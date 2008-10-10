В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)
Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные
В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day
На фестивале можно посетить мастер-классы, а также выиграть памятные призы
Как собраться на пикник? Краткий путеводитель по времяпрепровождению на свежем воздухе
Burger Heroes и The Village выпустили корзину для летних городских фестивалей
В набор вошли бургеры, лимонады, картофель фри и термонакидка
На ВДНХ пройдет пикник «Городская ферма»
В течение дня на открытых площадках фермы будут организованы мероприятия и квесты для детей
В Москве запустился сервис доставки наборов для пикников Basketology
Наборы упаковывают либо в плетеную корзину, либо в коробку
На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС
Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа
Что нужно знать, собираясь на пикник Самые полезные материалы The Village о том, как подготовиться к выезду на природу и что взять с собой
10 вещей, которые пригодятся на пикнике Список покупок для тех, кто собирается на природу в выходные
Костры на берегах Москвы-реки будут тушить брандспойтом со спецкатера
Такие меры будут применять, если отдыхающие откажутся тушить костёр в неположенном месте самостоятельно
В Москве появилось около 300 точек для пикника
Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами