Что есть на Даниловском рынке прямо сейчас Крабовый чаудер, купэс с говядиной и мятой, гёдза с креветками, фалафель, бургер с ростбифом из оленины, чили кон карне — The Village о том, что можно съесть в 12 кафе на Даниловском рынке