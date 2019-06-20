Музей советских игровых автоматов переедет с Кузнецкого Моста на ВДНХ.

Переезд после четырех лет работы в этом месте связан с реконструкцией здания. Площадка открыта для посетителей до 23 июня.

27 июня коллекция музея откроется в павильоне № 57 на ВДНХ. Там же находится исторический парк «Россия — моя история». Осенью музей переедет на новую площадку в центре Москвы.

На ВДНХ разместится коллекция музея, которая насчитывает около 60 аркадных автоматов. Также появится отдельный корнер с олдскульными видеоиграми.