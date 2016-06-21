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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Moscow Restaurant Week выбрал лучший тартар в столице

Фестиваль подвел итоги конкурса

Moscow Restaurant Week выбрал лучший тартар в столице

400 тартаров: Куда идти на Moscow Restaurant Week
400 тартаров: Куда идти на Moscow Restaurant Week Самые интересные фестивальные меню
400 тартаров: Куда идти на Moscow Restaurant Week

400 тартаров: Куда идти на Moscow Restaurant Week
Самые интересные фестивальные меню

В столице стартовала Moscow Restaurant Week. В этом году она вновь посвящена тартарам

Специально приготовленные тартары можно попробовать в 100 ресторанах Москвы

В столице стартовала Moscow Restaurant Week. В этом году она вновь посвящена тартарам

Море внутри: Что есть на Moscow Restaurant Week
Море внутри: Что есть на Moscow Restaurant Week 400 блюд из рыбы и морепродуктов
Море внутри: Что есть на Moscow Restaurant Week

Море внутри: Что есть на Moscow Restaurant Week
400 блюд из рыбы и морепродуктов

Морские гады и не только: В столице стартует фестиваль Moscow Restaurant Week

В этом году к событию присоединятся 80 заведений

Морские гады и не только: В столице стартует фестиваль Moscow Restaurant Week

Лучшие тартары Москвы по версии Moscow Restaurant Week

Всего в конкурсе приняли участие 400 тартаров из 100 лучших ресторанов столицы

Лучшие тартары Москвы по версии Moscow Restaurant Week

Все сырое: 6 рецептов тартара
Все сырое: 6 рецептов тартара От простых до сложных
Все сырое: 6 рецептов тартара

Все сырое: 6 рецептов тартара
От простых до сложных

100 тартаров: Куда идти на Moscow Restaurant Week
100 тартаров: Куда идти на Moscow Restaurant Week 10 мест, куда стоит сходить
100 тартаров: Куда идти на Moscow Restaurant Week

100 тартаров: Куда идти на Moscow Restaurant Week
10 мест, куда стоит сходить

Куда идти на меню Московской ресторанной недели
Куда идти на меню Московской ресторанной недели Крупы в лучших проявлениях
Куда идти на меню Московской ресторанной недели

Куда идти на меню Московской ресторанной недели
Крупы в лучших проявлениях

В Москве стартует гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week

Темой двухнедельного события станут крупы

В Москве стартует гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week

В Москве пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week

Главной темой фестиваля станет тартар

В Москве пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week

Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов

Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов
На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи

Зачем идти на Moscow Restaurant Week
Зачем идти на Moscow Restaurant Week Лучшие рестораны города и главные сеты MRW — рассказываем, куда отправиться в ближайшие дни
Зачем идти на Moscow Restaurant Week

Зачем идти на Moscow Restaurant Week
Лучшие рестораны города и главные сеты MRW — рассказываем, куда отправиться в ближайшие дни

В Москве проходит фестиваль Moscow Restaurant Week

В течение двух недель можно попробовать дегустационные сеты без мяса за 1 200 рублей

В Москве проходит фестиваль Moscow Restaurant Week