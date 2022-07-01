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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Интернет-издание TJournal прекратило работу

Интернет-издание TJournal прекратило работу

Суд заставил вернуть журнал Forbes старому владельцу

Суд заставил вернуть журнал Forbes старому владельцу

Проект о жизни в регионах «Новая вкладка» заблокировали

Проект о жизни в регионах «Новая вкладка» заблокировали

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Черта»

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Черта»

«Беда» не приходит одна: Несмотря на ***** и цензуру, в России появилось много отличных медиа. Вот лучшие из них
«Беда» не приходит одна: Несмотря на ***** и цензуру, в России появилось много отличных медиа. Вот лучшие из них Издания «Беда», «Кедр», «Служба поддержки» и другие
«Беда» не приходит одна: Несмотря на ***** и цензуру, в России появилось много отличных медиа. Вот лучшие из них

«Беда» не приходит одна: Несмотря на ***** и цензуру, в России появилось много отличных медиа. Вот лучшие из них
Издания «Беда», «Кедр», «Служба поддержки» и другие

Ссылка дня
1 июля 2022

Медиа о разрушении колониального мышления «Беда»

Медиа
30 мая 2022

Левая социалистическая платформа «После»

Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?
Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?
Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?

Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?

«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу
«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу
«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу

«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу

Илья Красильщик запустил проект «Служба поддержки»
обновлено1 июня 2022

Илья Красильщик запустил проект «Служба поддержки»

9 мая 2022

Саботаж: два сотрудника «Ленты.ру» заполнили главную страницу издания материалами с критикой Путина и «спецоперации»

26 апреля 2022

Суд арестовал имущество и счета российского филиала Google на полмиллиарда рублей. Это треть его прибыли за 2020 год

Ссылка дня
25 апреля 2022

Новое медиа от «Медузы»

19 апреля 2022

Издательский дом FMG лишился последнего медиа

Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля
Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля
Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля

Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля

Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»
Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»
Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»

Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»

Медиа дня
12 января 2022

Проект «Черта» — про насилие и неравенство в России

8 ноября 2021

Медиа о насилии «Утопия» закрылось

Что произошло с российскими медиа и НКО за 2021 год (ничего хорошего)
Что произошло с российскими медиа и НКО за 2021 год (ничего хорошего) Кто сегодня закрыт или запрещен
Что произошло с российскими медиа и НКО за 2021 год (ничего хорошего)

Что произошло с российскими медиа и НКО за 2021 год (ничего хорошего)
Кто сегодня закрыт или запрещен

Наши люди: Авторы и редакторы The Village, которые сделали свой бизнес
Наши люди: Авторы и редакторы The Village, которые сделали свой бизнес Чем им помогает опыт работы в медиа
Наши люди: Авторы и редакторы The Village, которые сделали свой бизнес

Наши люди: Авторы и редакторы The Village, которые сделали свой бизнес
Чем им помогает опыт работы в медиа

Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит
Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит Смогут ли они критиковать альбом Адиля и откуда деньги
Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит

Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит
Смогут ли они критиковать альбом Адиля и откуда деньги

Скриптонит запустил свое музыкальное медиа Karmapolitan
обновлено11 февраля 2021

Скриптонит запустил свое музыкальное медиа Karmapolitan

Ссылка дня
25 декабря 2020

Медиа «Главстроя» о том, что связывает нас с городами, районами и квартирами

9 декабря 2020

Телеканал 2×2 запустил свое медиа про поп-культуру

Ссылка дня
7 декабря 2020

«Утопия» — независимое СМИ центра «Насилию.нет»

23 октября 2020

AliExpress запустил журнал для покупателей с подборками находок и интервью

24 сентября 2020

«Яндекс.Плюс» запустил медиа о развлечениях

The Village переходит на новый сайт
У нас редизайн!
31 июля 2020

The Village переходит на новый сайт

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа

VTimes запустят осенью, а пока можно подписаться на рассылку

Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа

Издание о современной культуре EastEast

Медиа является проектом Cultural Creative Agency

Издание о современной культуре EastEast

«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»

Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х

«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»

«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие

Без внутренней кухни «Кухни», но с практическими советами

«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие

У газеты The Independent появится русскоязычная версия

Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет

У газеты The Independent появится русскоязычная версия

Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством

Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik

Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»

Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»

Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)

А должно было?

Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды

Под нож попала статья Константина Сонина

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды

После 13 лет работы закрылся журнал «Русский репортер»

По экономическим причинам

После 13 лет работы закрылся журнал «Русский репортер»

В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ

Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт

В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ

Революционный номер Tatler с транс-женщиной ставят в магазинах обложкой назад

Ни издательство, ни ретейлеры в этом не сознаются

Революционный номер Tatler с транс-женщиной ставят в магазинах обложкой назад

Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng

Научные статьи о том, как стать успешным и счастливым

Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Главным редактором стал Борис Акимов

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Статьи и интервью со специалистами о заболевании

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

А поддержку студорганизаций сократят

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

Самые популярные тренды в соцсетях в 2019 году

Сторис, микроинфлюенсеры и детокс

Самые популярные тренды в соцсетях в 2019 году

Госдума обвинила «Медузу», «МБХ медиа» и другие СМИ в предвыборных нарушениях (обновлено)

Теперь публикации изданий оценит прокуратура

Госдума обвинила «Медузу», «МБХ медиа» и другие СМИ в предвыборных нарушениях (обновлено)

Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот». В нее входит «ФАН», связь с которым он отрицал

О том, что бизнесмен стал главой попечительского совета компании, говорится на ее сайте

Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот». В нее входит «ФАН», связь с которым он отрицал

Журналист «Известий» раскритиковал Шойгу, а теперь ищет другую работу

Ранее текст Ильи Крамника удалили с сайта

Журналист «Известий» раскритиковал Шойгу, а теперь ищет другую работу

Никита Лихачев уходит с поста главреда TJ. Его заменит Сергей Звезда

Нового главного редактора Лихачев выбрал сам

Никита Лихачев уходит с поста главреда TJ. Его заменит Сергей Звезда

Телеканал «Дождь» рассказал о налоговой проверке

Причины, с которыми она связана, пока неизвестны

Телеканал «Дождь» рассказал о налоговой проверке

В парке Горького пройдут лекции преподавателей журфака МГУ

Первое занятие состоится 1 июля

В парке Горького пройдут лекции преподавателей журфака МГУ

На «Флаконе» проведут паблик-токи с известными журналистами и блогерами

Инфлюенсеры обсудят, как меняется отношение к этике, красоте и саморазвитию

На «Флаконе» проведут паблик-токи с известными журналистами и блогерами

В наблюдательный совет «Медузы» вошли Михаил Зыгарь и Елизавета Осетинская

На первом заседании утвердят этический кодекс издания

В наблюдательный совет «Медузы» вошли Михаил Зыгарь и Елизавета Осетинская

Redefine: Издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru объединились под новым брендом

Обновленная медиакомпания также займется развитием новых сервисов и рекламных продуктов

Redefine: Издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru объединились под новым брендом

InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти

Первая встреча состоится 28 мая

InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти

«Открытые медиа» подали в суд на РКН из-за отказа признать их СМИ

Издание подавало заявление на регистрацию два раза

«Открытые медиа» подали в суд на РКН из-за отказа признать их СМИ

«РБК» ввел рубрику «Сделано для агрегаторов» с кликбейтными новостями

На главной странице издания нет ссылок на эти материалы

«РБК» ввел рубрику «Сделано для агрегаторов» с кликбейтными новостями

В пространстве Cube пройдут бесплатные лекции об искусстве и медиа

После них арт-медиаторы проведут экскурсии по выставкам

В пространстве Cube пройдут бесплатные лекции об искусстве и медиа

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ