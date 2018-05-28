Нижний Новгород — город-миллионник, расположенный на стрелке рек Оки и Волги. Исторически известен своей ярмаркой, за что в свое время получил неофициальное именование «карман России». 200 лет назад Грибоедов высмеивал «смешение французского с нижегородским». А позже здесь родился Максим Горький, поэтому в советские времена город носил имя писателя. Отчего-то многие приезжие любят сокращать его название до «Новгород», заставляя дергаться глаз коренного жителя, ведь правильно говорить «Нижний», чтобы не спутать его с другим, Великим Новгородом, расположенным в Северо-Западном округе.

Из Москвы в Нижний можно добраться всего за четыре часа на высокоскоростных поездах «Сапсан», «Ласточка» и «Стриж». За выходные в городе вы успеете посмотреть местный кремль, прогуляться по набережным и познакомиться с новым уличным искусством. Этим летом здесь еще и пройдут матчи чемпионата мира по футболу, в том числе четвертьфинальная игра. О том, сколько тратят на жизнь горожане, куда ходят и как развлекаются, The Village рассказала Светлана Голованова — журналист, гедонист и коренная жительница города.