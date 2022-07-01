«Беда» не приходит одна: Несмотря на ***** и цензуру, в России появилось много отличных медиа. Вот лучшие из них Издания «Беда», «Кедр», «Служба поддержки» и другие
Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?
Саботаж: два сотрудника «Ленты.ру» заполнили главную страницу издания материалами с критикой Путина и «спецоперации»
Суд арестовал имущество и счета российского филиала Google на полмиллиарда рублей. Это треть его прибыли за 2020 год
Что произошло с российскими медиа и НКО за 2021 год (ничего хорошего) Кто сегодня закрыт или запрещен
Наши люди: Авторы и редакторы The Village, которые сделали свой бизнес Чем им помогает опыт работы в медиа
Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит Смогут ли они критиковать альбом Адиля и откуда деньги
Медиа «Главстроя» о том, что связывает нас с городами, районами и квартирами
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа
VTimes запустят осенью, а пока можно подписаться на рассылку
«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»
Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х
«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие
Без внутренней кухни «Кухни», но с практическими советами
У газеты The Independent появится русскоязычная версия
Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством
Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas
Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»
Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)
А должно было?
Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды
Под нож попала статья Константина Сонина
В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ
Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт
Революционный номер Tatler с транс-женщиной ставят в магазинах обложкой назад
Ни издательство, ни ретейлеры в этом не сознаются
Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng
Научные статьи о том, как стать успешным и счастливым
«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении
Главным редактором стал Борис Акимов
Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии
Статьи и интервью со специалистами о заболевании
ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза
А поддержку студорганизаций сократят
Госдума обвинила «Медузу», «МБХ медиа» и другие СМИ в предвыборных нарушениях (обновлено)
Теперь публикации изданий оценит прокуратура
Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот». В нее входит «ФАН», связь с которым он отрицал
О том, что бизнесмен стал главой попечительского совета компании, говорится на ее сайте
Журналист «Известий» раскритиковал Шойгу, а теперь ищет другую работу
Ранее текст Ильи Крамника удалили с сайта
Никита Лихачев уходит с поста главреда TJ. Его заменит Сергей Звезда
Нового главного редактора Лихачев выбрал сам
Телеканал «Дождь» рассказал о налоговой проверке
Причины, с которыми она связана, пока неизвестны
На «Флаконе» проведут паблик-токи с известными журналистами и блогерами
Инфлюенсеры обсудят, как меняется отношение к этике, красоте и саморазвитию
В наблюдательный совет «Медузы» вошли Михаил Зыгарь и Елизавета Осетинская
На первом заседании утвердят этический кодекс издания
Redefine: Издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru объединились под новым брендом
Обновленная медиакомпания также займется развитием новых сервисов и рекламных продуктов
InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти
Первая встреча состоится 28 мая
«Открытые медиа» подали в суд на РКН из-за отказа признать их СМИ
Издание подавало заявление на регистрацию два раза
«РБК» ввел рубрику «Сделано для агрегаторов» с кликбейтными новостями
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В пространстве Cube пройдут бесплатные лекции об искусстве и медиа
После них арт-медиаторы проведут экскурсии по выставкам