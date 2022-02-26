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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Третьяковскую галерею снова эвакуировали из-за сообщения о минировании

Третьяковскую галерею снова эвакуировали из-за сообщения о минировании

Из Третьяковской галереи эвакуировали более тысячи посетителей

Из Третьяковской галереи эвакуировали более тысячи посетителей

26 февраля 2022

Петербургский музей стрит-арта приостановил работу на неопределенный срок

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

В Москве откроется первый в России музей криптографии
12 декабря 2021

В Москве откроется первый в России музей криптографии

Как провести новогодние каникулы с пользой
Спецпроект
Как провести новогодние каникулы с пользой Заняться киберспортом, научиться смотреть кино и разобраться в музыке
Как провести новогодние каникулы с пользой
Спецпроект

Как провести новогодние каникулы с пользой
Заняться киберспортом, научиться смотреть кино и разобраться в музыке

обновлено8 сентября 2021

«Авито» будет блокировать объявления о продаже «Пушкинских карт»

На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом
3 августа 2021

На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом

Цифровой музей ЖЭК-арта — с чебурашкой и другими персонажами российских дворов
Ссылка дня
19 июля 2021

Цифровой музей ЖЭК-арта — с чебурашкой и другими персонажами российских дворов

Музей «Гараж» открыл грант на обучение арт-менеджеров и кураторов
9 июля 2021

Музей «Гараж» открыл грант на обучение арт-менеджеров и кураторов

Несколько музеев Москвы начнут пускать только посетителей с QR-кодами
7 июля 2021

Несколько музеев Москвы начнут пускать только посетителей с QR-кодами

В «Гараже» на один день отменят плату за билеты. Попасть в музей можно будет за пожертвование
9 апреля 2021

В «Гараже» на один день отменят плату за билеты. Попасть в музей можно будет за пожертвование

23 ноября 2020

«Гараж» ищет первого владельца карты лояльности музея. Он получил ее случайно, а потом уехал за границу

О чем нам говорит спор вокруг текста про музей «Зоя»
О чем нам говорит спор вокруг текста про музей «Зоя» Спросили антропологов, культуролога и сотрудника музея ГУЛАГа
О чем нам говорит спор вокруг текста про музей «Зоя»

О чем нам говорит спор вокруг текста про музей «Зоя»
Спросили антропологов, культуролога и сотрудника музея ГУЛАГа

обновлено12 ноября 2020

Вместе с Музеем Москвы «Гараж» сегодня будет работать допоздна

«Зоя»: Самый красивый музей Московской области

«Зоя»: Самый красивый музей Московской областиМесто казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки

«Зоя»: Самый красивый музей Московской области

«Зоя»: Самый красивый музей Московской области Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки

«Я работаю в Музее космонавтики»
«Я работаю в Музее космонавтики» Космические артефакты и еда в тюбиках — как проходят будни под монументом-ракетой
«Я работаю в Музее космонавтики»

«Я работаю в Музее космонавтики»
Космические артефакты и еда в тюбиках — как проходят будни под монументом-ракетой

В Москве откроется музей с автографом Наполеона и рисунками Набокова
29 сентября 2020

В Москве откроется музей с автографом Наполеона и рисунками Набокова

20 сентября 2020

В Москве откроется музей тишины

8 сентября 2020

Музей «Огни Москвы» оказался на грани закрытия

В День города вход в музеи будет бесплатным
18 августа 2020

В День города вход в музеи будет бесплатным

Музей Москвы собирает коллекцию, посвященную опыту самоизоляции. Поучаствовать может каждый

Рассказывайте о своем опыте и о вещах, которые стали знаковыми в это удивительное время

Музей Москвы собирает коллекцию, посвященную опыту самоизоляции. Поучаствовать может каждый

Пушкинский музей объявил дату открытия. На сайте стартовала продажа билетов

Теперь выставки можно посещать только по сеансам

Пушкинский музей объявил дату открытия. На сайте стартовала продажа билетов

Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии

В музее считают инцидент провокацией

Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
ПРОМО
Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи
Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
ПРОМО

Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи

ММОМА запускает онлайн-курс о влиянии искусства на моду

Участие в одной лекции стоит 350 рублей

ММОМА запускает онлайн-курс о влиянии искусства на моду

«‎Точка бифуркации»: Пушкинский музей проведет молодежную онлайн-конференцию о переменах

И расскажет о 100 способах пережить минуту

«‎Точка бифуркации»: Пушкинский музей проведет молодежную онлайн-конференцию о переменах

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»

Для тех, кто соскучился по азиатской похлебке из музейного кафе

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»

Экскурсию по дому архитектора Мельникова впервые проведут онлайн

Зрителям расскажут об истории строительства здания и его быте

Экскурсию по дому архитектора Мельникова впервые проведут онлайн

«Гараж» первым среди московских музеев закрылся из-за коронавируса

Когда музей заработает снова, сказать пока нельзя

«Гараж» первым среди московских музеев закрылся из-за коронавируса

В центре Москвы откроют музей скульптуры. Вот каким он будет

Нежилое здание в Барашевском переулке реконструируют

В центре Москвы откроют музей скульптуры. Вот каким он будет

Политех закроет свой павильон на ВДНХ в начале марта

Перед открытием главного здания на Новой площади

Политех закроет свой павильон на ВДНХ в начале марта

Центр Рерихов пытается вернуться в усадьбу Лопухиных. Главы крупнейших музеев против

В особняке — грибок и плесень

Центр Рерихов пытается вернуться в усадьбу Лопухиных. Главы крупнейших музеев против

Как устроена выставка о мистицизме в русском искусстве в «Гараже»
Как устроена выставка о мистицизме в русском искусстве в «Гараже» И почему она актуальна прямо сейчас
Как устроена выставка о мистицизме в русском искусстве в «Гараже»

Как устроена выставка о мистицизме в русском искусстве в «Гараже»
И почему она актуальна прямо сейчас

Пиктограммы и будущее в прошлом: В ММОМА открываются две выставки российских художников

Современное искусство, которое несложно понять

Пиктограммы и будущее в прошлом: В ММОМА открываются две выставки российских художников

На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках

Также в программе — старинные вещи и лекции о купцах-меценатах

На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках

В «Зарядье» пройдет выставка авангардиста Аристарха Лентулова

Она станет второй экспозицией цикла «#три_»

В «Зарядье» пройдет выставка авангардиста Аристарха Лентулова

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья

Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья

Музей советских игровых автоматов откроет вторую площадку в Москве

Обновленную экспозицию представят в Институте востоковедения в конце января

Музей советских игровых автоматов откроет вторую площадку в Москве

В эту пятницу стартуют «Пятницы в Пушкинском» с беседами, экскурсиями и концертами

Фестиваль продлится до конца апреля

В эту пятницу стартуют «Пятницы в Пушкинском» с беседами, экскурсиями и концертами

«Гараж» обновил программу курсов для детей и подростков

Гостей ждут курсы по архитектуре, фотографии и современному искусству

«Гараж» обновил программу курсов для детей и подростков

Бесплатный вход в некоторые павильоны ВДНХ продлили до конца 2020 года

Еще год можно бесплатно узнавать о космосе, кириллице и истории ВДНХ

Бесплатный вход в некоторые павильоны ВДНХ продлили до конца 2020 года

В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет

В международном конкурсе победили IND architects

В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет

Музей русского импрессионизма объявил планы на 2020 год

Особое внимание уделят культурным связям России и Франции

Музей русского импрессионизма объявил планы на 2020 год

В коллекторе под Цветным бульваром хотят создать музей подземной архитектуры

Раньше там проходила река Неглинка

В коллекторе под Цветным бульваром хотят создать музей подземной архитектуры

Пушкинский музей введет именные билеты на свои главные выставки

На входе нужно предъявить паспорт

Пушкинский музей введет именные билеты на свои главные выставки

На ВДНХ открылся Музей кукол

Первая выставка посвящена русским монархам

На ВДНХ открылся Музей кукол

В Люберцах нашли останки мамонта

В древности в Подмосковье жили мамонты

В Люберцах нашли останки мамонта

«Пушкинский.Youth» открыл набор в «Мастерскую коллективного кино»

Ее участники научатся снимать короткометражные фильмы и видеоблоги

«Пушкинский.Youth» открыл набор в «Мастерскую коллективного кино»

В МАММ проведут детский мастер-класс по созданию комиксов

Крейг Томпсон научит участников рисовать истории

В МАММ проведут детский мастер-класс по созданию комиксов

Книги, гранты и концерты: «Гараж» представил образовательную программу на следующий год

Музей представит планы реконструкции павильона «Шестигранник» в парке Горького

Книги, гранты и концерты: «Гараж» представил образовательную программу на следующий год

Пушкинский открыл в усадьбе Лопухиных площадку для старшеклассников и студентов

Первый проект посвятят визуальным образам в искусстве

Пушкинский открыл в усадьбе Лопухиных площадку для старшеклассников и студентов

В «Гараже» установят огромный кокон из биоразлагаемого скотча

Работа станет продолжением выставки «Грядущий мир»

В «Гараже» установят огромный кокон из биоразлагаемого скотча

В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби

Посетителей ждут мастер-классы и чайные церемонии

В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби

«Гараж» обновил образовательную программу для детей и взрослых

Участников ждут курсы о фотографии, архитектуре и экологии

«Гараж» обновил образовательную программу для детей и взрослых

Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея

В эти выходные горожан также ждет баттл москвоведов

Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея

Музеи козла и самовара: В Москву привезут лучшие частные коллекции со всей России

Выставка пройдет 7 и 8 сентября

Музеи козла и самовара: В Москву привезут лучшие частные коллекции со всей России

Московский филиал Эрмитажа достроят только в 2024 году

Шестиэтажное здание музея появится на территории ЗИЛ

Московский филиал Эрмитажа достроят только в 2024 году

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ