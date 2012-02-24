«Стрелка» устраивает зимний пикник В воскресенье во дворе института «Стрелка» пройдет масленичное барбекю с пикниковым меню, где все блюда будут стоить по 100 рублей.
Бар «Стрелка» устраивает в воскресенье вечеринку «Прощание с зимой», приуроченную к Масленице. На входе гости смогут купить специальные талоны по 100 рублей за штуку, которые можно обменять на напитки и закуски.
К Масленице шеф-повара бара «Стрелка» Натан и Натали разработали специальное меню для пикника, в которое входят блины, хот-доги, фалафель и десерты. Одно блюдо или один напиток можно будет обменять на талончик в 100 рублей, исключением станут хот-доги с двумя сосисками, за которые попросят два талона. Для вегетарианцев в «Стрелке» приготовят хот-доги с фалафелем.
К блинам предложат начинки на выбор: шоколад, ягоды с творогом, сыр и джем. Также гостей ждет сладкое барбекю с жареными на огне маршмеллоу и фруктами. В обычном режиме будет работать и киоск, где можно пообедать.
Автор специальных напитков в зимнем баре — менеджер бара «Стрелка» Сергей Чесноков — предложит гостям березовый и клюквенный сбитни, брусничный морс, сибирскую медовуху, мед-вишняк, травяной чай на шиповнике и водку с соленьями. Всех, кто придет на пикник после акции «Белый круг» с белыми ленточками, ждет бесплатный горячий чай. Во дворе установят бочки с кострищами, а DJ Lipelis сыграет диджей-сет.
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Меню:
- Хот-дог на гриле (две свиные или бараньи сосиски в булочке с карамелизированным луком или кетчупом/горчицей) — 2 талона
- Вегетарианский хот-дог (фалафель из сладкого картофеля, салат из капусты, заправка с тахини, булочка для хот дога) — 2 талона
- Блины (с шоколадом, ягодами и творогом, сыром, джемом) — 1 талон
- Сладкие шашлычки (бананы, маршмеллоу и кокос или ананас, маршмеллоу и кокос) — 1 талон
Бар:
- Водка с соленьями;
- Морс брусничный;
- Травяной чай на шиповнике;
- Медовуха сибирская;
- Сбитень березовый;
- Сбитень клюквенный;
- Мед-вишняк.
1 талон — 1 напиток.
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