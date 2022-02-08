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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Московский дворец Юсуповых отреставрируют

Московский дворец Юсуповых отреставрируют

8 февраля 2022

Кокоревское подворье в центре Москвы отремонтируют под жилье

Что отреставрируют на ВДНХ в 2022 году
Список
2 февраля 2022

Что отреставрируют на ВДНХ в 2022 году

ПРОМО
10 января 2022

Театр на Малой Бронной и театр «Практика»: Какие площадки отремонтируют в Москве в 2022-2023 годах

В «Иллюзионе» обсудят архивное кино и реставрацию фильмов
26 ноября 2021

В «Иллюзионе» обсудят архивное кино и реставрацию фильмов

В Большом Палашевском переулке отремонтируют дореволюционный дом
9 сентября 2021

В Большом Палашевском переулке отремонтируют дореволюционный дом

Ленинская библиотека закроется на реставрацию
30 августа 2021

Ленинская библиотека закроется на реставрацию

В Мещанском районе отреставрируют особняк начала XIX века
18 августа 2021

В Мещанском районе отреставрируют особняк начала XIX века

Церковь апостолов Петра и Павла отреставрируют
13 июля 2021

Церковь апостолов Петра и Павла отреставрируют

От шпица до корейской тетради
Спецпроект
От шпица до корейской тетради 3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей
От шпица до корейской тетради
Спецпроект

От шпица до корейской тетради
3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей

Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду
29 апреля 2021

Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду

Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой
Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой
Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой

Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой

Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается
Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается Его реконструкция затянулась на семь лет
Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается

Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается
Его реконструкция затянулась на семь лет

На Таганке отреставрируют историческое здание бывшей мануфактуры
31 марта 2021

На Таганке отреставрируют историческое здание бывшей мануфактуры

В Москве отреставрируют исторический дом Ушакова в Пожарском переулке
12 марта 2021

В Москве отреставрируют исторический дом Ушакова в Пожарском переулке

Дом Мельникова все же отреставрируют! Работы начнутся следующей весной
4 марта 2021

Дом Мельникова все же отреставрируют! Работы начнутся следующей весной

В Москве отреставрируют дом-музей Островского на Малой Ордынке. Последний раз его обновляли около полувека назад
24 февраля 2021

В Москве отреставрируют дом-музей Островского на Малой Ордынке. Последний раз его обновляли около полувека назад

На Большой Якиманке отреставрируют исторический дом Мальцевых
18 января 2021

На Большой Якиманке отреставрируют исторический дом Мальцевых

Как выглядит интерьер кинотеатра «Художественный» после реконструкции
Галерея
8 декабря 2020

Как выглядит интерьер кинотеатра «Художественный» после реконструкции

В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво Современные интерьеры, Железный человек и роботы
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво

В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво
Современные интерьеры, Железный человек и роботы

ВДНХ выпустила онлайн-гид с памятниками после реставрации
20 октября 2020

ВДНХ выпустила онлайн-гид с памятниками после реставрации

Как выглядит кинотеатр «Художественный» после реставрации
Галерея
20 октября 2020

Как выглядит кинотеатр «Художественный» после реставрации

В саду имени Баумана восстановят исторический грот
15 октября 2020

В саду имени Баумана восстановят исторический грот

Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе Сейчас их реставрируют
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе

Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Сейчас их реставрируют

В Москве после реставрации открыли Северный речной вокзал
5 сентября 2020

В Москве после реставрации открыли Северный речной вокзал

В кинотеатре «Художественный» восстановят фонтан по эскизу Шехтеля
17 августа 2020

В кинотеатре «Художественный» восстановят фонтан по эскизу Шехтеля

Фонд «Внимание» собирает деньги на реставрацию старейшего дома Москвы
3 августа 2020

Фонд «Внимание» собирает деньги на реставрацию старейшего дома Москвы

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

А также самые ожидаемые сериалы

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

В Москве закрасили исторический фасад булочной. Его отреставрировали лишь несколько лет назад

Жители Покровки негодуют

В Москве закрасили исторический фасад булочной. Его отреставрировали лишь несколько лет назад

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма

Из ветхой коммуналки в люксовый отель

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма

Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне
Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне За год и 250 тысяч рублей
Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне

Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне
За год и 250 тысяч рублей

«ОМ»: Фонд Расторгуева не отремонтировал особняк, на который получил от мэрии 190 миллионов рублей

Вместо работ организация просто купила здание

«ОМ»: Фонд Расторгуева не отремонтировал особняк, на который получил от мэрии 190 миллионов рублей

Реставрацией Центрального телеграфа займется британский архитектор Дэвид Чипперфильд

Старомодный офисный центр эпохи 90-х превратят в современное культовое пространство

Реставрацией Центрального телеграфа займется британский архитектор Дэвид Чипперфильд

Москвичам предложили выбрать, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах (обновлено)

Проголосовать предлагают за одну из трех концепций

Москвичам предложили выбрать, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах (обновлено)

Историческую часть Дома журналиста ждет реставрация

Ремонт продлится два года

Историческую часть Дома журналиста ждет реставрация

После реставрации павильон «Юные натуралисты» на ВДНХ станет частью парка развлечений

В нем откроются оранжерея и кулинарная студия

После реставрации павильон «Юные натуралисты» на ВДНХ станет частью парка развлечений

Главных российских реставраторов выселяют. Их помещения хотят отдать под кафе

Власти решили сделать Школьную улицу пешеходной

Главных российских реставраторов выселяют. Их помещения хотят отдать под кафе

Реставраторы испортили исторический барельеф на доме Мануйлова. Его шлифовали наждачкой

Особняк на улице Достоевского не могут привести в порядок с 2012 года

Реставраторы испортили исторический барельеф на доме Мануйлова. Его шлифовали наждачкой

Дому Черникова отказали в статусе памятника (обновлено)

Власти договорились с застройщиком о сохранении фасада здания, но его судьба до сих пор не определена

Дому Черникова отказали в статусе памятника (обновлено)

На ВДНХ отреставрируют павильон Узбекистана и ажурную беседку с фонтаном

Потом здесь будут выставки и ресторан национальной кухни

На ВДНХ отреставрируют павильон Узбекистана и ажурную беседку с фонтаном

«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth»
«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth» «Радиола, как машина времени, может перенести в 1960-е»
«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth»

«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth»
«Радиола, как машина времени, может перенести в 1960-е»

«Архнадзор» раскритиковал реставрацию палат Троекуровых XVII века. Там появилась терраса из стекла

В Госдуме назвали ее «спасением памятника»

«Архнадзор» раскритиковал реставрацию палат Троекуровых XVII века. Там появилась терраса из стекла

Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной
Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной Трехкомнатная квартира для семьи с ребенком и котом
Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной

Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной
Трехкомнатная квартира для семьи с ребенком и котом

Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный»
Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный» В соцсетях появились фотографии разрушенного фасада
Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный»

Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный»
В соцсетях появились фотографии разрушенного фасада

Проекту застройки Бадаевского вручили премию за лучшую реставрацию. Часть завода хотят снести

Концепция победила еще в двух номинациях World Architecture Festival

Проекту застройки Бадаевского вручили премию за лучшую реставрацию. Часть завода хотят снести

Воспитательный дом рядом с Кремлем начали реставрировать. Больше похоже на демонтаж (обновлено)

Здесь появится новый отель

Воспитательный дом рядом с Кремлем начали реставрировать. Больше похоже на демонтаж (обновлено)

В Москве отреставрируют усадьбу фон Вогау

Ее построили в начале 1880-х годов

В Москве отреставрируют усадьбу фон Вогау

Фасад павильона «Азербайджан» на ВДНХ открыли спустя полвека. Вот как выглядит здание сейчас

Исторический облик павильона с 1966 года скрывал фальшфасад

Фасад павильона «Азербайджан» на ВДНХ открыли спустя полвека. Вот как выглядит здание сейчас

Проект «Активный гражданин» открыл обсуждение реставрации Северного речного вокзала

Они решат, какие сервисы должны появиться в новом комплексе

Проект «Активный гражданин» открыл обсуждение реставрации Северного речного вокзала

В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов

Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали

В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов

Здание Госдумы отреставрируют. Депутаты временно переедут в Дом Союзов

На размещение парламентариев потратят около 777 миллионов рублей за два года

Здание Госдумы отреставрируют. Депутаты временно переедут в Дом Союзов

Каким будет кинотеатр «Улан-Батор» от авторов лондонского Музея Виктории и Альберта

Открытие районного центра запланировано на конец 2020 года

Каким будет кинотеатр «Улан-Батор» от авторов лондонского Музея Виктории и Альберта

YouTube перевыпустит тысячу знаковых клипов в HD-качестве

Обновление завершат к концу 2020 года

YouTube перевыпустит тысячу знаковых клипов в HD-качестве

На ВДНХ после реставрации откроется Зеленый театр. На первом концерте сыграют Therr Maitz и Sirotkin

В течение лета на обновленной сцене состоится более 50 выступлений

На ВДНХ после реставрации откроется Зеленый театр. На первом концерте сыграют Therr Maitz и Sirotkin

Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке
Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке The Village показывает промежуточные результаты скандальной реставрации
Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке

Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке
The Village показывает промежуточные результаты скандальной реставрации

15 мест, где можно купить винтажную мебель
15 мест, где можно купить винтажную мебель И рекомендации по выбору
15 мест, где можно купить винтажную мебель

15 мест, где можно купить винтажную мебель
И рекомендации по выбору

Двухкомнатная квартира на Острякова с полосатыми обоями и кирпичной кладкой
Двухкомнатная квартира на Острякова с полосатыми обоями и кирпичной кладкой Московская классика с отреставрированными дверьми 1952 года и цветными стенами
Двухкомнатная квартира на Острякова с полосатыми обоями и кирпичной кладкой

Двухкомнатная квартира на Острякова с полосатыми обоями и кирпичной кладкой
Московская классика с отреставрированными дверьми 1952 года и цветными стенами

В тендерах на реставрацию фонтанов ВДНХ участвовали связанные между собой компании

Работу подрядчика, занимавшегося восстановлением «Каменного цветка», уже сопровождали скандалы

В тендерах на реставрацию фонтанов ВДНХ участвовали связанные между собой компании

На ВДНХ отреставрировали фонтан «Каменный цветок». Теперь он непривычно яркий и словно пластиковый

Реставраторы говорят, что со временем покрытие потемнеет

На ВДНХ отреставрировали фонтан «Каменный цветок». Теперь он непривычно яркий и словно пластиковый

Сколько денег потратят на реконструкцию ВДНХ до 2020 года

Инвестиции составят более 100 миллиардов рублей

Сколько денег потратят на реконструкцию ВДНХ до 2020 года

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ