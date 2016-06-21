В столице стартовала Moscow Restaurant Week. В этом году она вновь посвящена тартарам
Специально приготовленные тартары можно попробовать в 100 ресторанах Москвы
Морские гады и не только: В столице стартует фестиваль Moscow Restaurant Week
В этом году к событию присоединятся 80 заведений
Лучшие тартары Москвы по версии Moscow Restaurant Week
Всего в конкурсе приняли участие 400 тартаров из 100 лучших ресторанов столицы
В Москве стартует гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week
Темой двухнедельного события станут крупы
В Москве пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week
Главной темой фестиваля станет тартар
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
Зачем идти на Moscow Restaurant Week Лучшие рестораны города и главные сеты MRW — рассказываем, куда отправиться в ближайшие дни
В Москве проходит фестиваль Moscow Restaurant Week
В течение двух недель можно попробовать дегустационные сеты без мяса за 1 200 рублей