«Аэрофлот» победил в трех номинациях World Travel Awards Авиакомпанию признали лидирующим брендом Европы
Авиакомпания «Аэрофлот» победила в трех номинациях европейского этапа премии World Travel Awards.
Ее признали лидирующим авиационным брендом Европы, лучшим перевозчиком для путешествий в Азию, а также перевозчиком с лучшим европейским бизнес-классом. Авиакомпания побеждает в этих номинациях четвертый год подряд.
В свою очередь, московский Swissôtel Krasnye Holmy победил в категории бизнес-отелей класса люкс. Санкт-Петербург организаторы премии назвали самым привлекательным культурно-туристическим направлением.
Ранее The Village рассказывал о лучших отелях в шести регионах планеты по версии World Travel Awards этого года.
Источник: World Travel Awards
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