Как готовить куличи и где их покупать сейчас в Москве
Классический, современный и веганский — главное пасхальное блюдо у вас дома
«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»
Свежи бриоши, закваска и куличи
Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху
Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца
Eggesellent отметит Пасху на Даниловском рынке специальным меню и битвой яиц
Гости смогут забрать домой 15 тысяч раскрашенных вручную яиц
Простые и роскошные: Где покупать пасхальные куличи С цукатами, шоколадные, со сливочной помадкой и меренгой
Роскачество дало рекомендации по выбору яиц
Эксперты подготовили исследование в преддверии Пасхи
Куличи, разноцветные яйца и шашлыки: Как россияне празднуют Пасху
Пасха-2018 в снимках Instagram
Первый день фестиваля «Пасхальный дар» в Москве
Разноцветные деревья, колокола и гигантское яйцо из веток
Москвичей предупредили об угрозе падения пасхальных декораций
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Сколько россиян освящают яйца к Пасхе
Православный праздник входит в тройку самых популярных в России
Что россияне ищут в «Яндекс.Картах» в разные месяцы
Почему в мае падает интерес к загсам, а в ноябре возрастает к налоговой
В связи с Пасхой в Москве изменили маршруты общественного транспорта
Некоторые из них сократят, а у других изменят интервалы
В Пасху общественный транспорт будет работать дольше
А для лучшего доступа к кладбищам Мосгортранс введет бесплатные маршруты
Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич? Священник рассказывает, как есть кулич и можно ли это делать неправославным
Сколько россиян соблюдают Великий пост
Почти все граждане ответили отрицательно, несмотря на то что являются православными
Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе
Роспотребнадзор также призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем
На фестивале «Пасхальный дар» откроют четыре кулинарные школы
Также к празднику в Москве установят более 150 арт-объектов
На праздники перекроют движение для обеспечения доступа к кладбищам
Ограничения будут действовать три воскресенья подряд
Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве В этом году она выпала на последние выходные марта
Сделать понедельник после Пасхи выходным
Депутаты от ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект об этом
В пасхальную ночь работу метро и МЦК продлят до двух часов ночи
Работу наземного городского транспорта также продлят
Журналист «Дождя» Павел Лобков в костюме пениса на фестивале «Пасхальный дар» в Москве (обновлено)
Позже его задержали за нарушение общественного порядка
Дизайнеры и художники расписывают пасхальное яйцоИллюстраторы и уличные художники — о космосе, динозаврах и Пасхе
Дизайнеры и художники расписывают пасхальное яйцо Иллюстраторы и уличные художники — о космосе, динозаврах и Пасхе
В выходные в центре Москвы перекроют движение из-за Пасхи и парада трамваев
В понедельник ограничения снимут
В график перекрытий на 9 апреля внесли изменения
Некоторые перекрытия отменили, однако появились новые
30 апреля — 1 мая На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное из происходящего в городе и мире
На кладбищах Москвы установили около 60 вендинговых аппаратов
Посетители могут купить там воду, прохладительные напитки, кофе и снэки
Кремль может потерять статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
Это может произойти из-за установки памятника князю Владимиру на Боровицкой площади
Пасха-2015 в снимках Instagram Расписанные яйца и куличи, дети и домашние питомцы на фотографиях в пасхальное воскресенье
На домах-книжках на Новом Арбате покажут пасхальные видеоролики
На экранах будут сменять друг друга изображения разноцветных пасхальных яиц, куличей и храмов
4 варианта сервировки пасхального обеда Трава и мох, морковки для детей из салфеток, фарфоровые кролики или золотые яйца под стеклом — дизайнер делится рекомендациями по оформлению семейного праздника в разных стилях
Работу московского метро продлят в пасхальную ночь
Наземный городской общественный транспорт также будет работать дольше
От чего россияне отказываются на время Великого поста
23 % граждан уверены, что современный образ жизни не позволяет соблюдать пост
Как и зачем знакомить мигрантов с местными жителями
Научный работник Института востоковедения РАН Игорь Савин рассказал The Village о том, как подружить трудовых мигрантов и жителей дома-квартала на периферии Москвы
Пасха-2014 в снимках Instagram Яйца и куличи, коты и красавицы, храмы и селфи — как отмечают Пасху в Instagram
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В ночь с 19 на 20 апреля наземный общественный транспорт будет работать до 03:30, а метро — до 02:00
В Москве 13 апреля ограничат движение машин
В Вербное воскресенье в Москве перекроют несколько улиц
На кладбищах будут курсировать электромобили
Перемещаться по трём столичным кладбищам можно будет на электромобилях
В «Сокольниках» появятся яйца Фаберже в человеческий рост
К Пасхе центральную аллею парка украсят композициями в виде больших яиц Фаберже