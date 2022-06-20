8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы А также ключевые изобретения их героев
Почему стилисты до сих пор критикуют людей за манеру одеваться И стоит ли прислушиваться к их токсичным советам
«30 до 30»: Самые перспективные молодые россияне, по версии Forbes
Шестилетний блогер, фигурант «московского дела», тиктокеры и «Хадн Дадн»
Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн
Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка
«Гараж» запустил виртуальный тур по выставке Atelier E.B «Прохожий»
Прогуляться по выставке из закрытого музея могут все желающие
ММОМА запускает онлайн-курс о влиянии искусства на моду
Участие в одной лекции стоит 350 рублей
Победители премии Russian Project 2019
Лучшие проекты от архитектуры и дизайна до моды и технологий
Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019
Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры
Коллекция Reebok и Виктории Бэкхем для спорта и городской жизни
Минималистичный стиль в духе вещей от Ким Кардашьян
На «Красном Октябре» откроется первый женский магазин Suitsupply
Вечеринка в честь открытия состоится 12 марта
В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear
Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении
В Центр фотографии Люмьер привезут работы революционера фэшн-фотографии Ги Бурдена
Удивление, шок и провокация в сюжетах XX века
Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве
Лекции во «Временах года» прочитают Александр Паль, Катя Федорова и Андрей Бартенев
В Москву привезут экспонаты из коллекции Estée Lauder
Драгоценные футляры из лимитированных коллекций духов и пудры
Как менялась мода в запросах пользователей за последнее десятилетие
Короткие цветные стрижки, френч и красные губы
Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам
Гостей приглашают посетить винтажный маркет и попробовать блюда тех лет
Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия Бабочки, mom-джинсы, винтаж — вспоминаем все, что было в тренде
В ресторане Blanc пройдет аукцион винтажных вещей с ценами от 500 рублей
Свои товары привезут московские проекты
На Патриарших прудах открылся первый магазин украинского бренда TTSWTRS
Вещи компании имитируют обнаженное тело
В музее Щусева пройдут лекции о природе, искусстве и моде от «Синхронизации» и Loewe
Как испанская живопись повлияла на моду и почему обнаженное тело — один из главных образов в искусстве
В Британской высшей школе дизайна стартуют программы для школьников ArtsCool
В них могут принять участие подростки от 10 до 16 лет
В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном
Его вещи можно узнать по надписи «стиль»
Жан-Поль Готье привезет в Москву свое новое шоу
Шоу будет гастролировать в столице в феврале 2020 года
На «Трехгорке» пройдет Artlife Fest, посвященный модной иллюстрации (обновлено)
Участие в мероприятии примут модные иллюстраторы Блэр Брайтенштейн и Элен Баллок
На Concept Summer Fest в «Депо» откроется дизайн-маркет и выступят Cream Soda
Также в программе — модные показы, лекторий и консультации стилистов
Телеграм-канал «Где ты это купила?» Винтажные магазины, скидки и интересные локальные бренды
На ВДНХ открылась выставка об ответственном потреблении в моде
На ней покажут работы дизайнера одежды Анны Халиулиной
Первая коллекция сумок от I Am Studio
В линейку вошли вязаные и плетеные ридикюли ручной работы
В зонах кастомизации Levi's появились новые неоновые нашивки
Коллекцию разработала Хейли Бибер
Режиссер фильма «Величайший кутюрье» — о последних днях Ива Сен-Лорана Фильм, выходу которого несколько лет мешал деловой партнер дизайнера Пьер Берже, наконец-то в прокате
«Яндекс» начал тестировать приложение Sloy для распознавания одежды на людях
Сервис использует технологию дополненной реальности
Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni
Презентация коллаборации состоится на Faces&Laces
В «Цветном» открылся первый в России корнер Birkenstock
Зона бренда расположена на втором этаже
На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы
1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции