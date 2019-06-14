«Медуза» сформировала независимый наблюдательный совет, который будет оценивать работу издания и следить, соблюдают ли сотрудники редакционные принципы и корпоративные стандарты, а также утверждать стратегию и бизнес-план.

В состав совета вошли исполнительный вице-президент Стокгольмской школы экономики в Риге Андерс Александерсон, писатель и журналист Михаил Зыгарь, генеральный директор «Бумаги» Кирилл Артеменко и основатель The Bell Елизавета Осетинская.

На первом заседании, которое пройдет в июле, совет рассмотрит и утвердит этический кодекс «Медузы», а главред издания Иван Колпаков представит редакционную стратегию на 2019–2020 годы.