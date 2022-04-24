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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Путин поздравил россиян с Пасхой, но снимки 2021 года выдали за новые
Фейк дня
24 апреля 2022

Путин поздравил россиян с Пасхой, но снимки 2021 года выдали за новые

«Ночлежка» собирает куличи для бездомных людей в Москве и Санкт-Петербурге
23 апреля 2022

«Ночлежка» собирает куличи для бездомных людей в Москве и Санкт-Петербурге

«Дом слепоглухих» примет заказы на пасхальные куличи
14 апреля 2022

«Дом слепоглухих» примет заказы на пасхальные куличи

Классические, необычные и роскошные: Где покупать готовые куличи к Пасхе
Классические, необычные и роскошные: Где покупать готовые куличи к Пасхе
Классические, необычные и роскошные: Где покупать готовые куличи к Пасхе

Классические, необычные и роскошные: Где покупать готовые куличи к Пасхе

Как готовить куличи и где их покупать сейчас в Москве
Как готовить куличи и где их покупать сейчас в Москве Классический, современный и веганский — главное пасхальное блюдо у вас дома
Как готовить куличи и где их покупать сейчас в Москве

Как готовить куличи и где их покупать сейчас в Москве
Классический, современный и веганский — главное пасхальное блюдо у вас дома

«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»

Свежи бриоши, закваска и куличи

«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху

Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху

Eggesellent отметит Пасху на Даниловском рынке специальным меню и битвой яиц

Гости смогут забрать домой 15 тысяч раскрашенных вручную яиц

Eggesellent отметит Пасху на Даниловском рынке специальным меню и битвой яиц

Простые и роскошные: Где покупать пасхальные куличи
Простые и роскошные: Где покупать пасхальные куличи С цукатами, шоколадные, со сливочной помадкой и меренгой
Простые и роскошные: Где покупать пасхальные куличи

Простые и роскошные: Где покупать пасхальные куличи
С цукатами, шоколадные, со сливочной помадкой и меренгой

Как приготовить пасхальный кулич дома
Как приготовить пасхальный кулич дома Шоколадный, без глютена и со сливочной помадкой
Как приготовить пасхальный кулич дома

Как приготовить пасхальный кулич дома
Шоколадный, без глютена и со сливочной помадкой

Роскачество дало рекомендации по выбору яиц

Эксперты подготовили исследование в преддверии Пасхи

Роскачество дало рекомендации по выбору яиц

Куличи, разноцветные яйца и шашлыки: Как россияне празднуют Пасху

Пасха-2018 в снимках Instagram

Куличи, разноцветные яйца и шашлыки: Как россияне празднуют Пасху

Первый день фестиваля «Пасхальный дар» в Москве

Разноцветные деревья, колокола и гигантское яйцо из веток

Первый день фестиваля «Пасхальный дар» в Москве

Москвичей предупредили об угрозе падения пасхальных декораций

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра

Москвичей предупредили об угрозе падения пасхальных декораций

Сколько россиян освящают яйца к Пасхе

Православный праздник входит в тройку самых популярных в России

Сколько россиян освящают яйца к Пасхе

Что россияне ищут в «Яндекс.Картах» в разные месяцы

Почему в мае падает интерес к загсам, а в ноябре возрастает к налоговой

Что россияне ищут в «Яндекс.Картах» в разные месяцы

Лучшие куличи Москвы

В преддверии Пасхи в столице назвали бренд самой вкусной выпечки

Лучшие куличи Москвы

В связи с Пасхой в Москве изменили маршруты общественного транспорта

Некоторые из них сократят, а у других изменят интервалы

В связи с Пасхой в Москве изменили маршруты общественного транспорта

5 рецептов необычных пасхальных куличей
5 рецептов необычных пасхальных куличей «Красный бархат» и итальянская «Коломба»
5 рецептов необычных пасхальных куличей

5 рецептов необычных пасхальных куличей
«Красный бархат» и итальянская «Коломба»

Как меняются цены на яйца к Пасхе
Как меняются цены на яйца к Пасхе И где в Москве они дешевле всего
Как меняются цены на яйца к Пасхе

Как меняются цены на яйца к Пасхе
И где в Москве они дешевле всего

В Пасху общественный транспорт будет работать дольше

А для лучшего доступа к кладбищам Мосгортранс введет бесплатные маршруты

В Пасху общественный транспорт будет работать дольше

Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич?
Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич? Священник рассказывает, как есть кулич и можно ли это делать неправославным
Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич?

Как правильно есть пасху и каким должен быть кулич?
Священник рассказывает, как есть кулич и можно ли это делать неправославным

Сколько россиян соблюдают Великий пост

Почти все граждане ответили отрицательно, несмотря на то что являются православными

Сколько россиян соблюдают Великий пост

Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе

Роспотребнадзор также призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем

Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе

На фестивале «Пасхальный дар» откроют четыре кулинарные школы

Также к празднику в Москве установят более 150 арт-объектов

На фестивале «Пасхальный дар» откроют четыре кулинарные школы

На праздники перекроют движение для обеспечения доступа к кладбищам

Ограничения будут действовать три воскресенья подряд

На праздники перекроют движение для обеспечения доступа к кладбищам

Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве
Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве В этом году она выпала на последние выходные марта
Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве

Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве
В этом году она выпала на последние выходные марта

Сделать понедельник после Пасхи выходным

Депутаты от ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект об этом

Сделать понедельник после Пасхи выходным

В пасхальную ночь работу метро и МЦК продлят до двух часов ночи

Работу наземного городского транспорта также продлят

В пасхальную ночь работу метро и МЦК продлят до двух часов ночи

Журналист «Дождя» Павел Лобков в костюме пениса на фестивале «Пасхальный дар» в Москве (обновлено)

Позже его задержали за нарушение общественного порядка

Журналист «Дождя» Павел Лобков в костюме пениса на фестивале «Пасхальный дар» в Москве (обновлено)

Дизайнеры и художники расписывают пасхальное яйцо

Дизайнеры и художники расписывают пасхальное яйцоИллюстраторы и уличные художники — о космосе, динозаврах и Пасхе

Дизайнеры и художники расписывают пасхальное яйцо

Дизайнеры и художники расписывают пасхальное яйцо
Иллюстраторы и уличные художники — о космосе, динозаврах и Пасхе

В выходные в центре Москвы перекроют движение из-за Пасхи и парада трамваев

В понедельник ограничения снимут

В выходные в центре Москвы перекроют движение из-за Пасхи и парада трамваев

В график перекрытий на 9 апреля внесли изменения

Некоторые перекрытия отменили, однако появились новые

В график перекрытий на 9 апреля внесли изменения

30 апреля — 1 мая
30 апреля — 1 мая На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное из происходящего в городе и мире
30 апреля — 1 мая

30 апреля — 1 мая
На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное из происходящего в городе и мире

На кладбищах Москвы установили около 60 вендинговых аппаратов

Посетители могут купить там воду, прохладительные напитки, кофе и снэки

На кладбищах Москвы установили около 60 вендинговых аппаратов

Кремль может потерять статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Это может произойти из-за установки памятника князю Владимиру на Боровицкой площади

Кремль может потерять статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Пасха-2015 в снимках Instagram
Пасха-2015 в снимках Instagram Расписанные яйца и куличи, дети и домашние питомцы на фотографиях в пасхальное воскресенье
Пасха-2015 в снимках Instagram

Пасха-2015 в снимках Instagram
Расписанные яйца и куличи, дети и домашние питомцы на фотографиях в пасхальное воскресенье

На домах-книжках на Новом Арбате покажут пасхальные видеоролики

На экранах будут сменять друг друга изображения разноцветных пасхальных яиц, куличей и храмов

На домах-книжках на Новом Арбате покажут пасхальные видеоролики

4 варианта сервировки пасхального обеда
4 варианта сервировки пасхального обеда Трава и мох, морковки для детей из салфеток, фарфоровые кролики или золотые яйца под стеклом — дизайнер делится рекомендациями по оформлению семейного праздника в разных стилях
4 варианта сервировки пасхального обеда

4 варианта сервировки пасхального обеда
Трава и мох, морковки для детей из салфеток, фарфоровые кролики или золотые яйца под стеклом — дизайнер делится рекомендациями по оформлению семейного праздника в разных стилях

Работу московского метро продлят в пасхальную ночь

Наземный городской общественный транспорт также будет работать дольше

Работу московского метро продлят в пасхальную ночь

От чего россияне отказываются на время Великого поста

23 % граждан уверены, что современный образ жизни не позволяет соблюдать пост

От чего россияне отказываются на время Великого поста

Как и зачем знакомить мигрантов с местными жителями
Как и зачем знакомить мигрантов с местными жителями Научный работник Института востоковедения РАН Игорь Савин рассказал The Village о том, как подружить трудовых мигрантов и жителей дома-квартала на периферии Москвы
Как и зачем знакомить мигрантов с местными жителями

Как и зачем знакомить мигрантов с местными жителями
Научный работник Института востоковедения РАН Игорь Савин рассказал The Village о том, как подружить трудовых мигрантов и жителей дома-квартала на периферии Москвы

Пасха-2014 в снимках Instagram
Пасха-2014 в снимках Instagram Яйца и куличи, коты и красавицы, храмы и селфи — как отмечают Пасху в Instagram
Пасха-2014 в снимках Instagram

Пасха-2014 в снимках Instagram
Яйца и куличи, коты и красавицы, храмы и селфи — как отмечают Пасху в Instagram

Бум куличей в Москве

Кулич из кафе-пекарни «Волконский»

Бум куличей в Москве

В пасхальную ночь общественный транспорт будет ходить дольше

В ночь с 19 на 20 апреля наземный общественный транспорт будет работать до 03:30, а метро — до 02:00

В пасхальную ночь общественный транспорт будет ходить дольше

В Москве 13 апреля ограничат движение машин

В Вербное воскресенье в Москве перекроют несколько улиц

В Москве 13 апреля ограничат движение машин

На кладбищах будут курсировать электромобили

Перемещаться по трём столичным кладбищам можно будет на электромобилях

На кладбищах будут курсировать электромобили

В «Сокольниках» появятся яйца Фаберже в человеческий рост

К Пасхе центральную аллею парка украсят композициями в виде больших яиц Фаберже

В «Сокольниках» появятся яйца Фаберже в человеческий рост

Участки ограниченного движения в Москве 24 апреля В день празднования Пасхи перекроют часть московских магистралей, а в майские праздники изменится график работы общественного транспорта

Участки ограниченного движения в Москве 24 апреля

Весна в Бельгии. Кнокке Чем заняться и как провести уик-енд в Бельгии когда наступает весна?

Весна в Бельгии. Кнокке

Готовимся к Пасхе: куличи с цукатами и изюмом Такие куличи идеальны для Пасхи, а еще они настолько вкусны, что их можно есть хоть каждый день (конечно, если вы не боитесь испортить фигуру:)).

Готовимся к Пасхе: куличи с цукатами и изюмом