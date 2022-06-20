Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Один большой курьез»: Как прошла Московская неделя моды
«Один большой курьез»: Как прошла Московская неделя моды За моду взялись «настоящие патриоты»
«Один большой курьез»: Как прошла Московская неделя моды

«Один большой курьез»: Как прошла Московская неделя моды
За моду взялись «настоящие патриоты»

В столице началась Московская неделя моды
20 июня 2022

В столице началась Московская неделя моды

Лучшие работы дизайнеров upcycle-одежды покажут на Неделе моды в Москве
Конкурс
28 января 2022

Лучшие работы дизайнеров upcycle-одежды покажут на Неделе моды в Москве

8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы
8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы А также ключевые изобретения их героев
8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы

8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы
А также ключевые изобретения их героев

Спортивный ретро стиль
Промо
Спортивный ретро стиль Какие вещи как у американских бейсболистов разнообразят гардероб
Спортивный ретро стиль
Промо

Спортивный ретро стиль
Какие вещи как у американских бейсболистов разнообразят гардероб

Разные люди — о вязании, самом медитативном и модном сегодня хобби

Разные люди — о вязании, самом медитативном и модном сегодня хобби

Разные люди — о вязании, самом медитативном и модном сегодня хобби

Разные люди — о вязании, самом медитативном и модном сегодня хобби

Шелк и треники? Не вопрос!
Спецпроект
Шелк и треники? Не вопрос! Как пандемия изменила моду, и почему теперь можно все
Шелк и треники? Не вопрос!
Спецпроект

Шелк и треники? Не вопрос!
Как пандемия изменила моду, и почему теперь можно все

Back to school: Что с чем сочетать в новой коллекции Stradivarius
Промо
Back to school: Что с чем сочетать в новой коллекции Stradivarius И почему платья-комбинации, мини и жилеты не стоит откладывать далеко
Back to school: Что с чем сочетать в новой коллекции Stradivarius
Промо

Back to school: Что с чем сочетать в новой коллекции Stradivarius
И почему платья-комбинации, мини и жилеты не стоит откладывать далеко

Почему стилисты до сих пор критикуют людей за манеру одеваться
Почему стилисты до сих пор критикуют людей за манеру одеваться И стоит ли прислушиваться к их токсичным советам
Почему стилисты до сих пор критикуют людей за манеру одеваться

Почему стилисты до сих пор критикуют людей за манеру одеваться
И стоит ли прислушиваться к их токсичным советам

8 моделей UNIQLO, которые никогда не выйдут из моды
Промо
8 моделей UNIQLO, которые никогда не выйдут из моды
8 моделей UNIQLO, которые никогда не выйдут из моды
Промо

8 моделей UNIQLO, которые никогда не выйдут из моды

Пэчворк, оборки и плетение кроше
Промо
Пэчворк, оборки и плетение кроше Что покупать в новой коллекции Reserved Re.Design
Пэчворк, оборки и плетение кроше
Промо

Пэчворк, оборки и плетение кроше
Что покупать в новой коллекции Reserved Re.Design

Что покупать и носить в этом сезоне: 10 модных образов на любой случай
Промо
Что покупать и носить в этом сезоне: 10 модных образов на любой случай Платье-бюстье из бархата, уютный кардиган и другие маст-хэвы осени-2020
Что покупать и носить в этом сезоне: 10 модных образов на любой случай
Промо

Что покупать и носить в этом сезоне: 10 модных образов на любой случай
Платье-бюстье из бархата, уютный кардиган и другие маст-хэвы осени-2020

Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России

Модный дом не пережил кризис

Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России

Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
СПЕЦПРОЕКТ
Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность Будущее моды и развлечений уже наступило
Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
СПЕЦПРОЕКТ

Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
Будущее моды и развлечений уже наступило

Faces & Laces перенесли на 2021 год

В этом году организаторы решили не рисковать

Faces & Laces перенесли на 2021 год

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?

«30 до 30»: Самые перспективные молодые россияне, по версии Forbes

Шестилетний блогер, фигурант «московского дела», тиктокеры и «Хадн Дадн»

«30 до 30»: Самые перспективные молодые россияне, по версии Forbes

Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн

Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка

Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн

«Гараж» запустил виртуальный тур по выставке Atelier E.B «Прохожий»

Прогуляться по выставке из закрытого музея могут все желающие

«Гараж» запустил виртуальный тур по выставке Atelier E.B «Прохожий»

ММОМА запускает онлайн-курс о влиянии искусства на моду

Участие в одной лекции стоит 350 рублей

ММОМА запускает онлайн-курс о влиянии искусства на моду

Новые модели Air Max: полупрозрачные и в цвете металлов

Купить новинки можно с 26 марта

Новые модели Air Max: полупрозрачные и в цвете металлов

Победители премии Russian Project 2019

Лучшие проекты от архитектуры и дизайна до моды и технологий

Победители премии Russian Project 2019

Экологичная коллекция Levi's из конопли

Впервые в России

Экологичная коллекция Levi's из конопли

Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019

Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры

Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019

Коллекция Reebok и Виктории Бэкхем для спорта и городской жизни

Минималистичный стиль в духе вещей от Ким Кардашьян

Коллекция Reebok и Виктории Бэкхем для спорта и городской жизни

На «Красном Октябре» откроется первый женский магазин Suitsupply

Вечеринка в честь открытия состоится 12 марта

На «Красном Октябре» откроется первый женский магазин Suitsupply

В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear

Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении

В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear

В Центр фотографии Люмьер привезут работы революционера фэшн-фотографии Ги Бурдена

Удивление, шок и провокация в сюжетах XX века

В Центр фотографии Люмьер привезут работы революционера фэшн-фотографии Ги Бурдена

Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве

Лекции во «Временах года» прочитают Александр Паль, Катя Федорова и Андрей Бартенев

Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве

В Москву привезут экспонаты из коллекции Estée Lauder

Драгоценные футляры из лимитированных коллекций духов и пудры

В Москву привезут экспонаты из коллекции Estée Lauder

Типичный стиль жителей российских городов

Пижамы в Москве, корсеты в Петербурге

Типичный стиль жителей российских городов

Как менялась мода в запросах пользователей за последнее десятилетие

Короткие цветные стрижки, френч и красные губы

Как менялась мода в запросах пользователей за последнее десятилетие

Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам

Гостей приглашают посетить винтажный маркет и попробовать блюда тех лет

Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам

Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия
Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия Бабочки, mom-джинсы, винтаж — вспоминаем все, что было в тренде
Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия

Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия
Бабочки, mom-джинсы, винтаж — вспоминаем все, что было в тренде

В ресторане Blanc пройдет аукцион винтажных вещей с ценами от 500 рублей

Свои товары привезут московские проекты

В ресторане Blanc пройдет аукцион винтажных вещей с ценами от 500 рублей

На Патриарших прудах открылся первый магазин украинского бренда TTSWTRS

Вещи компании имитируют обнаженное тело

На Патриарших прудах открылся первый магазин украинского бренда TTSWTRS

В Aizel открылся поп-ап Chanel

Там французский модный дом представит свою круизную коллекцию

В Aizel открылся поп-ап Chanel

В музее Щусева пройдут лекции о природе, искусстве и моде от «Синхронизации» и Loewe

Как испанская живопись повлияла на моду и почему обнаженное тело — один из главных образов в искусстве

В музее Щусева пройдут лекции о природе, искусстве и моде от «Синхронизации» и Loewe

Гранж и немного ретро: Почему этот стиль вновь актуален
ПРОМО
Гранж и немного ретро: Почему этот стиль вновь актуален А может, и вовсе не выходил из моды
Гранж и немного ретро: Почему этот стиль вновь актуален
ПРОМО

Гранж и немного ретро: Почему этот стиль вновь актуален
А может, и вовсе не выходил из моды

В Британской высшей школе дизайна стартуют программы для школьников ArtsCool

В них могут принять участие подростки от 10 до 16 лет

В Британской высшей школе дизайна стартуют программы для школьников ArtsCool

Исследование: Как устроено восприятие цвета
СПЕЦПРОЕКТ
Исследование: Как устроено восприятие цвета И зачем швейцарской тюрьме розовые стены
Исследование: Как устроено восприятие цвета
СПЕЦПРОЕКТ

Исследование: Как устроено восприятие цвета
И зачем швейцарской тюрьме розовые стены

В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном

Его вещи можно узнать по надписи «стиль»

В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном

12Storeez начал делать одежду для мужчин

И порадовал новыми вещами женщин

12Storeez начал делать одежду для мужчин

Осенне-зимняя коллекция Ханы Тадзимы для Uniqlo

Продажи стартуют 15 августа

Осенне-зимняя коллекция Ханы Тадзимы для Uniqlo

Жан-Поль Готье привезет в Москву свое новое шоу

Шоу будет гастролировать в столице в феврале 2020 года

Жан-Поль Готье привезет в Москву свое новое шоу

На «Трехгорке» пройдет Artlife Fest, посвященный модной иллюстрации (обновлено)

Участие в мероприятии примут модные иллюстраторы Блэр Брайтенштейн и Элен Баллок

На «Трехгорке» пройдет Artlife Fest, посвященный модной иллюстрации (обновлено)

Из лета в осень и обратно: обувь для любого сезона
ПРОМО
Из лета в осень и обратно: обувь для любого сезона Монолитные подошвы, пудровые оттенки и объемные шнурки
Из лета в осень и обратно: обувь для любого сезона
ПРОМО

Из лета в осень и обратно: обувь для любого сезона
Монолитные подошвы, пудровые оттенки и объемные шнурки

На Concept Summer Fest в «Депо» откроется дизайн-маркет и выступят Cream Soda

Также в программе — модные показы, лекторий и консультации стилистов

На Concept Summer Fest в «Депо» откроется дизайн-маркет и выступят Cream Soda

Телеграм-канал «Где ты это купила?»
Телеграм-канал «Где ты это купила?» Винтажные магазины, скидки и интересные локальные бренды
Телеграм-канал «Где ты это купила?»

Телеграм-канал «Где ты это купила?»
Винтажные магазины, скидки и интересные локальные бренды

Татуированный свитшот Outlaw Creative

Дизайн создан в коллаборации с Made for Bulleit

Татуированный свитшот Outlaw Creative

Спортшик: Вещи, которые можно носить за пределами зала
ПРОМО
Спортшик: Вещи, которые можно носить за пределами зала Прогрессивные решения и максимальный комфорт
Спортшик: Вещи, которые можно носить за пределами зала
ПРОМО

Спортшик: Вещи, которые можно носить за пределами зала
Прогрессивные решения и максимальный комфорт

На ВДНХ открылась выставка об ответственном потреблении в моде

На ней покажут работы дизайнера одежды Анны Халиулиной

На ВДНХ открылась выставка об ответственном потреблении в моде

Первая коллекция сумок от I Am Studio

В линейку вошли вязаные и плетеные ридикюли ручной работы

Первая коллекция сумок от I Am Studio

В зонах кастомизации Levi's появились новые неоновые нашивки

Коллекцию разработала Хейли Бибер

В зонах кастомизации Levi's появились новые неоновые нашивки

Режиссер фильма «Величайший кутюрье» — о последних днях Ива Сен-Лорана
Режиссер фильма «Величайший кутюрье» — о последних днях Ива Сен-Лорана Фильм, выходу которого несколько лет мешал деловой партнер дизайнера Пьер Берже, наконец-то в прокате
Режиссер фильма «Величайший кутюрье» — о последних днях Ива Сен-Лорана

Режиссер фильма «Величайший кутюрье» — о последних днях Ива Сен-Лорана
Фильм, выходу которого несколько лет мешал деловой партнер дизайнера Пьер Берже, наконец-то в прокате

«Яндекс» начал тестировать приложение Sloy для распознавания одежды на людях

Сервис использует технологию дополненной реальности

«Яндекс» начал тестировать приложение Sloy для распознавания одежды на людях

Завтра в Powerhouse пройдет дворовая распродажа

На мероприятии выступит Mirele из группы «Мы»

Завтра в Powerhouse пройдет дворовая распродажа

Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni

Презентация коллаборации состоится на Faces&Laces

Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni

В «Цветном» открылся первый в России корнер Birkenstock

Зона бренда расположена на втором этаже

В «Цветном» открылся первый в России корнер Birkenstock

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ