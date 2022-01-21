Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

Вчера вечером, 20 января, в квартиру федерального судьи Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, который с 2017 года вместе с женой проживает в Нижнем Новгороде, проникли неизвестные, которые представились сотрудниками полиции. По информации нижегородской правозащитной организации «Комитет против пыток», Сайди Янгулбаев звонил в дежурную часть нижегородского управления ФСБ и сообщал о попытке взлома квартиры, после чего к ним ворвались несколько «вооруженных людей в масках» и увезли его супругу Зарему Мусаеву.

Сайди и Зарема — родители юриста Абубакара Янгулбаева, бывшего сотрудника все того же «Комитета против пыток». В декабре 2021 года Абубакар заявил, что в Чечне «кадыровцы похитили» около сорока его родственников — из-за того, что его самого и его брата Ибрагима Янгулбаева чеченские силовики подозревают к причастности к оппозиционному каналу 1DAT, в котором критикуется глава республики Рамзан Кадыров. По всей видимости, похищение Заремы Мусаевой — своего рода месть чеченских силовиков ее сыну Абубакару. Не столько за подозрение в причастности к оппозиционному каналу, сколько за то, что он придал историю с похищением собственных родственников огласке.

«Зарему забрали с собой около 7-8 чеченских силовиков. На лестничной клетке женщина потеряла сознание. Зарема сдавала сегодня тест на ковид, с высокой долей вероятности, она болеет. Также у женщины диабет. Полицейские не взяли ее одежду и инсулин», — сообщается в телеграм-канале «Комитета против пыток».

Основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин рассказал в комментарии NewsNN о том, что формально силовики имели право отвезти супругу федерального судьи Мусаеву на допрос в Чечню, это мера процессуального принуждения. По его словам, полицейские хотят опросить Мусаеву по делу о мошенничестве — «Комитет против пыток» опубликовал постановление о приводе Янгулбаевой в качестве свидетельницы по уголовному делу, связанному с кредитами на 991 тысячу рублей, которые некая жительница Грозного взяла на знакомых — и имеют на это основания. «Причем сотрудник, забравший женщину, представился, а также предоставил постановление», — рассказал Каляпин. Утром 21 января «Комитет против пыток» сообщил в своем телеграм-канале, что о судьбе Заремы Мусаевой до сих пор ничего не известно. Нижегородские силовики отказались комментировать похищение.