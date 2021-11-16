Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки и мурал Покраса Лампаса
В Петербурге не так много арт-институций, которые последовательно и целенаправленно исследуют актуальное российское искусство. Тем ценнее проекты, которые умудряются совмещать коммерческую и просветительскую деятельность. Одно из таких мест — пятиэтажный дизайн-отель Wynwood, который в 2017 году открылся на набережной канала Грибоедова, в двух шагах от Невского проспекта. Вдохновленный одноименным кварталом уличного искусства в Майами, проект функционирует не только как гостиница, но и как выставочное пространство, а также арт-резиденция, где художники могут на время поселиться бесплатно и работать. При этом часть произведений, созданных здесь, попадает в постоянную коллекцию Wynwood.
The Village побывал в отеле и поговорил с идеологом проекта Анастасией Барановой о том, как развивается проект, для чего отелю коллекция искусства, как устроен отбор художников и почему Wynwood не проводит привычных для галерей опен-коллов.
Анастасия Баранова
Исполнительный директор Wynwood
О формате дизайн-отеля
Я не считаю себя профессионалом в искусстве, только сейчас начинаю его изучать. До прихода в Wynwood я работала директором отеля и занималась развитием сети салонов тайского массажа. Но искусством интересовалась, старалась посещать выставки, а в поездках — главные музеи.
От идеи до открытия Wynwood прошло всего шесть месяцев: айдентика, интерьер, философия отеля, команда — пазл сложился очень быстро. Мы изначально хотели создать отель с насыщенной арт-программой. Вдохновлялись кварталом Винвуд в Майами, где много стрит-арта, галерей, классных магазинов и ресторанов. Жизнь там кипит, и мы представляли себе подобное по духу место в Петербурге. Тут схожесть даже не в каких-то конкретных точках, а в общем восприятии реальности — по сути, гости отеля становятся частью живого арт-комьюнити, у нас часто живут кураторы, художники, деятели театра, кино, представители других креативных индустрий, топ-менеджеры IT-компаний.
Задача таких дизайн-отелей, как Wynwood, — дать понимание, что происходит в городе. Например, мы часто дарим гостям билеты на выставки партнеров и рассказываем об искусстве, представленном у нас. Для меня важно, чтобы сотрудники ориентировались в современном искусстве и могли рассказать о каждой работе из нашей коллекции. Наш партнер «Манеж» устраивает для команды отеля индивидуальные экскурсии по новым проектам. Мы сотрудничаем с разными арт-институциями: ГЦСИ, галереи Sample и Myth.
О сотрудничестве с Покрасом Лампасом, Верой Мартынов и галереями
Все гости хотят room with a view. После открытия Wynwood мы искали художника, который распишет стену во дворе-колодце и сделает «продаваемыми» номера с видом на нее. Так появился Покрас Лампас. Теперь у нас есть вид из окон как на Казанский собор, так и на современное искусство, а у гостей — выбор. Создание мурала было, к слову, своеобразным испытанием: во дворе уже работал ресторан, так что поставить строительные леса было нельзя. Мы несколько недель готовились к созданию росписи: специалисты монтировали люльку, обновляли и укрепляли штукатурку.
Позднее, в 2018 году, в отеле жила художница и режиссер Вера Мартынов. Она готовила проект «Хранить вечно» для «Манежа», мы предложили остаться подольше и сделать что-то уже для Wynwood. Вера выступила как куратор и отобрала 55 работ разных художников из нескольких галерей. У меня, помню, мурашки были, когда работы повесили — у Веры великолепный вкус.
Потом отель стал одной из локаций проекта ГЦСИ Art Weekend. Пять молодых художниц создали выставку Housekeeping, переосмысляющую домашнее хозяйство. В фестивале этого года мы тоже участвовали: один из номеров заняла петербургская экспериментальная галерея «Стыд». Еще мы сделали совместный проект с командой Sample, которая проводит ярмарку молодых художников Blazar. От той экспозиции в одном из номеров осталась роспись художницы Евгении Дудниковой. Теперь новым гостям при заселении рассказывают, что в этом номере жил художник и арт-объект стал неотъемлемой частью интерьера.
О границах творческой свободы и отказе от опен-коллов
Как идеолог отеля я всегда выступаю за творческую свободу и не вмешиваюсь в работу художников и кураторов, но в некоторых случаях приходится их ограничивать. Были случаи, когда приходилось отказывать. Например, не удалось поработать с интересным художником, который рисует существ, похожих на жуков: кого-то из гостей такие образы могут отпугнуть. В стенах галереи они выглядят отлично, но в номере отеля гость должен чувствовать себя комфортно и безопасно. Нам в этом плане требуется работать очень аккуратно: если мы сделаем один неверный шаг, кто-то может к нам не вернуться. Ню, политика, провокация — увы, исключены. Гости отеля приезжают из разных стран, это представители разных конфессий, у нас много гостей с детьми. Забота о каждом госте — на первом месте, и мы не можем ставить пометку «18+», как галереи.
В рамках арт-резиденций художники и кураторы живут у нас бесплатно. Перелет, гонорар мы оплачиваем не всегда — тут все индивидуально и зависит от наших возможностей. По окончании резиденций художники забирают работы себе, но некоторые из них мы выкупаем или оставляем по договоренности. Отдельной мастерской в отеле нет, и это ограничивает возможности для творчества, но совсем скоро у нас появится такое пространство
Мы не работаем с опен-коллами, на них нужно много времени и ресурсов. Обычно просто знакомимся с художниками или художники знакомятся с нами, предлагают сделать что-то вместе. Есть и объективные критерии отбора: участие в международных биеннале, музейных выставках, представленность в музейных и известных частных коллекциях, сотрудничество с топовыми галереями — основные из них. Но мы всегда рады новым именам, авторам, у которых все только впереди.
Отель не ставит перед собой задачу продавать искусство, но мы рады, когда это все-таки случается. Этим летом постоянный гость приобрел работу Саши Фроловой. Заранее оговоренный процент получает художник, а свою часть мы вкладываем в развитие арт-программы. В этом году мы начали покупать работы для коллекции отеля. Например, недавно приобрели работу на стекле арт-группы ADED, которая была на выставке в Манеже.
О свободном доступе к искусству и открытии второго отеля
Увидеть выставку в Wynwood могут все желающие, а не только гости отеля. Возможно, мы — единственное место в городе, где искусство доступно в формате 24/7. Работы в номерах, конечно, видят только гости, которые там живут, но они делятся ими в своих соцсетях.
Наша цель — чтобы в каждом номере появилось современное искусство, о котором есть что рассказать. Сейчас в трех номерах представлены работы из петербургской галереи Myth. В ближайшие два года искусство появится во всех номерах. Идеально, когда коллекция пополняется по итогам арт-резиденций. В октябре у нас жил уличный художник Пикс — его работы будут представлены на выставке в Новой Третьяковке в конце ноября. Сотканный им ковер уже висит на стене в одном из номеров. Кстати, отель пополняет коллекцию не только современным искусством, но и объектами дизайна. Например, недавно у нас появились «Бресла» (дизайнерские кресла. — Прим. ред.) от команды «Богема Ленинград».
А еще примерно через три года планируем открыть на канале Грибоедова второй отель с большим общественным пространством и кинозалом. Но о нем пока говорить рано, мы только начинаем эту работу.
8 работ из коллекции Wynwood
Варвара Чельцова — «Кошки среди нас», 2021
Эта работа — продолжение серии Animal Kingdom. Изображение вымышленного мира, населенного фантастическими животными, которое, по словам художницы, порождает интерес к неизведанному.
Евгения Дудникова — «314», 2020
Этот мурал — «визитная карточка» планеты Земля с акцентом на разнообразие жизненных форм. Для художника живая природа гораздо важнее технического прогресса.
EBURET Studio — стул YURA, 2021
Функциональная скульптура из переработанного пластика, созданная на 3D-принтере. В качестве материала для печати команда EBURET Studio использовала остатки йогуртового производства. Стул сливового оттенка сделан специально для отеля.
Анна Хорошева — SO LEGGERE, 2019
Фотография венецианки, держащей в руках учебник русского языка — дань любви к Санкт-Петербургу — намек на «Северную Венецию».
«Богема Ленинград» — «Бресло», 2021
Лимитированная серия, выпущенная творческим объединением «Богема Ленинград».
Илья Федотов-Фёдоров, «Эритроцит», 2014
Работа из серии «Точки» — на нее художника вдохновили природные элементы, увиденные под микроскопом: частицы земли, пыли, мха и воды. Сделана в технике пластификации с использованием хромогенной цветной печати, которая повторяет технику фотографов прошлого века. Нанесена на плексиглас — экологичное органическое стекло.
Саша Фролова — TWIRL Rose edition, 2021
Работа московской художницы из серии лентикулярных принтов, специально созданной для отеля. Саша работает с латексной скульптурой, в ходе резиденции она трансформировала несколько своих скульптур из латекса в лентикулярные принты — изображения, создающие эффект глубины.
ADED — Normal Life Assistant, 2021
Работа была создана творческим объединением АДЕД и посвящена одному из самых активных уличных художников отечественной сцены — NOOK. В своем творчестве он активно использует технику скрэтчинга, стиль граффити, в котором изображения выцарапывают, а не рисуют краской.