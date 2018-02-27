Самые распространенные места для знакомств у россиян
Сервисы для знакомств используют единицы
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Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне
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«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост
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«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост Свидания в гетто, запретные подарки, мечты о доме и семье
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Пользователи могут покупать дополнительные функции
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Также гости увидят короткометражку «Немного нежных слов»
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Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных
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Москвичка пожаловалась на «любовь» в составе шоколада
Девушка потребовала объяснений от производителя о происхождении ингредиента и наличии противопоказаний для детей
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Депутат Госдумы хочет, чтобы создание новых семей ассоциировалось с российским турниром