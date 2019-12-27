Что произошло с российскими медиа и НКО с апреля (ничего хорошего) Кто сегодня закрыт или запрещен
Наши люди: Авторы и редакторы The Village, которые сделали свой бизнес Чем им помогает опыт работы в медиа
Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит Смогут ли они критиковать альбом Адиля и откуда деньги
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток» Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа
VTimes запустят осенью, а пока можно подписаться на рассылку
Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа VTimes запустят осенью, а пока можно подписаться на рассылку
Издание о современной культуре EastEast Медиа является проектом Cultural Creative Agency
«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»
Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х
«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе» Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х
«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие
Без внутренней кухни «Кухни», но с практическими советами
«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие
Без внутренней кухни «Кухни», но с практическими советами
У газеты The Independent появится русскоязычная версия
Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
У газеты The Independent появится русскоязычная версия Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством
Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik
Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas
Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»
Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра» Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)
А должно было?
Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление) А должно было?
Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды
Под нож попала статья Константина Сонина
Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды Под нож попала статья Константина Сонина
После 13 лет работы закрылся журнал «Русский репортер» По экономическим причинам
В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ
Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт
В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт
Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng
Научные статьи о том, как стать успешным и счастливым
Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng Научные статьи о том, как стать успешным и счастливым
«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении
Главным редактором стал Борис Акимов
«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении Главным редактором стал Борис Акимов
Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии
Статьи и интервью со специалистами о заболевании