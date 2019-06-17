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Новости17 июня 2019

Сотрудников «Медузы» начали вызывать на допросы по делу об обороте наркотиков Свидетелем по нему проходит журналист Иван Голунов

РедакторАлена Дергачева

Сотрудников «Медузы» начали вызывать на допросы в полицию по делу об обороте наркотиков. Свидетелем по нему проходит журналист Иван Голунов.

В издании уточнили, что речь идет о работниках, которые живут в Москве. Их интересы защищают адвокаты «Правозащиты Открытки».

 Ивана Голунова задержали днем 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. 8 июня его отправили под домашний арест на два месяца. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, на заседании он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Голунова отпустили спустя пять дней с момента задержания после масштабной общественной кампании в его поддержку. Все обвинения с него сняли.

 The Village также подробно рассказывал о сотрудниках УВД по ЗАО, которые задержали корреспондента «Медузы». 

Источник: «Медуза»

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