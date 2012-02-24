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Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника
Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника Все, что удобно взять с собой
Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника

Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника
Все, что удобно взять с собой

Набор для пикника от «Кухни на районе»

Мерч получат в подарок самые активные пользователи

Набор для пикника от «Кухни на районе»
Мерч получат в подарок самые активные пользователи

В Noor пройдет маркет винила

В программе — музыка и летние напитки

В Noor пройдет маркет винила
В программе — музыка и летние напитки

В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)

Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные

В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)
Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные

В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day

На фестивале можно посетить мастер-классы, а также выиграть памятные призы

В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day
На фестивале можно посетить мастер-классы, а также выиграть памятные призы

Burger Heroes и The Village выпустили корзину для летних городских фестивалей

В набор вошли бургеры, лимонады, картофель фри и термонакидка

Burger Heroes и The Village выпустили корзину для летних городских фестивалей
В набор вошли бургеры, лимонады, картофель фри и термонакидка

Стали известны хедлайнеры весеннего Signal

Двухдневная вечеринка начнется 19 мая

Стали известны хедлайнеры весеннего Signal
Двухдневная вечеринка начнется 19 мая

Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом
ПРОМО
Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом Что взять с собой на пляж, фестиваль или в поход
Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом
ПРОМО

Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом
Что взять с собой на пляж, фестиваль или в поход

На ВДНХ пройдет пикник «Городская ферма»

В течение дня на открытых площадках фермы будут организованы мероприятия и квесты для детей

На ВДНХ пройдет пикник «Городская ферма»
В течение дня на открытых площадках фермы будут организованы мероприятия и квесты для детей

В Москве запустился сервис доставки наборов для пикников Basketology

Наборы упаковывают либо в плетеную корзину, либо в коробку

В Москве запустился сервис доставки наборов для пикников Basketology
Наборы упаковывают либо в плетеную корзину, либо в коробку

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС
Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа

Костры на берегах Москвы-реки будут тушить брандспойтом со спецкатера

Такие меры будут применять, если отдыхающие откажутся тушить костёр в неположенном месте самостоятельно

Костры на берегах Москвы-реки будут тушить брандспойтом со спецкатера
Такие меры будут применять, если отдыхающие откажутся тушить костёр в неположенном месте самостоятельно

В Москве появилось около 300 точек для пикника

Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами

В Москве появилось около 300 точек для пикника
Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами

На «Флаконе» пройдёт пикник фуд-траков

Всего в фестивале примут участие около десяти проектов

На «Флаконе» пройдёт пикник фуд-траков
Всего в фестивале примут участие около десяти проектов

5 сэндвичей для пикника
5 сэндвичей для пикника Бренд-шеф ресторана Correa's рассказывает, как приготовить сэндвич c тунцом, с куриной грудкой и овощами, с цыплёнком в лаваше, с копчёной индейкой терияки и брускетту с помидорами и моцареллой
5 сэндвичей для пикника

5 сэндвичей для пикника
Бренд-шеф ресторана Correa's рассказывает, как приготовить сэндвич c тунцом, с куриной грудкой и овощами, с цыплёнком в лаваше, с копчёной индейкой терияки и брускетту с помидорами и моцареллой

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля
Билеты на фестиваль уже поступили в продажу

10 предметов для пикника на заднем дворе дачи
10 предметов для пикника на заднем дворе дачи Семилитровый диспенсер для лимонада, бирюзовый гриль вместо мангала и уличный обогреватель как во французских кафе — The Village готовится к первым серьёзным выездам на дачу
10 предметов для пикника на заднем дворе дачи

10 предметов для пикника на заднем дворе дачи
Семилитровый диспенсер для лимонада, бирюзовый гриль вместо мангала и уличный обогреватель как во французских кафе — The Village готовится к первым серьёзным выездам на дачу

Планы на лето: 34 концерта
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Планы на лето: 34 концерта

Планы на лето: 34 концерта
Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.

Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши» The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»

Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»
The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.

«Стрелка» устраивает зимний пикник В воскресенье во дворе института «Стрелка» пройдет масленичное барбекю с пикниковым меню, где все блюда будут стоить по 100 рублей.

«Стрелка» устраивает зимний пикник
В воскресенье во дворе института «Стрелка» пройдет масленичное барбекю с пикниковым меню, где все блюда будут стоить по 100 рублей.

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