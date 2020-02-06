17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
О чем нам говорит спор вокруг текста про музей «Зоя»
О чем нам говорит спор вокруг текста про музей «Зоя» Спросили антропологов, культуролога и сотрудника музея ГУЛАГа
О чем нам говорит спор вокруг текста про музей «Зоя»

О чем нам говорит спор вокруг текста про музей «Зоя»
Спросили антропологов, культуролога и сотрудника музея ГУЛАГа

«Зоя»: Самый красивый музей Московской области

«Зоя»: Самый красивый музей Московской областиМесто казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки

«Зоя»: Самый красивый музей Московской области

«Зоя»: Самый красивый музей Московской области Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки

«Я работаю в Музее космонавтики»
«Я работаю в Музее космонавтики» Космические артефакты и еда в тюбиках — как проходят будни под монументом-ракетой
«Я работаю в Музее космонавтики»

«Я работаю в Музее космонавтики»
Космические артефакты и еда в тюбиках — как проходят будни под монументом-ракетой

Музей Москвы собирает коллекцию, посвященную опыту самоизоляции. Поучаствовать может каждый

Рассказывайте о своем опыте и о вещах, которые стали знаковыми в это удивительное время

Музей Москвы собирает коллекцию, посвященную опыту самоизоляции. Поучаствовать может каждый
Рассказывайте о своем опыте и о вещах, которые стали знаковыми в это удивительное время

Пушкинский музей объявил дату открытия. На сайте стартовала продажа билетов

Теперь выставки можно посещать только по сеансам

Пушкинский музей объявил дату открытия. На сайте стартовала продажа билетов
Теперь выставки можно посещать только по сеансам

Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии

В музее считают инцидент провокацией

Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии
В музее считают инцидент провокацией

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas
Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
ПРОМО
Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи
Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
ПРОМО

Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи

ММОМА запускает онлайн-курс о влиянии искусства на моду

Участие в одной лекции стоит 350 рублей

ММОМА запускает онлайн-курс о влиянии искусства на моду
Участие в одной лекции стоит 350 рублей

«‎Точка бифуркации»: Пушкинский музей проведет молодежную онлайн-конференцию о переменах

И расскажет о 100 способах пережить минуту

«‎Точка бифуркации»: Пушкинский музей проведет молодежную онлайн-конференцию о переменах
И расскажет о 100 способах пережить минуту

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»

Для тех, кто соскучился по азиатской похлебке из музейного кафе

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»
Для тех, кто соскучился по азиатской похлебке из музейного кафе

Экскурсию по дому архитектора Мельникова впервые проведут онлайн

Зрителям расскажут об истории строительства здания и его быте

Экскурсию по дому архитектора Мельникова впервые проведут онлайн
Зрителям расскажут об истории строительства здания и его быте

«Гараж» первым среди московских музеев закрылся из-за коронавируса

Когда музей заработает снова, сказать пока нельзя

«Гараж» первым среди московских музеев закрылся из-за коронавируса
Когда музей заработает снова, сказать пока нельзя

В центре Москвы откроют музей скульптуры. Вот каким он будет

Нежилое здание в Барашевском переулке реконструируют

В центре Москвы откроют музей скульптуры. Вот каким он будет
Нежилое здание в Барашевском переулке реконструируют

Политех закроет свой павильон на ВДНХ в начале марта

Перед открытием главного здания на Новой площади

Политех закроет свой павильон на ВДНХ в начале марта
Перед открытием главного здания на Новой площади

Центр Рерихов пытается вернуться в усадьбу Лопухиных. Главы крупнейших музеев против

В особняке — грибок и плесень

Центр Рерихов пытается вернуться в усадьбу Лопухиных. Главы крупнейших музеев против
В особняке — грибок и плесень

Как устроена выставка о мистицизме в русском искусстве в «Гараже»
Как устроена выставка о мистицизме в русском искусстве в «Гараже» И почему она актуальна прямо сейчас
Как устроена выставка о мистицизме в русском искусстве в «Гараже»

Как устроена выставка о мистицизме в русском искусстве в «Гараже»
И почему она актуальна прямо сейчас

Пиктограммы и будущее в прошлом: В ММОМА открываются две выставки российских художников

Современное искусство, которое несложно понять

Пиктограммы и будущее в прошлом: В ММОМА открываются две выставки российских художников
Современное искусство, которое несложно понять

На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках

Также в программе — старинные вещи и лекции о купцах-меценатах

На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках
Также в программе — старинные вещи и лекции о купцах-меценатах

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ