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Новости18 июня 2019

В музей «Собрание» пришли с обысками (обновлено) Следственные действия связывают с уголовным делом ФСБ против основателя музея Давида Якобашвили

РедакторРоман Чернянский

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей «Собрание» одного из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили, сообщает «РБК» со ссылкой на знакомого бизнесмена и источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей.

По словам одного из собеседников издания, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи — он обвиняет сооснователя «Вимм-Билль-Данн» в краже денег Ейского портового элеватора.

Знакомый бизнесмена рассказал «Ведомостям», что сейчас музей не работает. Представитель «Собрания» от комментариев отказалась, как и сам Якобашвили, который лишь отметил, что находится в Женеве на конференции Международной организации труда.

UPD (19 июня, 15:51): Музей «Собрание» открылся после обыска и работает в штатном режиме.

Музей «Собрание» открылся в Москве прошлой осенью. The Village рассказывал, как устроен музей, созданный на основе антикварной коллекции Давида Якобашвили.

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