Набор для пикника от «Кухни на районе» Мерч получат в подарок самые активные пользователи
В Noor пройдет маркет винила В программе — музыка и летние напитки
В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)
Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные
В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено) Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные
В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day
На фестивале можно посетить мастер-классы, а также выиграть памятные призы
В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day На фестивале можно посетить мастер-классы, а также выиграть памятные призы
Burger Heroes и The Village выпустили корзину для летних городских фестивалей
В набор вошли бургеры, лимонады, картофель фри и термонакидка
Burger Heroes и The Village выпустили корзину для летних городских фестивалей В набор вошли бургеры, лимонады, картофель фри и термонакидка
Стали известны хедлайнеры весеннего Signal Двухдневная вечеринка начнется 19 мая
На ВДНХ пройдет пикник «Городская ферма»
В течение дня на открытых площадках фермы будут организованы мероприятия и квесты для детей
На ВДНХ пройдет пикник «Городская ферма» В течение дня на открытых площадках фермы будут организованы мероприятия и квесты для детей
В Москве запустился сервис доставки наборов для пикников Basketology
Наборы упаковывают либо в плетеную корзину, либо в коробку
В Москве запустился сервис доставки наборов для пикников Basketology Наборы упаковывают либо в плетеную корзину, либо в коробку
На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС
Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа
На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа
Костры на берегах Москвы-реки будут тушить брандспойтом со спецкатера
Такие меры будут применять, если отдыхающие откажутся тушить костёр в неположенном месте самостоятельно
Костры на берегах Москвы-реки будут тушить брандспойтом со спецкатера Такие меры будут применять, если отдыхающие откажутся тушить костёр в неположенном месте самостоятельно
В Москве появилось около 300 точек для пикника
Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами