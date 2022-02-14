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МЫ В СОЦСЕТЯХ

6 причин, почему разваливаются отношения
6 причин, почему разваливаются отношения Отрывок из книги «Осознанные отношения. 25 привычек для пар, которые помогут обрести настоящую близость»
6 причин, почему разваливаются отношения

6 причин, почему разваливаются отношения
Отрывок из книги «Осознанные отношения. 25 привычек для пар, которые помогут обрести настоящую близость»

Как деньги влияют на романтические отношения россиян
Опрос
14 февраля 2022

Как деньги влияют на романтические отношения россиян

Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Самые распространенные места для знакомств у россиян

Сервисы для знакомств используют единицы

Самые распространенные места для знакомств у россиян

Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне

Общество стало намного толерантнее за последнее десятилетее

Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне

«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек
«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек «Да это вообще не проблема, зачем об этом писать?»
«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек

«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек
«Да это вообще не проблема, зачем об этом писать?»

Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина
Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина Как совместная самоизоляция повлияла на работоспособность, душевное спокойствие и сексуальную жизнь москвичей
Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина

Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина
Как совместная самоизоляция повлияла на работоспособность, душевное спокойствие и сексуальную жизнь москвичей

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech

Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech

Коллекция парных украшений от Poison Drop

Ищите с 10 февраля

Коллекция парных украшений от Poison Drop

«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост

Свидания в гетто, запретные подарки, мечты о доме и семье

«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост

Города России, в которых чаще всего говорят о любви

Москва заняла лишь 63-е место

Города России, в которых чаще всего говорят о любви

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»

Пользователи могут покупать дополнительные функции

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»

«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности

Также гости увидят короткометражку «Немного нежных слов»

«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности

«14 февраля — вчерашка»?
«14 февраля — вчерашка»? Что на самом деле думают о праздничной романтике молодые люди в 2019-м
«14 февраля — вчерашка»?

«14 февраля — вчерашка»?
Что на самом деле думают о праздничной романтике молодые люди в 2019-м

Сколько раз пользователи признались в любви «Алисе»

Только за последнюю неделю подобных признаний было около 350 тысяч

Сколько раз пользователи признались в любви «Алисе»

Сколько россиян влюблены

И в чем для граждан заключается это чувство

Сколько россиян влюблены

Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных

Москвичей приглашают на спид-дейтинг и мастер-классы по изготовлению валентинок

Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных

Где в России говорят о любви чаще всего

Москва заняла только 65-е место

Где в России говорят о любви чаще всего

Москвичка пожаловалась на «любовь» в составе шоколада

Девушка потребовала объяснений от производителя о происхождении ингредиента и наличии противопоказаний для детей

Москвичка пожаловалась на «любовь» в составе шоколада

Влюбляться в иностранцев на ЧМ и рожать от них детей

Депутат Госдумы хочет, чтобы создание новых семей ассоциировалось с российским турниром

Влюбляться в иностранцев на ЧМ и рожать от них детей

«Любовь» — это... когда сериал побеждает телевизионные шаблоны
«Любовь» — это... когда сериал побеждает телевизионные шаблоны Чем запомнится трехсезонный ромком Джадда Апатоу на Netflix
«Любовь» — это... когда сериал побеждает телевизионные шаблоны

«Любовь» — это... когда сериал побеждает телевизионные шаблоны
Чем запомнится трехсезонный ромком Джадда Апатоу на Netflix

Сколько россиян следят за бывшими возлюбленными в соцсетях

И как часто они публикуют интимные данные о партнере из чувства мести

Сколько россиян следят за бывшими возлюбленными в соцсетях

Люди, которые ненавидят свою работу

Люди, которые ненавидят свою работу«Вся моя деятельность бессмысленна: я паразит»

Люди, которые ненавидят свою работу

Люди, которые ненавидят свою работу
«Вся моя деятельность бессмысленна: я паразит»

«Я никогда никого не любил»

«Я никогда никого не любил»История мужчины, который не смог

«Я никогда никого не любил»

«Я никогда никого не любил»
История мужчины, который не смог

«ВКонтакте» проверит пользователей на совместимость

Функция будет доступна в течение 14 февраля на сайте и в мобильных приложениях

«ВКонтакте» проверит пользователей на совместимость

Романтические маршруты Пушкина, Булгакова и Есенина

На карты нанесли памятные места, связанные с биографиями писателей

Романтические маршруты Пушкина, Булгакова и Есенина

Останкинская башня подготовила диджей-сет ко Дню святого Валентина

Среди гостей разыграют подарки и сувениры, а парам предоставят скидки

Останкинская башня подготовила диджей-сет ко Дню святого Валентина

Музей Москвы проведет беседы о любви, дружбе и счастье

В продолжение прошлогоднего цикла «Разговоров в городе»

Музей Москвы проведет беседы о любви, дружбе и счастье

На катке ВДНХ проведут флешмоб на самый долгий поцелуй

В День святого Валентина здесь также состоится акция «Любовь на льду»

На катке ВДНХ проведут флешмоб на самый долгий поцелуй

«Аптекарский огород» подготовил на День влюбленных романтическое шоу и вино

Прийти на праздник можно с детьми

«Аптекарский огород» подготовил на День влюбленных романтическое шоу и вино

В Дарвиновском музее пройдет лекция о химии любви

Ее проведет профессор МГУ Вячеслав Дубынин

В Дарвиновском музее пройдет лекция о химии любви

Миф или реальность: Как сохранить семью на расстоянии
СПЕЦПРОЕКТ
Миф или реальность: Как сохранить семью на расстоянии Военный фотограф и художница рассказывают свою историю, а психолог дает практические советы
Миф или реальность: Как сохранить семью на расстоянии
СПЕЦПРОЕКТ

Миф или реальность: Как сохранить семью на расстоянии
Военный фотограф и художница рассказывают свою историю, а психолог дает практические советы

В РГДБ 3 июня пройдет благотворительный фестиваль «Пять лекций о любви»

Все вырученные средства пойдут на лечение трех детей с первичным иммунодефицитом, синдром Вискотта-Олдрича

В РГДБ 3 июня пройдет благотворительный фестиваль «Пять лекций о любви»

В Москве впервые состоится молодежный фестиваль влюбленных

Планируется, что в праздничной программе примут участие не менее 10 тысяч гостей

В Москве впервые состоится молодежный фестиваль влюбленных

«Я сделаю все, чтобы мы начали встречаться»
«Я сделаю все, чтобы мы начали встречаться» Совершенно разные люди, которые состоят в отношениях, рассказали о своем опыте настоящей любви
«Я сделаю все, чтобы мы начали встречаться»

«Я сделаю все, чтобы мы начали встречаться»
Совершенно разные люди, которые состоят в отношениях, рассказали о своем опыте настоящей любви

В метро 14 февраля прозвучат стихи и песни о любви

Пассажиры услышат Пушкина, Ахматову и Лермонтова

В метро 14 февраля прозвучат стихи и песни о любви

В 14 московских парках отметят День святого Валентина

Влюбленных ждут квесты, конкурсы и мастер-классы

В 14 московских парках отметят День святого Валентина

Больше любви: Как живут полиаморы в России
Больше любви: Как живут полиаморы в России Петербуржцы и москвичи, которые считают, что любовь возможна вне моногамной пары, — об отношениях друг с другом и с обществом
Больше любви: Как живут полиаморы в России

Больше любви: Как живут полиаморы в России
Петербуржцы и москвичи, которые считают, что любовь возможна вне моногамной пары, — об отношениях друг с другом и с обществом

В Москве пройдет фестиваль документального кино о любви

Показы состоятся в киноцентре «Октябрь» и Центре документального кино с 14 по 17 октября

В Москве пройдет фестиваль документального кино о любви

Владимир Путин — о важнейшем принципе жизни

Главным принципом президент назвал «любовь к своему ближнему»

Владимир Путин — о важнейшем принципе жизни

Всё самое важное о любви и сексе
Всё самое важное о любви и сексе Почему брак больше не популярен, как решить семейные споры и стоит ли искать счастье в Сети — The Village отвечает на вопросы об отношениях
Всё самое важное о любви и сексе

Всё самое важное о любви и сексе
Почему брак больше не популярен, как решить семейные споры и стоит ли искать счастье в Сети — The Village отвечает на вопросы об отношениях

Ко дню Шекспира в Москве появится почта для любовных писем

Специальное почтовое отделение откроется в особняке Салтыковых-Чертковых

Ко дню Шекспира в Москве появится почта для любовных писем

Что происходит с браком, сексом и отношениями в 2016 году

Что происходит с браком, сексом и отношениями в 2016 годуПсихотерапевт, социолог, секс-евангелист и главред Wonderzine — о том, как меняются отношения мужчин и женщин сегодня

Что происходит с браком, сексом и отношениями в 2016 году

Что происходит с браком, сексом и отношениями в 2016 году
Психотерапевт, социолог, секс-евангелист и главред Wonderzine — о том, как меняются отношения мужчин и женщин сегодня

Семейные ценности: Как живут московские свингеры
Семейные ценности: Как живут московские свингеры The Village разбирается, почему одна из старейших и самых популярных секс-тусовок города выступает за любовь и верность
Семейные ценности: Как живут московские свингеры

Семейные ценности: Как живут московские свингеры
The Village разбирается, почему одна из старейших и самых популярных секс-тусовок города выступает за любовь и верность

Романтическая коллекция: 69 песен для свиданий, секса и одиночества

Романтическая коллекция: 69 песен для свиданий, секса и одиночестваTalking Heads, The Go-Betweens, Мадонна и Серж Генсбур для счастливых влюблённых и разбитых сердец

Романтическая коллекция: 69 песен для свиданий, секса и одиночества

Романтическая коллекция: 69 песен для свиданий, секса и одиночества
Talking Heads, The Go-Betweens, Мадонна и Серж Генсбур для счастливых влюблённых и разбитых сердец

Чувствуют ли себя любимыми россияне

И кто любит их чаще всего: семья, друзья или коллеги

Чувствуют ли себя любимыми россияне

Лучшие секс-шопы Москвы: Куда идти за боа в перьях, стеками и новыми впечатлениями

Лучшие секс-шопы Москвы: Куда идти за боа в перьях, стеками и новыми впечатлениямиБезопасный секс, мелочи для начинающих и подборка девайсов из «50 оттенков серого» — секс-блогер Таня Никонова о важных московских секс-шопах

Лучшие секс-шопы Москвы: Куда идти за боа в перьях, стеками и новыми впечатлениями

Лучшие секс-шопы Москвы: Куда идти за боа в перьях, стеками и новыми впечатлениями
Безопасный секс, мелочи для начинающих и подборка девайсов из «50 оттенков серого» — секс-блогер Таня Никонова о важных московских секс-шопах

Свайпный грех: Как интернет-знакомства меняют нашу личную жизнь
Свайпный грех: Как интернет-знакомства меняют нашу личную жизнь The Village разобрался, почему в век высоких технологий, когда выбор партнёра как никогда широк, найти своё счастье всё труднее
Свайпный грех: Как интернет-знакомства меняют нашу личную жизнь

Свайпный грех: Как интернет-знакомства меняют нашу личную жизнь
The Village разобрался, почему в век высоких технологий, когда выбор партнёра как никогда широк, найти своё счастье всё труднее

Можно ли рассказывать плохое про бывших партнёров?
Можно ли рассказывать плохое про бывших партнёров? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Можно ли рассказывать плохое про бывших партнёров?

Можно ли рассказывать плохое про бывших партнёров?
The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане

В России запретили прокат фильма «Любовь» Гаспара Ноэ

В министерстве культуры считают, что в картине содержатся многочисленные порнографические сцены

В России запретили прокат фильма «Любовь» Гаспара Ноэ

Чеченская девушка
Чеченская девушка Женский WhatsApp, встречи в торговых центрах, симпатии к ИГИЛ и запрет на пижаму и секс до брака — The Village узнал, как живут молодые чеченцы в Москве
Чеченская девушка

Чеченская девушка
Женский WhatsApp, встречи в торговых центрах, симпатии к ИГИЛ и запрет на пижаму и секс до брака — The Village узнал, как живут молодые чеченцы в Москве

«Игра»: Как научиться любить
«Игра»: Как научиться любить Психиатр Стюарт Браун, который посвятил жизнь исследованию влияния игр на людей, в своей книге пишет о том, как игра помогает сохранить отношения
«Игра»: Как научиться любить

«Игра»: Как научиться любить
Психиатр Стюарт Браун, который посвятил жизнь исследованию влияния игр на людей, в своей книге пишет о том, как игра помогает сохранить отношения

Акушер-гинеколог Светлана Юренева — о том, как изменились секс, любовь и современная контрацепция
Акушер-гинеколог Светлана Юренева — о том, как изменились секс, любовь и современная контрацепция The Village наконец набрался смелости и решил задать вопросы о самом главном: почему прерванный половой акт — так себе способ, что должна узнать о себе каждая девушка и чем опасна большая любовь
Акушер-гинеколог Светлана Юренева — о том, как изменились секс, любовь и современная контрацепция

Акушер-гинеколог Светлана Юренева — о том, как изменились секс, любовь и современная контрацепция
The Village наконец набрался смелости и решил задать вопросы о самом главном: почему прерванный половой акт — так себе способ, что должна узнать о себе каждая девушка и чем опасна большая любовь

«Ты цыплёнок, ты вишня, ты маленький крот!»: Что мужчины пишут в открытках к букетам
«Ты цыплёнок, ты вишня, ты маленький крот!»: Что мужчины пишут в открытках к букетам Объяснения в любви, мольбы о прощении и маленькие человеческие трагедии — The Village узнал, что в сердце у обычного русского мужчины
«Ты цыплёнок, ты вишня, ты маленький крот!»: Что мужчины пишут в открытках к букетам

«Ты цыплёнок, ты вишня, ты маленький крот!»: Что мужчины пишут в открытках к букетам
Объяснения в любви, мольбы о прощении и маленькие человеческие трагедии — The Village узнал, что в сердце у обычного русского мужчины

Какие цветы дарят в разных регионах России?
Какие цветы дарят в разных регионах России? Ирисы от поклонника из Екатеринбурга и хризантемы от друга из Магадана — The Village изучил, какие букеты любят дарить жители России
Какие цветы дарят в разных регионах России?

Какие цветы дарят в разных регионах России?
Ирисы от поклонника из Екатеринбурга и хризантемы от друга из Магадана — The Village изучил, какие букеты любят дарить жители России

Семейный психотерапевт Виктор Богомолов — о будущем брака и проблемах совместного выживания в кризис
Семейный психотерапевт Виктор Богомолов — о будущем брака и проблемах совместного выживания в кризис The Village выяснил, можно ли научить родителей стучаться, как не испортить праздник разговором про политику и как поступить, если ребёнок попросил у Деда Мороза подарок, на который у того нет денег
Семейный психотерапевт Виктор Богомолов — о будущем брака и проблемах совместного выживания в кризис

Семейный психотерапевт Виктор Богомолов — о будущем брака и проблемах совместного выживания в кризис
The Village выяснил, можно ли научить родителей стучаться, как не испортить праздник разговором про политику и как поступить, если ребёнок попросил у Деда Мороза подарок, на который у того нет денег

Почём семейное счастье? Мария Арзамасова — об аферистах с сайтов знакомств

Почём семейное счастье?

Сексолог Евгений Кульгавчук о сексуальной норме, вреде порнографии и эпидемии разводов
Сексолог Евгений Кульгавчук о сексуальной норме, вреде порнографии и эпидемии разводов The Village поговорил с президентом «Профессионального объединения врачей сексологов» о нормах и девиациях, кризисах семейной жизни и о сниженном либидо как о примете времени
Сексолог Евгений Кульгавчук о сексуальной норме, вреде порнографии и эпидемии разводов

Сексолог Евгений Кульгавчук о сексуальной норме, вреде порнографии и эпидемии разводов
The Village поговорил с президентом «Профессионального объединения врачей сексологов» о нормах и девиациях, кризисах семейной жизни и о сниженном либидо как о примете времени

Пары, поженившиеся на Stay Hungry Backyard На фестивале еды Stay Hungry Backyard в прошедшее воскресенье женили всех желающих. The Village посмотрел, что выкладывали в Instagram молодожёны

Пары, поженившиеся на Stay Hungry Backyard

Обновленный Tinder позаимствовал идею у Snapchat

В популярном приложении для знакомств теперь выкладывать снимки, которые будут исчезать через 24 часа после публикации.

Обновленный Tinder позаимствовал идею у Snapchat

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ