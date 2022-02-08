Театр на Малой Бронной и театр «Практика»: Какие площадки отремонтируют в Москве в 2022-2023 годах
Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду
Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой
Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается Его реконструкция затянулась на семь лет
В Москве отреставрируют дом-музей Островского на Малой Ордынке. Последний раз его обновляли около полувека назад
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво
Современные интерьеры, Железный человек и роботы
Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы
В Москве закрасили исторический фасад булочной. Его отреставрировали лишь несколько лет назад
Жители Покровки негодуют
В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма
Из ветхой коммуналки в люксовый отель
Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне
За год и 250 тысяч рублей
«ОМ»: Фонд Расторгуева не отремонтировал особняк, на который получил от мэрии 190 миллионов рублей
Вместо работ организация просто купила здание
Реставрацией Центрального телеграфа займется британский архитектор Дэвид Чипперфильд
Старомодный офисный центр эпохи 90-х превратят в современное культовое пространство
Москвичам предложили выбрать, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах (обновлено)
Проголосовать предлагают за одну из трех концепций
После реставрации павильон «Юные натуралисты» на ВДНХ станет частью парка развлечений
В нем откроются оранжерея и кулинарная студия
Главных российских реставраторов выселяют. Их помещения хотят отдать под кафе
Власти решили сделать Школьную улицу пешеходной
Реставраторы испортили исторический барельеф на доме Мануйлова. Его шлифовали наждачкой
Особняк на улице Достоевского не могут привести в порядок с 2012 года
Дому Черникова отказали в статусе памятника (обновлено)
Власти договорились с застройщиком о сохранении фасада здания, но его судьба до сих пор не определена
На ВДНХ отреставрируют павильон Узбекистана и ажурную беседку с фонтаном
Потом здесь будут выставки и ресторан национальной кухни
«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth» «Радиола, как машина времени, может перенести в 1960-е»
«Архнадзор» раскритиковал реставрацию палат Троекуровых XVII века. Там появилась терраса из стекла
В Госдуме назвали ее «спасением памятника»
Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной Трехкомнатная квартира для семьи с ребенком и котом
Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный» В соцсетях появились фотографии разрушенного фасада
Проекту застройки Бадаевского вручили премию за лучшую реставрацию. Часть завода хотят снести
Концепция победила еще в двух номинациях World Architecture Festival
Воспитательный дом рядом с Кремлем начали реставрировать. Больше похоже на демонтаж (обновлено)
Здесь появится новый отель
Фасад павильона «Азербайджан» на ВДНХ открыли спустя полвека. Вот как выглядит здание сейчас
Исторический облик павильона с 1966 года скрывал фальшфасад
Проект «Активный гражданин» открыл обсуждение реставрации Северного речного вокзала
Они решат, какие сервисы должны появиться в новом комплексе
В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов
Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали
Здание Госдумы отреставрируют. Депутаты временно переедут в Дом Союзов
На размещение парламентариев потратят около 777 миллионов рублей за два года
Каким будет кинотеатр «Улан-Батор» от авторов лондонского Музея Виктории и Альберта
Открытие районного центра запланировано на конец 2020 года
YouTube перевыпустит тысячу знаковых клипов в HD-качестве
Обновление завершат к концу 2020 года
На ВДНХ после реставрации откроется Зеленый театр. На первом концерте сыграют Therr Maitz и Sirotkin
В течение лета на обновленной сцене состоится более 50 выступлений
Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке The Village показывает промежуточные результаты скандальной реставрации
Двухкомнатная квартира на Острякова с полосатыми обоями и кирпичной кладкой Московская классика с отреставрированными дверьми 1952 года и цветными стенами
В тендерах на реставрацию фонтанов ВДНХ участвовали связанные между собой компании
Работу подрядчика, занимавшегося восстановлением «Каменного цветка», уже сопровождали скандалы
На ВДНХ отреставрировали фонтан «Каменный цветок». Теперь он непривычно яркий и словно пластиковый
Реставраторы говорят, что со временем покрытие потемнеет
Сколько денег потратят на реконструкцию ВДНХ до 2020 года
Инвестиции составят более 100 миллиардов рублей