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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сервис бронирования отелей Hotels.ru оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Сервис бронирования отелей Hotels.ru оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Отель Ritz-Carlton переименовали в The Carlton Moscow

Отель Ritz-Carlton переименовали в The Carlton Moscow

Владелец сетей отелей Holiday Inn и Crowne Plaza покинет Россию
28 июня 2022

Владелец сетей отелей Holiday Inn и Crowne Plaza покинет Россию

Российские отели отказались платить за услуги Booking.com
25 апреля 2022

Российские отели отказались платить за услуги Booking.com

В Москве пройдут ночные экскурсии по метро и отелю «Националь»
24 января 2022

В Москве пройдут ночные экскурсии по метро и отелю «Националь»

Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки и мурал Покраса Лампаса
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга

Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Коллекция современного искусства, выставки и мурал Покраса Лампаса

Москвичи стали заселяться в отели ради ресторанов, которые работают в локдаун
3 ноября 2021

Москвичи стали заселяться в отели ради ресторанов, которые работают в локдаун

«Сила ветра» открыла отель
13 октября 2021

«Сила ветра» открыла отель

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

В Москве открылся первый отель бренда Movenpick
15 октября 2020

В Москве открылся первый отель бренда Movenpick

11 августа 2020

«Ведомости»: Рядом с Кремлем откроется первый в России отель Rosewood

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья

Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья

Онлайн-экскурсии по историческим отелям столицы

Уже сейчас можно посмотреть выпуск про гостиницу «Советская»

Онлайн-экскурсии по историческим отелям столицы

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России

Туристическая индустрия восстановится не скоро

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России

Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt

Вместо столиков - целые номера

Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt

В каких загородных отелях можно самоизолироваться
В каких загородных отелях можно самоизолироваться И сколько это стоит
В каких загородных отелях можно самоизолироваться

В каких загородных отелях можно самоизолироваться
И сколько это стоит

Пять московских отелей вошли в список лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide

Four Seasons Hotel Moscow впервые получил максимальную оценку

Пять московских отелей вошли в список лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide

Ввести в отелях невозвратные тарифы

Инициатива должна снизить стоимость номеров на 20–30 %, но может одновременно ухудшить качество гостиничных услуг

Ввести в отелях невозвратные тарифы

В Лосином Острове появится «гламурный» кемпинг

Там разместят 25 палаток

В Лосином Острове появится «гламурный» кемпинг

«Аэрофлот» победил в трех номинациях World Travel Awards

Авиакомпанию признали лидирующим брендом Европы

«Аэрофлот» победил в трех номинациях World Travel Awards

Лучшие отели мира по версии World Travel Awards

Победителей определили в шести регионах планеты

Лучшие отели мира по версии World Travel Awards

Европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями

Самое бюджетное жилье можно найти на Балканах

Европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями

Платформа для путешествий без посредников от «Тинькофф»

Через нее можно купить авиа- и ж/д-билеты, туры, бронировать отели и арендовать авто

Платформа для путешествий без посредников от «Тинькофф»

30 % на проживание в отелях сети Accor

Компания запустила акцию к летнему сезону

30 % на проживание в отелях сети Accor

Российские города с самыми дешевыми отелями

Второе место рейтинга заняли сразу четыре города

Российские города с самыми дешевыми отелями

В Москве открылся четвертый отель Holiday Inn Express

Гостиница на 128 номеров расположилась в Бауманском районе

В Москве открылся четвертый отель Holiday Inn Express

ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики

Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах

ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики

Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания

Новый собственник планирует сохранить действующий отель

Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания

Как в России чаще всего называют гостиницы

Обычно название дают по географическому признаку

Как в России чаще всего называют гостиницы

«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками

Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»

«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками

Россия вошла в десятку самых гостеприимных стран мира по версии Booking.com

Страна занимает восьмое место по количеству отелей и апартаментов, удостоенных премии сервиса

Россия вошла в десятку самых гостеприимных стран мира по версии Booking.com

Marriott сообщила об утечке данных 500 миллионов клиентов

Систему взломали еще в 2014 году, но выяснилось это только на прошлой неделе

Marriott сообщила об утечке данных 500 миллионов клиентов

Чем недовольны россияне на отдыхе в Турции

Самой актуальной стала проблема с нехваткой лежаков

Чем недовольны россияне на отдыхе в Турции

«Я уехал из Москвы, чтобы жить лучше»
«Я уехал из Москвы, чтобы жить лучше» Люди, которые променяли столицу на регионы ради своего бизнеса и размеренного образа жизни
«Я уехал из Москвы, чтобы жить лучше»

«Я уехал из Москвы, чтобы жить лучше»
Люди, которые променяли столицу на регионы ради своего бизнеса и размеренного образа жизни

Крупнейшая гостиничная сеть запустила акцию с бесплатным проживанием по всему миру

Спецпредложение действует до 13 ноября

Крупнейшая гостиничная сеть запустила акцию с бесплатным проживанием по всему миру

Бронирование жилья по всему миру от аэропорта Домодедово

Сервис предоставляет доступ к 900 тысячам отелей в более чем 80 тысячах городов

Бронирование жилья по всему миру от аэропорта Домодедово

«Победа» запустила на своем сайте функцию бронирования отелей

Клиенты авиакомпании могут выбрать из более чем одного миллиона вариантов размещения

«Победа» запустила на своем сайте функцию бронирования отелей

Лучшие приложения для бронирования отелей по версии Роскачества

Эксперты сравнивали функциональность и безопасность сервисов

Лучшие приложения для бронирования отелей по версии Роскачества

На что живут отельные гиды
На что живут отельные гиды Каково работать за границей без паспорта и на что тратить деньги, когда все сувениры уже куплены
На что живут отельные гиды

На что живут отельные гиды
Каково работать за границей без паспорта и на что тратить деньги, когда все сувениры уже куплены

Минкультуры: Работе Booking.com в России ничего не угрожает

Гостиничный бизнес выступил против ограничения работы сервиса

Минкультуры: Работе Booking.com в России ничего не угрожает

Ростуризму поручили рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com

Инициатива может стать ответом на антироссийские санкции

Ростуризму поручили рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com

На что живут портье
На что живут портье Сотрудница большого московского отеля — про Новый год за стойкой с гостями, воровство в номерах и свои доходы
На что живут портье

На что живут портье
Сотрудница большого московского отеля — про Новый год за стойкой с гостями, воровство в номерах и свои доходы

В особняке на Пятницкой улице открывается новое пространство «Рихтер»

Проект анонсировал Егор Мостовщиков

В особняке на Пятницкой улице открывается новое пространство «Рихтер»

Причина блокировки Telegram, стоячие места в «Победе» и финальный трейлер «Дэдпула-2»
Причина блокировки Telegram, стоячие места в «Победе» и финальный трейлер «Дэдпула-2» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Причина блокировки Telegram, стоячие места в «Победе» и финальный трейлер «Дэдпула-2»

Причина блокировки Telegram, стоячие места в «Победе» и финальный трейлер «Дэдпула-2»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Туристам и болельщикам помогут найти жилье в Москве на время чемпионата мира

Обратиться в колл-центр могут жители со всей России и иностранцы

Туристам и болельщикам помогут найти жилье в Москве на время чемпионата мира

Отели отказывают болельщикам в брони на короткие сроки во время ЧМ-2018

В приоритете на заселение гости на более длительный срок

Отели отказывают болельщикам в брони на короткие сроки во время ЧМ-2018

Сумочки для дронов, первый марихуановый «единорог» и открытие космических отелей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сумочки для дронов, первый марихуановый «единорог» и открытие космических отелей

Роспотребнадзор открыл горячую линию к ЧМ-2018

Ведомство борется с завышением цен на гостиницы

Роспотребнадзор открыл горячую линию к ЧМ-2018

Ростуризм обвинил еще 69 отелей в завышении цен перед ЧМ-2018

Гостиницы из прошлого списка скорректировали расценки

Ростуризм обвинил еще 69 отелей в завышении цен перед ЧМ-2018

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Ростуризм опубликовал список гостиниц с завышенными ценами на ЧМ-2018

Больше всего нарушений у отелей Ростова-на-Дону и Москвы

Ростуризм опубликовал список гостиниц с завышенными ценами на ЧМ-2018

Госдума одобрила обязательную звездность для отелей и пляжей

Гостиницам запретят работать без получения соответствующей категории

Госдума одобрила обязательную звездность для отелей и пляжей

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера

В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера

«Победа» планирует продавать авиабилеты с проживанием в отеле

В систему пакетирования туров включат и другие дополнительные услуги

«Победа» планирует продавать авиабилеты с проживанием в отеле

Роспотребнадзор начнет принимать жалобы на завышенные цены на проживание во время ЧМ

Горячая линия будет работать до конца турнира

Роспотребнадзор начнет принимать жалобы на завышенные цены на проживание во время ЧМ

Греция начнет взимать с туристов курортный сбор

Сумма налога будет зависеть от класса отеля

Греция начнет взимать с туристов курортный сбор

Ростуризм составит черный список отелей с завышенными ценами на ЧМ-2018

Мониторингом цен займутся ФАС и Роспотребнадзор

Ростуризм составит черный список отелей с завышенными ценами на ЧМ-2018

Российские отели подняли цены в 10 раз перед ЧМ-2018

На данный момент оргкомитет зарегистрировал 38 жалоб на слишком высокие цены

Российские отели подняли цены в 10 раз перед ЧМ-2018

Фасады гостиницы «Метрополь» в следующем году отреставрируют

Также очистят панно Михаила Врубеля «Принцесса Грёза»

Фасады гостиницы «Метрополь» в следующем году отреставрируют

Turkish Airlines будет бесплатно селить транзитных пассажиров из России в отелях Стамбула

Программа распространяется на тех, у кого остается не менее 20 часов до пересадки на следующий рейс

Turkish Airlines будет бесплатно селить транзитных пассажиров из России в отелях Стамбула

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