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МЫ В СОЦСЕТЯХ

20 предметов для пикника на природе
20 предметов для пикника на природе
20 предметов для пикника на природе

20 предметов для пикника на природе

Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас
Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас
Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас

Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас

Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника
Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника Все, что удобно взять с собой
Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника

Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника
Все, что удобно взять с собой

Набор для пикника от «Кухни на районе»

Мерч получат в подарок самые активные пользователи

Набор для пикника от «Кухни на районе»

В Noor пройдет маркет винила

В программе — музыка и летние напитки

В Noor пройдет маркет винила

Как собраться на пикник и что приготовить с собой
Как собраться на пикник и что приготовить с собой Краткий гид к пленэрам на майские
Как собраться на пикник и что приготовить с собой

Как собраться на пикник и что приготовить с собой
Краткий гид к пленэрам на майские

В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)

Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные

В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)

В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day

На фестивале можно посетить мастер-классы, а также выиграть памятные призы

В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day

Как собраться на пикник?
Как собраться на пикник? Краткий путеводитель по времяпрепровождению на свежем воздухе
Как собраться на пикник?

Как собраться на пикник?
Краткий путеводитель по времяпрепровождению на свежем воздухе

Burger Heroes и The Village выпустили корзину для летних городских фестивалей

В набор вошли бургеры, лимонады, картофель фри и термонакидка

Burger Heroes и The Village выпустили корзину для летних городских фестивалей

Стали известны хедлайнеры весеннего Signal

Двухдневная вечеринка начнется 19 мая

Стали известны хедлайнеры весеннего Signal

Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом
ПРОМО
Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом Что взять с собой на пляж, фестиваль или в поход
Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом
ПРОМО

Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом
Что взять с собой на пляж, фестиваль или в поход

На ВДНХ пройдет пикник «Городская ферма»

В течение дня на открытых площадках фермы будут организованы мероприятия и квесты для детей

На ВДНХ пройдет пикник «Городская ферма»

В Москве запустился сервис доставки наборов для пикников Basketology

Наборы упаковывают либо в плетеную корзину, либо в коробку

В Москве запустился сервис доставки наборов для пикников Basketology

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

Что нужно знать, собираясь на пикник
Что нужно знать, собираясь на пикник Самые полезные материалы The Village о том, как подготовиться к выезду на природу и что взять с собой
Что нужно знать, собираясь на пикник

Что нужно знать, собираясь на пикник
Самые полезные материалы The Village о том, как подготовиться к выезду на природу и что взять с собой

10 вещей, которые пригодятся на пикнике
10 вещей, которые пригодятся на пикнике Список покупок для тех, кто собирается на природу в выходные
10 вещей, которые пригодятся на пикнике

10 вещей, которые пригодятся на пикнике
Список покупок для тех, кто собирается на природу в выходные

Костры на берегах Москвы-реки будут тушить брандспойтом со спецкатера

Такие меры будут применять, если отдыхающие откажутся тушить костёр в неположенном месте самостоятельно

Костры на берегах Москвы-реки будут тушить брандспойтом со спецкатера

В Москве появилось около 300 точек для пикника

Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами

В Москве появилось около 300 точек для пикника

Всё, что нужно знать о гриле и шашлыке
Всё, что нужно знать о гриле и шашлыке The Village рассказывает, как правильно подготовиться к пикнику на природе
Всё, что нужно знать о гриле и шашлыке

Всё, что нужно знать о гриле и шашлыке
The Village рассказывает, как правильно подготовиться к пикнику на природе

На «Флаконе» пройдёт пикник фуд-траков

Всего в фестивале примут участие около десяти проектов

На «Флаконе» пройдёт пикник фуд-траков

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Наборы для пикника в ресторанах Москвы

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе

Какой гриль выбрать для отдыха на природе?
Какой гриль выбрать для отдыха на природе? В преддверии майских праздников The Village составил список самых необходимых предметов для приготовления пищи на огне
Какой гриль выбрать для отдыха на природе?

Какой гриль выбрать для отдыха на природе?
В преддверии майских праздников The Village составил список самых необходимых предметов для приготовления пищи на огне

5 сэндвичей для пикника
5 сэндвичей для пикника Бренд-шеф ресторана Correa's рассказывает, как приготовить сэндвич c тунцом, с куриной грудкой и овощами, с цыплёнком в лаваше, с копчёной индейкой терияки и брускетту с помидорами и моцареллой
5 сэндвичей для пикника

5 сэндвичей для пикника
Бренд-шеф ресторана Correa's рассказывает, как приготовить сэндвич c тунцом, с куриной грудкой и овощами, с цыплёнком в лаваше, с копчёной индейкой терияки и брускетту с помидорами и моцареллой

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля

10 предметов для пикника на заднем дворе дачи
10 предметов для пикника на заднем дворе дачи Семилитровый диспенсер для лимонада, бирюзовый гриль вместо мангала и уличный обогреватель как во французских кафе — The Village готовится к первым серьёзным выездам на дачу
10 предметов для пикника на заднем дворе дачи

10 предметов для пикника на заднем дворе дачи
Семилитровый диспенсер для лимонада, бирюзовый гриль вместо мангала и уличный обогреватель как во французских кафе — The Village готовится к первым серьёзным выездам на дачу

Планы на лето: 34 концерта
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Планы на лето: 34 концерта

Планы на лето: 34 концерта
Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.

Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши» The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»

Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»
The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.

«Стрелка» устраивает зимний пикник В воскресенье во дворе института «Стрелка» пройдет масленичное барбекю с пикниковым меню, где все блюда будут стоить по 100 рублей.

«Стрелка» устраивает зимний пикник

Экологи-активисты обустроили в Серебряном бору пикниковые точки На деньги, собранные экологическим фондом, в Серебряном бору обустроили 10 пикниковых точек, детские и спортивные площадки, а также установили новые скамейки.

Экологи-активисты обустроили в Серебряном бору пикниковые точки

На северо-западе Москвы открылись пять мест для пикников В парке «Тушинский» появились новые зоны для пикников с мангалами, урнами, столами и лавками.

На северо-западе Москвы открылись пять мест для пикников

Пикник «Афиши» в цифрах: стаканы лимонада, километры забора, кубометры мусора The Village посчитал посетителей пикника «Афиши», выпитые на фестивале стаканы лимонада, съеденные бургеры, привезенные на баржу Love Boat килограммы песка и количество выступавших артистов.

Пикник «Афиши» в цифрах: стаканы лимонада, километры забора, кубометры мусора

Родители с детьми на пикнике «Афиши» The Village отыскал на пикнике «Афиши» молодых родителей и попросил ответить на вопрос: кем они хотят видеть своих детей в будущем.

Родители с детьми на пикнике «Афиши»

Люди с покупками на Пикнике «Афиши» The Village попросил посетителей маркета пикника «Афиши» рассказать про свои покупки.

Люди с покупками на Пикнике «Афиши»

Гид по Фестивалю Мировой Еды The Village изучил меню и программу Фестиваля мировой еды и узнал, что можно будет увидеть и попробовать на этих выходных в саду «Эрмитаж».

Гид по Фестивалю Мировой Еды

«День без автомобиля» Во многих городах мира сегодня пройдут акции в поддержку развития общественного и велосипедного транспорта

«День без автомобиля»

Молодые родители на Пикнике "Афиши"
Молодые родители на Пикнике "Афиши" Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.
Молодые родители на Пикнике "Афиши"

Молодые родители на Пикнике "Афиши"
Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.

Едим загородом с Country Living Лето - пожалуй, самое лучшее время для загородных вечеринок. Самое главное - хорошо к ним подготовиться и предусмотреть все мелочи. Один из важных моментов - это еда. Тем, кому привычное меню российских пикников кажется банальным, будет интересно посмотреть, что предлагает Country Living. На сайте представлено много несложных рецептов аппетитных сэндвичей, салатов, напитков и десертов.

Едим загородом с Country Living

Шашлык Идеальный шашлык, считаю, только из баранины, но не отказываю себе в палочке и поросячьего. Советую пойти на рынок, пройтись мимо мясных рядов - там сердце подскажет. Барашек. розовенький. задняя нога, кореечка. Лука надо купить там же, на рынке. ровного, золотистого. - сколько унести сможешь. Для того, чтобы шашлык был душевный, его можно разнообразить - купи ещё курдюк барашка. Чтобы...

Шашлык

Cook out. Пикник в стиле герл-скаутов Cook out – «готовить вне дома». У герл-скаутов есть целые книги рецептов, которые можно применять в походных условиях. Для наших пикников тоже подходит – быстро, легко, вкусно и процесс приготовления превращается в развлечение.

Cook out. Пикник в стиле герл-скаутов