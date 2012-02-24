К Масленице шеф-повара бара «Стрелка» Натан и Натали разработали специальное меню для пикника, в которое входят блины, хот-доги, фалафель и десерты. Одно блюдо или один напиток можно будет обменять на талончик в 100 рублей, исключением станут хот-доги с двумя сосисками, за которые попросят два талона. Для вегетарианцев в «Стрелке» приготовят хот-доги с фалафелем.

К блинам предложат начинки на выбор: шоколад, ягоды с творогом, сыр и джем. Также гостей ждет сладкое барбекю с жареными на огне маршмеллоу и фруктами. В обычном режиме будет работать и киоск, где можно пообедать.

Автор специальных напитков в зимнем баре — менеджер бара «Стрелка» Сергей Чесноков — предложит гостям березовый и клюквенный сбитни, брусничный морс, сибирскую медовуху, мед-вишняк, травяной чай на шиповнике и водку с соленьями. Всех, кто придет на пикник после акции «Белый круг» с белыми ленточками, ждет бесплатный горячий чай. Во дворе установят бочки с кострищами, а DJ Lipelis сыграет диджей-сет.