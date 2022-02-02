Эксперты не нашли в России высококачественных пельменей
Основная проблема — остатки антибиотиков в мясе
Какие русские блюда стоит включить в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефов Спойлер: никаких пельменей
В Москве открылась вторая пельменная «Лепим и варим»
Здесь будут подавать не только вареные, но и жареные пельмени
«Приятно согреться горячими пельмешками в домашней обстановке и теплой компании» Работники московских пельменных — о своем отношении к тесту с начинкой
«Лепим и варим»: Как запустить пельменную в Москве Николай Рихтер и Михаил Фишер — о том, как создать популярное место, не имея опыта в ресторанном бизнесе
Экс-директор Даниловского рынка запустил интернет-магазин фермерских продуктов
В интернет-магазине можно заказать продукты с фермы в Рязанской области, а также пельмени и хинкали проекта «#пропельмени»
The Village ищет самые вкусные пельмени МосквыВместе с шеф-поваром ресторана «Кафе Пушкинъ» мы обошли десять кафе и ресторанов и узнали, как приготовить идеальный фарш и почему замороженные пельмени лучше обычных
The Village ищет самые вкусные пельмени Москвы Вместе с шеф-поваром ресторана «Кафе Пушкинъ» мы обошли десять кафе и ресторанов и узнали, как приготовить идеальный фарш и почему замороженные пельмени лучше обычных
Экс-директор Даниловского рынка открыл пельменную «#пропельмени»
Продукты для пельменной привозят с «Честной фермы», которая находится в Рязанской области
Что есть на Даниловском рынке прямо сейчасКрабовый чаудер, купэс с говядиной и мятой, гёдза с креветками, фалафель, бургер с ростбифом из оленины, чили кон карне — The Village о том, что можно съесть в 12 кафе на Даниловском рынке
Что есть на Даниловском рынке прямо сейчас Крабовый чаудер, купэс с говядиной и мятой, гёдза с креветками, фалафель, бургер с ростбифом из оленины, чили кон карне — The Village о том, что можно съесть в 12 кафе на Даниловском рынке
Обновлённый ресторан «ЦДЛ» Поиски современной русской кухни Алексея Зимина и Тараса Кириенко
Советский сет в исполнении шефа-англичанина в ресторане «Ёрник»
Шеф-повар Дэниел Фиппард подает сет из пяти блюд, вдохновлённых советским наследием России. Некоторые рецепты авторские, некоторые вполне традиционные