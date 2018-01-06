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Россияне смогут принять участие в конкурсе по созданию символа 800-летия Нижнего Новгорода
Победителю достанется iPad Pro
Россияне смогут принять участие в конкурсе по созданию символа 800-летия Нижнего Новгорода Победителю достанется iPad Pro
Alfa Future People перенесли на 2021 год Организаторы боятся второй волны коронавируса
Москва подарила Нижнему Новгороду 11 трамваев. Три из них оказались неисправными
Запчасти списанных вагонов пойдут на ремонт остальных восьми
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Скоростную железную дорогу Москва — Нижний Новгород построят за 621 миллиард рублей
Проект осталось одобрить президенту
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Организаторы Alfa Future People рассказали о программе зоны технологий
Площадка объединит пять шатров, которые ночью превратятся в полотна для визуальных экспериментов
Организаторы Alfa Future People рассказали о программе зоны технологий Площадка объединит пять шатров, которые ночью превратятся в полотна для визуальных экспериментов
Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему
Рейтинг составило британское издание The Independent
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На Alfa Future People выступят Марсель Детманн, Инга Мауэр и Филипп Горбачев
Организаторы фестиваля объявили полный лайнап техно-сцены Miller Future Music
На Alfa Future People выступят Марсель Детманн, Инга Мауэр и Филипп Горбачев Организаторы фестиваля объявили полный лайнап техно-сцены Miller Future Music
На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018 Продажи проходят в порядке живой очереди
К ЧМ-2018 построят приюты для бездомных животных
Оргкомитет призвал использовать только гуманные меры для контроля популяции