В СМИ появилась информация о розыске бывшего шеф-редактора «Новой газеты». Оказалось, что это был его полный тезка
Бизнесмен Евгений Пригожин попросил генпрокурора признать «Медузу» «нежелательной организацией»
Предприниматель Евгений Пригожин попросил возбудить уголовное дело против журналистов «Медузы»
Как Андрей Кончаловский оказался должен Внешэкономбанку 130 миллионов долларов
«Это не российское СМИ»: Песков объяснил, почему «Медузе» запретили участвовать в брифингах Кремля
«Медуза»: «Яндекс» выводит на главную страницу новости из «белого списка изданий» с 2019 года
Meduza хочет зарегистрировать фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…» как товарный знак
«Дождь», «Медуза», «Медиазона» и другие медиа запустили телемарафон против закона об иноагентах
Что произошло с российскими медиа и НКО за 2021 год (ничего хорошего) Кто сегодня закрыт или запрещен
Горожане — о том, как стали жертвовать деньги независимым медиа и некоммерческим организациям
Студия подкастов «Медузы» отделилась от издания из-за его статуса иноагента. Ее новое название — «Техника речи»
«Медузу» признали иноагентом после обращения бывшего (но это не точно) члена московской ОНК Александра Ионова
YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» и «Радио Долин» отделятся от «Медузы». Все из-за статуса СМИ-иноагента
Хакеры атаковали страницу «Медузы» для сбора пожертвований. Примерно через час прием донатов возобновился
«Медуза» начала сбор пожертвований. Минюст признал ее иноагентом, теперь с ней не сотрудничают рекламодатели
«Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться» — Дмитрий Песков о признании «Медузы» иноагентом
Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить текст про акцию 14 февраля. Заметки также убрали «Открытые медиа»
«Медуза» нашла во «дворце Путина» вторую аквадискотеку и 16-этажный подвал. А «Россия 1» называет особняк апарт-отелем
Демографа Алексея Ракшу уволили из Росстата. Он сомневался в статистике смертей от COVID-19
Он давал комментарии для расследований «Медузы» и The New York Times
«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом
«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков
Полиция уже начала проверку изданий
«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке
И еще у 8 крупных сайтов, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями
Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)
«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули
«Случайный мусор»: Сколько денег мэрия Москвы потратила на вывоз листвы этой осенью
Пока неизвестно, заплатил ли «Жилищник» хоть один штраф за неправильную уборку
Роскомнадзор потребовал от «Медузы» изменить статью про мифы о наркотиках
Подзаголовки публикации вызвали вопросы у экспертов МВД
Сотрудников «Медузы» начали вызывать на допросы по делу об обороте наркотиков
Свидетелем по нему проходит журналист Иван Голунов
В наблюдательный совет «Медузы» вошли Михаил Зыгарь и Елизавета Осетинская
На первом заседании утвердят этический кодекс издания
«Задержан, избит, обвиняется в наркоторговле»: Что происходит с журналистом Иваном Голуновым Грубые нарушения полиции и пикеты по всей России в поддержку корреспондента «Медузы»
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
В полиции заверяют, что журналист пытался сбыть наркотики
Иван Колпаков вернулся на должность главреда «Медузы»
Спустя четыре месяца после ухода из-за обвинений в харассменте
Главный редактор «Медузы» подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении
Колпаков принял решение минимизировать репутационный ущерб издания
«Медуза» вернула Ивана Колпакова на пост главреда после обвинений в неподобающем поведении
Он приставал к жене одного из сотрудников издания на редакционной вечеринке
Главред «Медузы» временно ушел с поста после обвинений в недостойном поведении
Источники «Би-би-си» рассказали, что речь идет о сексуальном домогательстве
СКР начал четвертую проверку сведений о домогательствах в «Лиге школ»
В конце мая прокурор отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
«Мемориал» проведет медиахакатон в Москве
В нем примут участие Arzamas, «Такие дела», «Дождь», «Медуза», «Медиазона» и Sports.ru
«Медуза» запустила собственную платформу для подкастов
Новый плеер позволяет скачивать подкасты и пользоваться сайтом в процессе прослушивания
«Медуза» и BuzzFeed заключили договор о партнерстве
Издания будут готовить совместные расследования и публиковать их одновременно на двух языках
«Медуза» обвинила The New York Times в плагиате
Статья американского издания получила Пулитцеровскую премию
Анонимным источником одновременных публикаций в десяти СМИ назвали Кириенко
Ранее «Медуза» обратила внимание на похожие публикации нескольких разных изданий
Ученики московской школы для одаренных детей заявили о многолетних домогательствах
Директор школы и его заместитель совершали акты сексуального насилия по отношению к своим ученицам
Москва закупила гирлянды для Тверской по завышенной в пять раз цене
Их разместили на улице раньше заключения контракта на установку
Число иностранных туристов в России сократилось за 2016 год
Американских туристов в 2016 году Россию приезжало на 4,5 % меньше чем годом ранее
Милонов попросил Генпрокуратуру проверить на экстремизм статью «Медузы» про чеченских беженцев
Депутат счел материал провокацией