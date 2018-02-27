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Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Самые распространенные места для знакомств у россиян

Сервисы для знакомств используют единицы

Самые распространенные места для знакомств у россиян
Сервисы для знакомств используют единицы

Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне

Общество стало намного толерантнее за последнее десятилетее

Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне
Общество стало намного толерантнее за последнее десятилетее

«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек
«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек «Да это вообще не проблема, зачем об этом писать?»
«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек

«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек
«Да это вообще не проблема, зачем об этом писать?»

Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина
Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина Как совместная самоизоляция повлияла на работоспособность, душевное спокойствие и сексуальную жизнь москвичей
Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина

Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина
Как совместная самоизоляция повлияла на работоспособность, душевное спокойствие и сексуальную жизнь москвичей

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech

Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech
Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»

Коллекция парных украшений от Poison Drop

Ищите с 10 февраля

Коллекция парных украшений от Poison Drop
Ищите с 10 февраля

«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост

Свидания в гетто, запретные подарки, мечты о доме и семье

«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост
Свидания в гетто, запретные подарки, мечты о доме и семье

Города России, в которых чаще всего говорят о любви

Москва заняла лишь 63-е место

Города России, в которых чаще всего говорят о любви
Москва заняла лишь 63-е место

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»

Пользователи могут покупать дополнительные функции

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»
Пользователи могут покупать дополнительные функции

«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности

Также гости увидят короткометражку «Немного нежных слов»

«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности
Также гости увидят короткометражку «Немного нежных слов»

«14 февраля — вчерашка»?
«14 февраля — вчерашка»? Что на самом деле думают о праздничной романтике молодые люди в 2019-м
«14 февраля — вчерашка»?

«14 февраля — вчерашка»?
Что на самом деле думают о праздничной романтике молодые люди в 2019-м

Сколько раз пользователи признались в любви «Алисе»

Только за последнюю неделю подобных признаний было около 350 тысяч

Сколько раз пользователи признались в любви «Алисе»
Только за последнюю неделю подобных признаний было около 350 тысяч

Сколько россиян влюблены

И в чем для граждан заключается это чувство

Сколько россиян влюблены
И в чем для граждан заключается это чувство

Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных

Москвичей приглашают на спид-дейтинг и мастер-классы по изготовлению валентинок

Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных
Москвичей приглашают на спид-дейтинг и мастер-классы по изготовлению валентинок

Где в России говорят о любви чаще всего

Москва заняла только 65-е место

Где в России говорят о любви чаще всего
Москва заняла только 65-е место

Москвичка пожаловалась на «любовь» в составе шоколада

Девушка потребовала объяснений от производителя о происхождении ингредиента и наличии противопоказаний для детей

Москвичка пожаловалась на «любовь» в составе шоколада
Девушка потребовала объяснений от производителя о происхождении ингредиента и наличии противопоказаний для детей

Влюбляться в иностранцев на ЧМ и рожать от них детей

Депутат Госдумы хочет, чтобы создание новых семей ассоциировалось с российским турниром

Влюбляться в иностранцев на ЧМ и рожать от них детей
Депутат Госдумы хочет, чтобы создание новых семей ассоциировалось с российским турниром

«Любовь» — это... когда сериал побеждает телевизионные шаблоны
«Любовь» — это... когда сериал побеждает телевизионные шаблоны Чем запомнится трехсезонный ромком Джадда Апатоу на Netflix
«Любовь» — это... когда сериал побеждает телевизионные шаблоны

«Любовь» — это... когда сериал побеждает телевизионные шаблоны
Чем запомнится трехсезонный ромком Джадда Апатоу на Netflix

Сколько россиян следят за бывшими возлюбленными в соцсетях

И как часто они публикуют интимные данные о партнере из чувства мести

Сколько россиян следят за бывшими возлюбленными в соцсетях
И как часто они публикуют интимные данные о партнере из чувства мести

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ