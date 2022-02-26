На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом
Цифровой музей ЖЭК-арта — с чебурашкой и другими персонажами российских дворов
В «Гараже» на один день отменят плату за билеты. Попасть в музей можно будет за пожертвование
«Гараж» ищет первого владельца карты лояльности музея. Он получил ее случайно, а потом уехал за границу
О чем нам говорит спор вокруг текста про музей «Зоя» Спросили антропологов, культуролога и сотрудника музея ГУЛАГа
«Зоя»: Самый красивый музей Московской областиМесто казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки
«Зоя»: Самый красивый музей Московской области Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки
«Я работаю в Музее космонавтики» Космические артефакты и еда в тюбиках — как проходят будни под монументом-ракетой
Музей Москвы собирает коллекцию, посвященную опыту самоизоляции. Поучаствовать может каждый
Рассказывайте о своем опыте и о вещах, которые стали знаковыми в это удивительное время
Пушкинский музей объявил дату открытия. На сайте стартовала продажа билетов
Теперь выставки можно посещать только по сеансам
Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии
В музее считают инцидент провокацией
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas
Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
ММОМА запускает онлайн-курс о влиянии искусства на моду
Участие в одной лекции стоит 350 рублей
«Точка бифуркации»: Пушкинский музей проведет молодежную онлайн-конференцию о переменах
И расскажет о 100 способах пережить минуту
«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»
Для тех, кто соскучился по азиатской похлебке из музейного кафе
Экскурсию по дому архитектора Мельникова впервые проведут онлайн
Зрителям расскажут об истории строительства здания и его быте
«Гараж» первым среди московских музеев закрылся из-за коронавируса
Когда музей заработает снова, сказать пока нельзя
В центре Москвы откроют музей скульптуры. Вот каким он будет
Нежилое здание в Барашевском переулке реконструируют
Политех закроет свой павильон на ВДНХ в начале марта
Перед открытием главного здания на Новой площади
Центр Рерихов пытается вернуться в усадьбу Лопухиных. Главы крупнейших музеев против
В особняке — грибок и плесень
Как устроена выставка о мистицизме в русском искусстве в «Гараже» И почему она актуальна прямо сейчас
Пиктограммы и будущее в прошлом: В ММОМА открываются две выставки российских художников
Современное искусство, которое несложно понять
На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках
Также в программе — старинные вещи и лекции о купцах-меценатах
В «Зарядье» пройдет выставка авангардиста Аристарха Лентулова
Она станет второй экспозицией цикла «#три_»
В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья
Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона
Музей советских игровых автоматов откроет вторую площадку в Москве
Обновленную экспозицию представят в Институте востоковедения в конце января
В эту пятницу стартуют «Пятницы в Пушкинском» с беседами, экскурсиями и концертами
Фестиваль продлится до конца апреля
«Гараж» обновил программу курсов для детей и подростков
Гостей ждут курсы по архитектуре, фотографии и современному искусству
Бесплатный вход в некоторые павильоны ВДНХ продлили до конца 2020 года
Еще год можно бесплатно узнавать о космосе, кириллице и истории ВДНХ
В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет
В международном конкурсе победили IND architects
Музей русского импрессионизма объявил планы на 2020 год
Особое внимание уделят культурным связям России и Франции
В коллекторе под Цветным бульваром хотят создать музей подземной архитектуры
Раньше там проходила река Неглинка
Пушкинский музей введет именные билеты на свои главные выставки
На входе нужно предъявить паспорт
«Пушкинский.Youth» открыл набор в «Мастерскую коллективного кино»
Ее участники научатся снимать короткометражные фильмы и видеоблоги
В МАММ проведут детский мастер-класс по созданию комиксов
Крейг Томпсон научит участников рисовать истории
Книги, гранты и концерты: «Гараж» представил образовательную программу на следующий год
Музей представит планы реконструкции павильона «Шестигранник» в парке Горького
Пушкинский открыл в усадьбе Лопухиных площадку для старшеклассников и студентов
Первый проект посвятят визуальным образам в искусстве
В «Гараже» установят огромный кокон из биоразлагаемого скотча
Работа станет продолжением выставки «Грядущий мир»
В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби
Посетителей ждут мастер-классы и чайные церемонии
«Гараж» обновил образовательную программу для детей и взрослых
Участников ждут курсы о фотографии, архитектуре и экологии
Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея
В эти выходные горожан также ждет баттл москвоведов
Музеи козла и самовара: В Москву привезут лучшие частные коллекции со всей России
Выставка пройдет 7 и 8 сентября
Московский филиал Эрмитажа достроят только в 2024 году
Шестиэтажное здание музея появится на территории ЗИЛ