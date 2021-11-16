Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга

В Петербурге не так много арт-институций, которые последовательно и целенаправленно исследуют актуальное российское искусство. Тем ценнее проекты, которые умудряются совмещать коммерческую и просветительскую деятельность. Одно из таких мест — пятиэтажный дизайн-отель Wynwood, который в 2017 году открылся на набережной канала Грибоедова, в двух шагах от Невского проспекта. Вдохновленный одноименным кварталом уличного искусства в Майами, проект функционирует не только как гостиница, но и как выставочное пространство, а также арт-резиденция, где художники могут на время поселиться бесплатно и работать. При этом часть произведений, созданных здесь, попадает в постоянную коллекцию Wynwood.

The Village побывал в отеле и поговорил с идеологом проекта Анастасией Барановой о том, как развивается проект, для чего отелю коллекция искусства, как устроен отбор художников и почему Wynwood не проводит привычных для галерей опен-коллов.