В наблюдательный совет «Медузы» вошли Михаил Зыгарь и Елизавета Осетинская На первом заседании утвердят этический кодекс издания
«Медуза» сформировала независимый наблюдательный совет, который будет оценивать работу издания и следить, соблюдают ли сотрудники редакционные принципы и корпоративные стандарты, а также утверждать стратегию и бизнес-план.
В состав совета вошли исполнительный вице-президент Стокгольмской школы экономики в Риге Андерс Александерсон, писатель и журналист Михаил Зыгарь, генеральный директор «Бумаги» Кирилл Артеменко и основатель The Bell Елизавета Осетинская.
На первом заседании, которое пройдет в июле, совет рассмотрит и утвердит этический кодекс «Медузы», а главред издания Иван Колпаков представит редакционную стратегию на 2019–2020 годы.
В конце октября 2018 года Иван Колпаков временно покинул пост главреда «Медузы» — его обвинили в харассменте на вечеринке в честь дня рождения издания. Совет директоров издания выяснил, что Колпаков был пьян и приставал к жене одного из сотрудников редакции. Спустя две недели «Медуза» вернула Колпакова на пост главреда и пообещала разработать правила поведения в редакции. Это решение раскритиковали, поэтому через несколько дней Колпаков объявил об отставке.
В марте «Медуза» объявила о возвращении Ивана Колпакова на должность главреда издания. Восстановить его решила гендиректор издания Галина Тимченко, которая изначально была против его ухода. По ее словам, возвращение Колпакова поддержали руководители всех подразделений издания и члены нового совета директоров.
Источник: «Медуза»
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