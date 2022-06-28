Сервис бронирования отелей Hotels.ru оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки и мурал Покраса Лампаса
Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья
Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии
Онлайн-экскурсии по историческим отелям столицы
Уже сейчас можно посмотреть выпуск про гостиницу «Советская»
Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России
Туристическая индустрия восстановится не скоро
Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt
Вместо столиков - целые номера
Пять московских отелей вошли в список лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide
Four Seasons Hotel Moscow впервые получил максимальную оценку
Ввести в отелях невозвратные тарифы
Инициатива должна снизить стоимость номеров на 20–30 %, но может одновременно ухудшить качество гостиничных услуг
«Аэрофлот» победил в трех номинациях World Travel Awards
Авиакомпанию признали лидирующим брендом Европы
Лучшие отели мира по версии World Travel Awards
Победителей определили в шести регионах планеты
Европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями
Самое бюджетное жилье можно найти на Балканах
Платформа для путешествий без посредников от «Тинькофф»
Через нее можно купить авиа- и ж/д-билеты, туры, бронировать отели и арендовать авто
В Москве открылся четвертый отель Holiday Inn Express
Гостиница на 128 номеров расположилась в Бауманском районе
ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики
Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах
Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания
Новый собственник планирует сохранить действующий отель
«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками
Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»
Россия вошла в десятку самых гостеприимных стран мира по версии Booking.com
Страна занимает восьмое место по количеству отелей и апартаментов, удостоенных премии сервиса
Marriott сообщила об утечке данных 500 миллионов клиентов
Систему взломали еще в 2014 году, но выяснилось это только на прошлой неделе
Чем недовольны россияне на отдыхе в Турции
Самой актуальной стала проблема с нехваткой лежаков
«Я уехал из Москвы, чтобы жить лучше» Люди, которые променяли столицу на регионы ради своего бизнеса и размеренного образа жизни
Крупнейшая гостиничная сеть запустила акцию с бесплатным проживанием по всему миру
Спецпредложение действует до 13 ноября
Бронирование жилья по всему миру от аэропорта Домодедово
Сервис предоставляет доступ к 900 тысячам отелей в более чем 80 тысячах городов
«Победа» запустила на своем сайте функцию бронирования отелей
Клиенты авиакомпании могут выбрать из более чем одного миллиона вариантов размещения
Лучшие приложения для бронирования отелей по версии Роскачества
Эксперты сравнивали функциональность и безопасность сервисов
На что живут отельные гиды Каково работать за границей без паспорта и на что тратить деньги, когда все сувениры уже куплены
Минкультуры: Работе Booking.com в России ничего не угрожает
Гостиничный бизнес выступил против ограничения работы сервиса
Ростуризму поручили рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com
Инициатива может стать ответом на антироссийские санкции
На что живут портье Сотрудница большого московского отеля — про Новый год за стойкой с гостями, воровство в номерах и свои доходы
В особняке на Пятницкой улице открывается новое пространство «Рихтер»
Проект анонсировал Егор Мостовщиков
Причина блокировки Telegram, стоячие места в «Победе» и финальный трейлер «Дэдпула-2» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Обратиться в колл-центр могут жители со всей России и иностранцы
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Ведомство борется с завышением цен на гостиницы
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Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Программа распространяется на тех, у кого остается не менее 20 часов до пересадки на следующий рейс