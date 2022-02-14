Акушер-гинеколог Светлана Юренева — о том, как изменились секс, любовь и современная контрацепция The Village наконец набрался смелости и решил задать вопросы о самом главном: почему прерванный половой акт — так себе способ, что должна узнать о себе каждая девушка и чем опасна большая любовь