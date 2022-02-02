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МЫ В СОЦСЕТЯХ

До конца февраля в московских ресторанах состоится фестиваль пельменей
2 февраля 2022

До конца февраля в московских ресторанах состоится фестиваль пельменей

Лучшие пельмени по версии Роскачества

Ни одна торговая марка не получила Знак качества

Лучшие пельмени по версии Роскачества

Эксперты не нашли в России высококачественных пельменей

Основная проблема — остатки антибиотиков в мясе

Эксперты не нашли в России высококачественных пельменей

Какие русские блюда стоит включить в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефов
Какие русские блюда стоит включить в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефов Спойлер: никаких пельменей
Какие русские блюда стоит включить в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефов

Какие русские блюда стоит включить в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефов
Спойлер: никаких пельменей

В Москве открылась вторая пельменная «Лепим и варим»

Здесь будут подавать не только вареные, но и жареные пельмени

В Москве открылась вторая пельменная «Лепим и варим»

«Приятно согреться горячими пельмешками в домашней обстановке и теплой компании»
«Приятно согреться горячими пельмешками в домашней обстановке и теплой компании» Работники московских пельменных — о своем отношении к тесту с начинкой
«Приятно согреться горячими пельмешками в домашней обстановке и теплой компании»

«Приятно согреться горячими пельмешками в домашней обстановке и теплой компании»
Работники московских пельменных — о своем отношении к тесту с начинкой

«Лепим и варим»: Как запустить пельменную в Москве
«Лепим и варим»: Как запустить пельменную в Москве Николай Рихтер и Михаил Фишер — о том, как создать популярное место, не имея опыта в ресторанном бизнесе
«Лепим и варим»: Как запустить пельменную в Москве

«Лепим и варим»: Как запустить пельменную в Москве
Николай Рихтер и Михаил Фишер — о том, как создать популярное место, не имея опыта в ресторанном бизнесе

Экс-директор Даниловского рынка запустил интернет-магазин фермерских продуктов

В интернет-магазине можно заказать продукты с фермы в Рязанской области, а также пельмени и хинкали проекта «#пропельмени»

Экс-директор Даниловского рынка запустил интернет-магазин фермерских продуктов

The Village ищет самые вкусные пельмени Москвы

The Village ищет самые вкусные пельмени МосквыВместе с шеф-поваром ресторана «Кафе Пушкинъ» мы обошли десять кафе и ресторанов и узнали, как приготовить идеальный фарш и почему замороженные пельмени лучше обычных

The Village ищет самые вкусные пельмени Москвы

The Village ищет самые вкусные пельмени Москвы
Вместе с шеф-поваром ресторана «Кафе Пушкинъ» мы обошли десять кафе и ресторанов и узнали, как приготовить идеальный фарш и почему замороженные пельмени лучше обычных

Экс-директор Даниловского рынка открыл пельменную «#пропельмени»

Продукты для пельменной привозят с «Честной фермы», которая находится в Рязанской области

Экс-директор Даниловского рынка открыл пельменную «#пропельмени»

Что есть на Даниловском рынке прямо сейчас

Что есть на Даниловском рынке прямо сейчасКрабовый чаудер, купэс с говядиной и мятой, гёдза с креветками, фалафель, бургер с ростбифом из оленины, чили кон карне — The Village о том, что можно съесть в 12 кафе на Даниловском рынке

Что есть на Даниловском рынке прямо сейчас

Что есть на Даниловском рынке прямо сейчас
Крабовый чаудер, купэс с говядиной и мятой, гёдза с креветками, фалафель, бургер с ростбифом из оленины, чили кон карне — The Village о том, что можно съесть в 12 кафе на Даниловском рынке

Обновлённый ресторан «ЦДЛ»
Обновлённый ресторан «ЦДЛ» Поиски современной русской кухни Алексея Зимина и Тараса Кириенко
Обновлённый ресторан «ЦДЛ»

Обновлённый ресторан «ЦДЛ»
Поиски современной русской кухни Алексея Зимина и Тараса Кириенко

Советский сет в исполнении шефа-англичанина в ресторане «Ёрник»

Шеф-повар Дэниел Фиппард подает сет из пяти блюд, вдохновлённых советским наследием России. Некоторые рецепты авторские, некоторые вполне традиционные

Советский сет в исполнении шефа-англичанина в ресторане «Ёрник»

Новое место: Кафе «Доможилов»
Новое место: Кафе «Доможилов» В «Новинском пассаже» открылось именное кафе шеф-повара Ивана Доможилова с пончиками, бургерами, сэндвичами и супами за умеренные деньги.
Новое место: Кафе «Доможилов»

Новое место: Кафе «Доможилов»
В «Новинском пассаже» открылось именное кафе шеф-повара Ивана Доможилова с пончиками, бургерами, сэндвичами и супами за умеренные деньги.

Есть вопрос: «Как не говорящие по-русски китайцы открывают кафе?»
Есть вопрос: «Как не говорящие по-русски китайцы открывают кафе?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: «Как не говорящие по-русски китайцы открывают кафе?»

Есть вопрос: «Как не говорящие по-русски китайцы открывают кафе?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.

Пельмени с томатным соусом Довольно-таки популярный продукт быстрого приготовления.А что, если не покупать пельмени в магазине, а сделать самим?

Пельмени с томатным соусом