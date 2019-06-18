Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей «Собрание» одного из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили, сообщает «РБК» со ссылкой на знакомого бизнесмена и источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей.

По словам одного из собеседников издания, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи — он обвиняет сооснователя «Вимм-Билль-Данн» в краже денег Ейского портового элеватора.

Знакомый бизнесмена рассказал «Ведомостям», что сейчас музей не работает. Представитель «Собрания» от комментариев отказалась, как и сам Якобашвили, который лишь отметил, что находится в Женеве на конференции Международной организации труда.