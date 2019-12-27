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Что произошло с российскими медиа и НКО с апреля (ничего хорошего)
Что произошло с российскими медиа и НКО с апреля (ничего хорошего) Кто сегодня закрыт или запрещен
Что произошло с российскими медиа и НКО с апреля (ничего хорошего)

Что произошло с российскими медиа и НКО с апреля (ничего хорошего)
Кто сегодня закрыт или запрещен

Наши люди: Авторы и редакторы The Village, которые сделали свой бизнес
Наши люди: Авторы и редакторы The Village, которые сделали свой бизнес Чем им помогает опыт работы в медиа
Наши люди: Авторы и редакторы The Village, которые сделали свой бизнес

Наши люди: Авторы и редакторы The Village, которые сделали свой бизнес
Чем им помогает опыт работы в медиа

Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит
Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит Смогут ли они критиковать альбом Адиля и откуда деньги
Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит

Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит
Смогут ли они критиковать альбом Адиля и откуда деньги

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа

VTimes запустят осенью, а пока можно подписаться на рассылку

Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа
VTimes запустят осенью, а пока можно подписаться на рассылку

Издание о современной культуре EastEast

Медиа является проектом Cultural Creative Agency

Издание о современной культуре EastEast
Медиа является проектом Cultural Creative Agency

«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»

Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х

«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»
Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х

«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие

Без внутренней кухни «Кухни», но с практическими советами

«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие
Без внутренней кухни «Кухни», но с практическими советами

У газеты The Independent появится русскоязычная версия

Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет

У газеты The Independent появится русскоязычная версия
Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет

Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством

Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik

Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством
Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas
Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»

Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»
Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию

Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)

А должно было?

Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)
А должно было?

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды

Под нож попала статья Константина Сонина

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды
Под нож попала статья Константина Сонина

После 13 лет работы закрылся журнал «Русский репортер»

По экономическим причинам

После 13 лет работы закрылся журнал «Русский репортер»
По экономическим причинам

В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ

Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт

В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ
Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт

Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng

Научные статьи о том, как стать успешным и счастливым

Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng
Научные статьи о том, как стать успешным и счастливым

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Главным редактором стал Борис Акимов

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении
Главным редактором стал Борис Акимов

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Статьи и интервью со специалистами о заболевании

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии
Статьи и интервью со специалистами о заболевании

Самые популярные тренды в соцсетях в 2019 году

Сторис, микроинфлюенсеры и детокс

Самые популярные тренды в соцсетях в 2019 году
Сторис, микроинфлюенсеры и детокс

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