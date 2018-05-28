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Как у нас28 мая 2018

Сколько стоит жизнь в Нижнем Новгороде Во сколько обходятся жилье, еда и развлечения в столице Приволжья

Нижний Новгород — город-миллионник, расположенный на стрелке рек Оки и Волги. Исторически известен своей ярмаркой, за что в свое время получил неофициальное именование «карман России». 200 лет назад Грибоедов высмеивал «смешение французского с нижегородским». А позже здесь родился Максим Горький, поэтому в советские времена город носил имя писателя. Отчего-то многие приезжие любят сокращать его название до «Новгород», заставляя дергаться глаз коренного жителя, ведь правильно говорить «Нижний», чтобы не спутать его с другим, Великим Новгородом, расположенным в Северо-Западном округе.

Из Москвы в Нижний можно добраться всего за четыре часа на высокоскоростных поездах «Сапсан», «Ласточка» и «Стриж». За выходные в городе вы успеете посмотреть местный кремль, прогуляться по набережным и познакомиться с новым уличным искусством. Этим летом здесь еще и пройдут матчи чемпионата мира по футболу, в том числе четвертьфинальная игра. О том, сколько тратят на жизнь горожане, куда ходят и как развлекаются, The Village рассказала Светлана Голованова — журналист, гедонист и коренная жительница города.

Текст: Светлана Голованова

Низкий доход

10 тысяч рублей

Средний доход

20–30 тысяч рублей

Высокий доход

от 60 тысяч рублей

Городская среда

Город состоит из двух частей — верхней и нижней. В нижней (она же «заречка») в основном располагаются спальные и производственные районы. Тут находится автогигант ГАЗ, а также железнодорожный вокзал, аэропорт и новый стадион, построенный специально к ЧМ-2018. А для прогулок принято выезжать на «верхушку»: музеи, театры, выставочные комплексы и центры современного искусства находятся здесь.

Главная примета и неофициальный символ города — синий забор, который заполонил улицы, как сорняк. Особенно он опостылел всем в районе Нижне-Волжской набережной — там он уродует променад вдоль реки. К чемпионату мира ненавистный забор с набережной, наконец, должны убрать, открыв отреставрированную прогулочную зону. Помимо заборов, в городе можно увидеть много работ уличных художников. Есть даже специальные экскурсии по стрит-арту, маршруты которых постоянно обновляются с появлением новых граффити и инсталляций.

 Жилье

от 10 тысяч рублей — аренда однокомнатной квартиры

Самую простую однушку на некотором отдалении от центра можно снять за 10–11 тысяч в месяц. Если искать долго и упорно, можно обнаружить что-то не совсем древнее и в верхней части. Недавно за неделю я нашла отличный вариант недалеко от центра за 22 тысячи рублей. Это абсолютно новая квартира, ее специально покупали под сдачу, и нам повезло первыми обнаружить этот свежеотремонтированный вариант.

Если говорить о покупке жилья, то новую однушку в верхней части города, но не в центре можно купить за 2,5–2,8 миллиона рублей. Вторичное жилье, конечно, дешевле (около 2 миллионов за однокомнатную квартиру), и цены на него падают из-за большого количества новостроек. Моя знакомая недавно купила большую трешку в верхней части города с мебелью за 3,8 миллиона рублей, найти жилье в нижней части можно за полтора миллиона.

Ночлег для туристов в городе обычно стоит недорого: цена номера в приличном отеле международной сетки (Hampton, Courtyard, Azimut, Ibis) стартует от 2–3 тысяч рублей за сутки. Но в дни матчей цены предсказуемо взлетели до небес. На краткосрочной аренде пытаются заработать и некоторые владельцы квартир.

 Транспорт

28 рублей за билет

По городу можно передвигаться на автобусах, маршрутках, троллейбусах, трамваях и метро. Есть еще канатная дорога в город Бор, где находится стекольный завод. Туристам можно просто прокатиться по ней туда и обратно. Цена билета на канатку — 100 рублей.

При перемещении на небольшие расстояния рекомендую использовать такси — в пределах центра поездки будут стоить около 100 рублей. Чтобы быстро попасть из одного конца города в другой, лучше воспользоваться метро. В верхней части, правда, всего одна станция, зато в самом центре — на площади Горького. Оттуда можно умчать хоть в Ленинский район, хоть на Автозавод, хоть в Сормово. А на днях открывается станция на Мещере, где располагается новый стадион.

Стоимость билета на любой вид общественного транспорта — 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей при безналичном расчете. А еще есть волшебная 71-я маршрутка, ходит она довольно часто, маршрут имеет удобный — и, внимание, она круглосуточная!

Если нужно доехать куда-то с пересадками, можно купить транспортную карту и по ней приобрести билет на час (26 рублей) или полтора (40 рублей). Правда, в частные маршрутки вас с ней не пустят.

 Продукты

8–10 тысяч рублей в месяц на человека

Самые популярные продуктовые сети в городе — Spar, «Пятерочка», «Магнит». Для глобальных закупок на неделю вперед нижегородцы предпочитают «Ашан», «Ленту», «Окей» или Metro. Если не устраивать званые ужины и фуршеты с икрой и прочими деликатесами, в неделю можно тратить на продукты 2 000–2 500 рублей. Хлеб стоит 20–40 рублей, десяток яиц — 50–60 рублей, молоко — 30–50 рублей за литр, огурцы — 80–100 рублей за килограмм, помидоры — 100–150 рублей, яблоки — 100 рублей, куриное филе — 200–250 рублей, говядина — 350–400 рублей, свинина — 250–300 рублей, красная рыба типа семги или форели — 800–1 000 рублей. Кстати, за рыбой лучше идти в гастрономы «Море & more» — их несколько по городу, и они специализируются исключительно на рыбе и морепродуктах.

Еще в городе есть несколько рынков. Один из самых актуальных и современных — торговые ряды «Жар-птица» на Советской площади. Там есть и фуд-корт по типу Даниловского рынка в Москве.

 Кафе и рестораны

около 1 000 рублей за ужин с человека

Последние несколько лет в Нижнем отчего-то очень популярны грузинские рестораны, которые все появляются и появляются. Они похожи друг на друга и лично мое воображение не будоражат. Еще один нижегородский гастротренд — бургерные. В этой категории я бы отметила «Салют» на Октябрьской улице, с которого этот тренд и начался. Помимо действительно вкусных бургеров по адекватным ценам (180–250 рублей), сюда приходят за атмосферой и тусовкой.

Новая волна фастфуда, которая сейчас накрывает город, связана с хот-дожными. Главные локации тут: Shell на Пискунова, Oh My Dog на Ильинке и Top Hot Dog на улице Минина. Мой личный фаворит — хот-дог с куриной сосиской в «Топе» за 240 рублей.

Закрывая тему стрит-фуда, который у нас в почете, отмечу еще две точки: кафе Freakadely, где готовят бомбические куриные и мясные митболы (убойное комбо с гарниром и коул-слоу — 190 рублей), и фалафельную Noot с хумусом от 169 рублей за порцию и фалафелем в пите за 159 рублей.

Если хочется немного европейского шарма и богемности, заглядывайте в Negroni Bar & Enoteca напротив Театра комедии. Сейчас там открылась чудесная летняя веранда, где можно томно попивать игристое, похрустывать брускеттой и любоваться изящной музой Талией, украшающей вход в театр. Средний счет составит здесь около тысячи рублей, если не налегать на игристое.

Еще одна интересная локация — недавно открывшийся на Зеленском съезде мексиканский бар Rozas. Тут готовят отменную кесадилью — одну из лучших в городе (310 рублей за внушительную порцию). Еще в «Розасе» крутой интерьер, отличная коктейльная карта и песни мариачи, под которые хочется незамедлительно пуститься в пляс.

Главное тусовочное место, которое невозможно не посетить, — бар «Селедка и кофе» на Рождественской улице. Вечеринки тут почти каждый день, будь то будни или выходные. Летними вечерами здесь обычно такой аншлаг, что веселая толпа, которая не умещается в небольшом баре, заполняет собой часть улицы, создавая импровизированный опен-эйр. Цены в «Селедке» довольно демократичные, покутить здесь можно и на тысячу, и даже на 500 рублей.

 Развлечения

200–250 рублей — билет в музей

от 120 рублей — билет в кино

100–6 000 рублей — билет в театр

Настоятельно рекомендую посетить центр современного искусства «Арсенал» в кремле — после реставрации здесь работает несколько больших залов и одновременно проходит, как правило, сразу несколько выставок. Стоимость единого билета на все выставки — 200 рублей. А по средам можно вообще пройти везде бесплатно.

Есть еще галерея современного искусства Futuro, расположенная в историческом здании на Рождественской. Внутри два зала и магазин Futuro Store, где можно по вменяемым ценам приобрести свой собственный кусочек современного искусства. Цена билета на выставку — 200 рублей. После посещения галереи с этим билетом можно зайти в «Селедку», которая находится прямо напротив, и бесплатно получить кофе или чай. Среда — также бесплатный день.

В Нижегородском государственном художественном музее в течение всего лета экспонируются подлинники Альбрехта Дюрера. Стоимость билета — 250 рублей.

Ну и конечно, будет странно не покататься на речном трамвайчике в городе на слиянии двух рек. На нижегородском речном вокзале есть несколько причалов, откуда регулярно стартуют различные прогулочные маршруты по Оке и Волге с развлекательными программами или без них. Цены — 300–800 рублей.

Обложка: kedrova — stock.adobe.com

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