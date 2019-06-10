Авиакомпания «Аэрофлот» победила в трех номинациях европейского этапа премии World Travel Awards.

Ее признали лидирующим авиационным брендом Европы, лучшим перевозчиком для путешествий в Азию, а также перевозчиком с лучшим европейским бизнес-классом. Авиакомпания побеждает в этих номинациях четвертый год подряд.

В свою очередь, московский Swissôtel Krasnye Holmy победил в категории бизнес-отелей класса люкс. Санкт-Петербург организаторы премии назвали самым привлекательным культурно-туристическим направлением.