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«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK
«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK Как это произошло
«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK

«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK
Как это произошло

Сенатор Исаков публично отрекся от дочери из-за ее интервью «Медузе» и протестной позиции

Сенатор Исаков публично отрекся от дочери из-за ее интервью «Медузе» и протестной позиции

В СМИ появилась информация о розыске бывшего шеф-редактора «Новой газеты». Оказалось, что это был его полный тезка

В СМИ появилась информация о розыске бывшего шеф-редактора «Новой газеты». Оказалось, что это был его полный тезка

Бизнесмен Евгений Пригожин попросил генпрокурора признать «Медузу» «нежелательной организацией»

Бизнесмен Евгений Пригожин попросил генпрокурора признать «Медузу» «нежелательной организацией»

Предприниматель Евгений Пригожин попросил возбудить уголовное дело против журналистов «Медузы»

Предприниматель Евгений Пригожин попросил возбудить уголовное дело против журналистов «Медузы»

Как Андрей Кончаловский оказался должен Внешэкономбанку 130 миллионов долларов
Расследование
27 мая 2022

Как Андрей Кончаловский оказался должен Внешэкономбанку 130 миллионов долларов

Письмо самому себе 23 февраля
Ссылка дня
24 мая 2022

Письмо самому себе 23 февраля

обновлено11 мая 2022

«Это не российское СМИ»: Песков объяснил, почему «Медузе» запретили участвовать в брифингах Кремля

5 мая 2022

«Медуза»: «Яндекс» выводит на главную страницу новости из «белого списка изданий» с 2019 года

Ссылка дня
25 апреля 2022

Новое медиа от «Медузы»

14 апреля 2022

РКН заблокирует второй домен «Медузы»

Расследование
13 апреля 2022

«Медуза»: РКН отслеживал протестные посты с 2020 года

15 марта 2022

«Медуза» нашла предполагаемого автора знака Z в поддержку российской армии

обновлено10 марта 2022

«ВКонтакте» заблокировала «Медузу», «Радио Свобода», BBC и другие СМИ

обновлено5 марта 2022

Ночь блокировок: от «Медузы» до Twitter

15 декабря 2021

RT подал в суд на продавцов мерча в поддержку «Медузы» со словом «иноагент»

7 декабря 2021

«Важные истории» признали иноагентами из-за твита в поддержку «Медузы»

16 ноября 2021

Meduza хочет зарегистрировать фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…» как товарный знак

«Медуза» запустила сбор писем Ивану Сафронову. Журналисту запретили переписку в СИЗО
18 октября 2021

«Медуза» запустила сбор писем Ивану Сафронову. Журналисту запретили переписку в СИЗО

12 октября 2021

«Дождь», «Медуза», «Медиазона» и другие медиа запустили телемарафон против закона об иноагентах

Почетный значок иноагента от «Медузы» и бренда «Масть»
Товар дня
21 сентября 2021

Почетный значок иноагента от «Медузы» и бренда «Масть»

Ярко-желтая футболка из коллаборации «Медузы» и Feelosophy Store
Товар дня
8 сентября 2021

Ярко-желтая футболка из коллаборации «Медузы» и Feelosophy Store

Что произошло с российскими медиа и НКО за 2021 год (ничего хорошего)
Что произошло с российскими медиа и НКО за 2021 год (ничего хорошего) Кто сегодня закрыт или запрещен
Что произошло с российскими медиа и НКО за 2021 год (ничего хорошего)

Что произошло с российскими медиа и НКО за 2021 год (ничего хорошего)
Кто сегодня закрыт или запрещен

Горожане — о том, как стали жертвовать деньги независимым медиа и некоммерческим организациям
Горожане — о том, как стали жертвовать деньги независимым медиа и некоммерческим организациям
Горожане — о том, как стали жертвовать деньги независимым медиа и некоммерческим организациям

Горожане — о том, как стали жертвовать деньги независимым медиа и некоммерческим организациям

24 мая 2021

Студия подкастов «Медузы» отделилась от издания из-за его статуса иноагента. Ее новое название — «Техника речи»

21 мая 2021

Более 80 художников устроят NFT-аукцион в поддержку «Медузы»

20 мая 2021

«Медузу» признали иноагентом после обращения бывшего (но это не точно) члена московской ОНК Александра Ионова

11 мая 2021

YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» и «Радио Долин» отделятся от «Медузы». Все из-за статуса СМИ-иноагента

обновлено5 мая 2021

Хакеры атаковали страницу «Медузы» для сбора пожертвований. Примерно через час прием донатов возобновился

29 апреля 2021

«Медуза» начала сбор пожертвований. Минюст признал ее иноагентом, теперь с ней не сотрудничают рекламодатели

«Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться» — Дмитрий Песков о признании «Медузы» иноагентом
28 апреля 2021

«Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться» — Дмитрий Песков о признании «Медузы» иноагентом

12 февраля 2021

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить текст про акцию 14 февраля. Заметки также убрали «Открытые медиа»

29 января 2021

«Медуза» нашла во «дворце Путина» вторую аквадискотеку и 16-этажный подвал. А «Россия 1» называет особняк апарт-отелем

System 108 проведет шестую «Радугу» в яхт-клубе
3 сентября 2020

System 108 проведет шестую «Радугу» в яхт-клубе

Демографа Алексея Ракшу уволили из Росстата. Он сомневался в статистике смертей от COVID-19

Он давал комментарии для расследований «Медузы» и The New York Times

Демографа Алексея Ракшу уволили из Росстата. Он сомневался в статистике смертей от COVID-19

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

RT обвинил «Медузу» в публикации фейка. И сам выпустил такую же новость

Л-логика

RT обвинил «Медузу» в публикации фейка. И сам выпустил такую же новость

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

Полиция уже начала проверку изданий

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке

И еще у 8 крупных сайтов, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями

«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)

«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)

«Случайный мусор»: Сколько денег мэрия Москвы потратила на вывоз листвы этой осенью

Пока неизвестно, заплатил ли «Жилищник» хоть один штраф за неправильную уборку

«Случайный мусор»: Сколько денег мэрия Москвы потратила на вывоз листвы этой осенью

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» изменить статью про мифы о наркотиках

Подзаголовки публикации вызвали вопросы у экспертов МВД

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» изменить статью про мифы о наркотиках

Сотрудников «Медузы» начали вызывать на допросы по делу об обороте наркотиков

Свидетелем по нему проходит журналист Иван Голунов

Сотрудников «Медузы» начали вызывать на допросы по делу об обороте наркотиков

В наблюдательный совет «Медузы» вошли Михаил Зыгарь и Елизавета Осетинская

На первом заседании утвердят этический кодекс издания

В наблюдательный совет «Медузы» вошли Михаил Зыгарь и Елизавета Осетинская

«Задержан, избит, обвиняется в наркоторговле»: Что происходит с журналистом Иваном Голуновым
«Задержан, избит, обвиняется в наркоторговле»: Что происходит с журналистом Иваном Голуновым Грубые нарушения полиции и пикеты по всей России в поддержку корреспондента «Медузы»
«Задержан, избит, обвиняется в наркоторговле»: Что происходит с журналистом Иваном Голуновым

«Задержан, избит, обвиняется в наркоторговле»: Что происходит с журналистом Иваном Голуновым
Грубые нарушения полиции и пикеты по всей России в поддержку корреспондента «Медузы»

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

В полиции заверяют, что журналист пытался сбыть наркотики

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Иван Колпаков вернулся на должность главреда «Медузы»

Спустя четыре месяца после ухода из-за обвинений в харассменте

Иван Колпаков вернулся на должность главреда «Медузы»

Главный редактор «Медузы» подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении

Колпаков принял решение минимизировать репутационный ущерб издания

Главный редактор «Медузы» подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении

«Медуза» вернула Ивана Колпакова на пост главреда после обвинений в неподобающем поведении

Он приставал к жене одного из сотрудников издания на редакционной вечеринке

«Медуза» вернула Ивана Колпакова на пост главреда после обвинений в неподобающем поведении

Главред «Медузы» временно ушел с поста после обвинений в недостойном поведении

Источники «Би-би-си» рассказали, что речь идет о сексуальном домогательстве

Главред «Медузы» временно ушел с поста после обвинений в недостойном поведении

СКР начал четвертую проверку сведений о домогательствах в «Лиге школ»

В конце мая прокурор отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

СКР начал четвертую проверку сведений о домогательствах в «Лиге школ»

«Мемориал» проведет медиахакатон в Москве

В нем примут участие Arzamas, «Такие дела», «Дождь», «Медуза», «Медиазона» и Sports.ru

«Мемориал» проведет медиахакатон в Москве

«Медуза» запустила собственную платформу для подкастов

Новый плеер позволяет скачивать подкасты и пользоваться сайтом в процессе прослушивания

«Медуза» запустила собственную платформу для подкастов

«Медуза» и BuzzFeed заключили договор о партнерстве

Издания будут готовить совместные расследования и публиковать их одновременно на двух языках

«Медуза» и BuzzFeed заключили договор о партнерстве

«Медуза» обвинила The New York Times в плагиате

Статья американского издания получила Пулитцеровскую премию

«Медуза» обвинила The New York Times в плагиате

Анонимным источником одновременных публикаций в десяти СМИ назвали Кириенко

Ранее «Медуза» обратила внимание на похожие публикации нескольких разных изданий

Анонимным источником одновременных публикаций в десяти СМИ назвали Кириенко

Ученики московской школы для одаренных детей заявили о многолетних домогательствах

Директор школы и его заместитель совершали акты сексуального насилия по отношению к своим ученицам

Ученики московской школы для одаренных детей заявили о многолетних домогательствах

Москва закупила гирлянды для Тверской по завышенной в пять раз цене

Их разместили на улице раньше заключения контракта на установку

Москва закупила гирлянды для Тверской по завышенной в пять раз цене

Число иностранных туристов в России сократилось за 2016 год

Американских туристов в 2016 году Россию приезжало на 4,5 % меньше чем годом ранее

Число иностранных туристов в России сократилось за 2016 год

Милонов попросил Генпрокуратуру проверить на экстремизм статью «Медузы» про чеченских беженцев

Депутат счел материал провокацией

Милонов попросил Генпрокуратуру проверить на экстремизм статью «Медузы» про чеченских беженцев

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