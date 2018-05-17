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Новости

Как распознать некачественное вино?

Советуют эксперты Роскачества

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Новости

Как распознать некачественное вино? Советуют эксперты Роскачества

Новости

Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье»

Отменить ограничения и топить Беларусь

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Новости

Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье» Отменить ограничения и топить Беларусь

Новости

Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам

Совет зависит от настроения и предпочтений пользователя

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Новости

Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам Совет зависит от настроения и предпочтений пользователя

Новости

Препараты для лечения и профилактики коронавируса, по версии Минздрава

В рекомендациях также говорится о поведении с больными и лечении для беременных

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Новости

Препараты для лечения и профилактики коронавируса, по версии Минздрава В рекомендациях также говорится о поведении с больными и лечении для беременных

Новости

Театральные рекомендации на месяц в почтовой рассылке

Чтобы ходить на проверенные спектакли

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Новости

Театральные рекомендации на месяц в почтовой рассылке Чтобы ходить на проверенные спектакли

Новости

Блогеры «ВКонтакте» смогут получать комиссию за рекомендации товаров с AliExpress

Компании тестируют партнерскую программу для авторов контента

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Новости

Блогеры «ВКонтакте» смогут получать комиссию за рекомендации товаров с AliExpress Компании тестируют партнерскую программу для авторов контента

Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами
Комментарии
Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцамиНазад за железный занавес
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Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами
Комментарии

Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами Назад за железный занавес

Новости

В России появился сервис регулярных книжных подборок

Эксперты 12 Books выберут, что вам почитать

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Новости

В России появился сервис регулярных книжных подборок Эксперты 12 Books выберут, что вам почитать

Новости

ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей

В первую очередь следует сократить сидение перед экранами гаджетов

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Новости

ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей В первую очередь следует сократить сидение перед экранами гаджетов

Новости

В «Яндекс.Картах» появился раздел с рекомендациями

Городские эксперты советуют, где поесть, развлекаться и куда идти за покупками

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Новости

В «Яндекс.Картах» появился раздел с рекомендациями Городские эксперты советуют, где поесть, развлекаться и куда идти за покупками

Новости

Как выбрать качественный глазированный сырок

В 2019 году Роскачество выпустит рейтинг лучших производителей десерта

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Новости

Как выбрать качественный глазированный сырок В 2019 году Роскачество выпустит рейтинг лучших производителей десерта

Новости

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину

Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода

1
Новости

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода

Новости

Mail.Ru начала тестировать сервис рекомендаций статей из СМИ и соцсетей

Компания хочет уйти от кликбейта и ориентации на развлечения, которые, по ее мнению, преобладают в аналогичных системах

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Mail.Ru начала тестировать сервис рекомендаций статей из СМИ и соцсетей Компания хочет уйти от кликбейта и ориентации на развлечения, которые, по ее мнению, преобладают в аналогичных системах

Новости

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору школьного рюкзака

В ведомстве напомнили о проблеме формирования правильной осанки в школьном возрасте

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Новости

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору школьного рюкзака В ведомстве напомнили о проблеме формирования правильной осанки в школьном возрасте

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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах

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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах

Новости

Роспотребнадзор составил рекомендации по сбору и приготовлению грибов

В ведомстве не советуют собирать их около промышленных предприятий, кладбищ и дорог

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Роспотребнадзор составил рекомендации по сбору и приготовлению грибов В ведомстве не советуют собирать их около промышленных предприятий, кладбищ и дорог

Новости

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов

Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень

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Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень

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Роскачество дало советы по выбору качественных креветок

Покупателям рекомендуют брать продукт в упаковке, а не на развес

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Роскачество дало советы по выбору качественных креветок Покупателям рекомендуют брать продукт в упаковке, а не на развес

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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной клубники

Ягоды клубники быстро портятся

0
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной клубники Ягоды клубники быстро портятся

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«ВКонтакте» запустит собственную платформу подкастов

Также соцсеть представит новую систему опросов и обновит раздел рекомендаций

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«ВКонтакте» запустит собственную платформу подкастов Также соцсеть представит новую систему опросов и обновит раздел рекомендаций

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