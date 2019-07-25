25 июня, 18:26

С 26 по 29 сентября на «Трехгорной мануфактуре» пройдет международный фестиваль современного искусства Artlife Fest.

Участие в мероприятии примут модные иллюстраторы Блэр Брайтенштейн и Элен Баллок. Первая сотрудничает с журналами Sunday Times Style и GQ, а вторая — с Harper’s Bazaar, Vogue, Tatler, Glamour, Vanity Fair и модным домом Chanel и Prada.

Баллок прочитает авторскую лекцию, а Брайтенштейн проведет занятие, на котором покажет, как создает иллюстрации, и расскажет о работе в модной индустрии. Всего на фестивале представят работы художников из 16 стран, в том числе России, США, Англии, Италии, Китая, Канады, Испании, Португалии, Индии и Южной Кореи.

В лектории Artlife Fest пройдет образовательная программа — там выступят более 20 спикеров. Зарегистрироваться на фестиваль можно будет на сайте одноименной академии.

Источник: организаторы Artlife Fest