития направления digital, поскольку каждый самолетик может работать как отдельная кнопка, а три самолета из пяти соответствуют расположению московских аэропортов.
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Алексей Криворучко, генеральный директор «Аэроэкспресс»: «Наступивший 2012 год станет новым этапом в развитии нашего бренда, это выход на региональный рынок интермодальных перевозок, усовершенствование подвижного состава за счет установки систем климат-контроля на всех направлениях к началу летнего сезона и полная смена фирменного стиля. Всего за шесть лет компания „Аэроэкспресс“ сумела превратить свое название в имя нарицательное, что удается далеко не каждому бренду».
Татьяна Ломоносова, директор по стратегии Indeed Brand: «Старый логотип был достаточно безыдейным. Его практически срисовали с немецких железных дорог. Никакой особой идеи, кроме движущихся навстречу друг другу поездов. В вариант с самолетами закладывалось несколько идей. Во-первых, пять стремительно разлетающихся в разные стороны самолетов — это достаточно серьезная вещь, показывающая, что компания современная, развивающаяся, динамичная. С другой стороны, самолеты складываются в звезду, что символизирует столицу нашей родины, ведь все путешествия начинаются отсюда. Звезда вообще очень хороший, яркий и четкий символ, который не обязательно трактовать каким-то определенным образом. Но, в принципе, она может быть и звездой путеводной».
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