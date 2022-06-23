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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ротонда»: Петербургским школьникам угрожают отчислением за отказ посещать «Разговоры о важном»

«Ротонда»: Петербургским школьникам угрожают отчислением за отказ посещать «Разговоры о важном»

Из методичек к урокам патриотизма «Разговоры о важном» убрали информацию об Украине и «спецоперации»

Из методичек к урокам патриотизма «Разговоры о важном» убрали информацию об Украине и «спецоперации»

С 2023 года в школах введут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

С 2023 года в школах введут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину
«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину «Очередная профанация от „чиновников около образования“»
«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину

«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину
«Очередная профанация от „чиновников около образования“»

«Альянс учителей» призвал педагогов и родителей бойкотировать патриотические уроки «Разговоры о важном»

«Альянс учителей» призвал педагогов и родителей бойкотировать патриотические уроки «Разговоры о важном»

Минпросвещения запретило школьникам пользоваться телефонами во время уроков

Минпросвещения запретило школьникам пользоваться телефонами во время уроков

«Разговоры о важном»: В российских школах будут проводить патриотические классные часы

«Разговоры о важном»: В российских школах будут проводить патриотические классные часы

«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны
«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны Зачем и кому это надо?
«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны

«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны
Зачем и кому это надо?

Госдума приняла закон о создании общероссийского молодежного движения

Госдума приняла закон о создании общероссийского молодежного движения

Российские школьники смогут бесплатно пройти курсы по программированию

Российские школьники смогут бесплатно пройти курсы по программированию

В Минпросвещения хотят ввести «спецоперацию» в Украине в школьную программу
обновлено23 июня 2022

В Минпросвещения хотят ввести «спецоперацию» в Украине в школьную программу

Флаги и гербы для школ за миллиард рублей
Госзакупка дня
27 мая 2022

Флаги и гербы для школ за миллиард рублей

В Госдуме предложили создать детское движение «Большая перемена»
обновлено19 мая 2022

В Госдуме предложили создать детское движение «Большая перемена»

Разрешить школьникам пересдать ЕГЭ в течение месяца
Предложение дня
28 апреля 2022

Разрешить школьникам пересдать ЕГЭ в течение месяца

Школы и вузы не смогут работать с иностранцами без специального разрешения
26 апреля 2022

Школы и вузы не смогут работать с иностранцами без специального разрешения

Сбор нарядов для выпускников из малоимущих семей в Москве
Инициатива дня
22 апреля 2022

Сбор нарядов для выпускников из малоимущих семей в Москве

В России введут уроки истории с первого класса
19 апреля 2022

В России введут уроки истории с первого класса

В школы прислали методички для уроков о пользе импортозамещения
5 апреля 2022

В школы прислали методички для уроков о пользе импортозамещения

Российские учителя подписали антивоенную петицию — их заставляют забирать подписи назад
Российские учителя подписали антивоенную петицию — их заставляют забирать подписи назад
Российские учителя подписали антивоенную петицию — их заставляют забирать подписи назад

Российские учителя подписали антивоенную петицию — их заставляют забирать подписи назад

Школьники останутся без бесплатного питания из-за подорожания продуктов
29 марта 2022

Школьники останутся без бесплатного питания из-за подорожания продуктов

Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»
Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»
Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»

Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»

В Москве построят второй центр школы «Летово»
25 января 2022

В Москве построят второй центр школы «Летово»

Предложение дня
24 января 2022

Преподавать мировую историю в школах без акцента на европейские события

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
Вот как она устроена

Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс

Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс
Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика

обновлено9 декабря 2021

Планировавшего устроить теракт в московской школе подростка отправили в СИЗО

«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами
«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами
«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами

«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами

25 октября 2021

Власти начали тестировать технологию, позволяющую выявить школьных стрелков

обновлено14 октября 2021

Во время стрельбы в школе на Ленинском проспекте никто не пострадал

13 октября 2021

В десяти московских школах будут бесплатно тестировать на COVID-19

обновлено13 октября 2021

Инстаграм заблокировал несколько постов учительницы, которой пришлось уволиться из-за блога о секс-просвете

28 сентября 2021

Путин отменил контрольную! Вернее, поручил сократить их число в школах

13 сентября 2021

Медиапроект Romb приглашает бесплатно поучаствовать в видеошколе

Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников
Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников
Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников

Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников

В «Иллюзионе» бесплатно покажут фильмы о школе
28 августа 2021

В «Иллюзионе» бесплатно покажут фильмы о школе

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе И ничего не забыть
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
И ничего не забыть

7 июля 2021

«Стрелка» открыла прием заявок в школу молодых архитекторов

6 июля 2021

«Патриотическое воспитание» появится в начальной и средней школе

В ЖК «Символ» построят школу с IT-полигоном и мастерскими по обработке металла
18 декабря 2020

В ЖК «Символ» построят школу с IT-полигоном и мастерскими по обработке металла

2 декабря 2020

Московские старшеклассники будут учиться удаленно до конца второй четверти

обновлено25 ноября 2020

Итоговое сочинение в школах перенесли с декабря на апрель

В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво Современные интерьеры, Железный человек и роботы
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво

В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво
Современные интерьеры, Железный человек и роботы

10 ноября 2020

В Южном Бутове построят четырехэтажную школу

9 ноября 2020

Московские школьники смогут стать «журналистами будущего»

Предложение дня
1 ноября 2020

Включить религиозные тексты в школьную программу

27 октября 2020

Учительницу из Петербурга уволили из-за ее твиттера. Уже во второй раз

19 октября 2020

Больше 400 выпускников школ заразились коронавирусом во время ЕГЭ

14 октября 2020

В московских школах студенты временно заменят пожилых учителей

14 октября 2020

Московские старшеклассники временно перейдут на дистанционное обучение

9 октября 2020

Отменить ЕГЭ и освободить учителей от бумажной работы: «Партия Роста» предложила свою реформу образования

Предложение дня
8 октября 2020

Заменить ОБЖ на уроки здоровья в школах

Политехнический музей запустит бесплатную школу эксплейнеров
4 октября 2020

Политехнический музей запустит бесплатную школу эксплейнеров

29 сентября 2020

Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах Москвы

Росстат: Собрать девочку в школу дороже, чем мальчика
29 августа 2020

Росстат: Собрать девочку в школу дороже, чем мальчика

В российских школах отменят общую перемену и звонок
28 августа 2020

В российских школах отменят общую перемену и звонок

Опрос
28 августа 2020

Сколько россияне планируют потратить на сборы детей в школу

Исследование
11 августа 2020

Сколько стоит подготовить ребенка к школе в этом году

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей

Научат делать бизнес со смыслом

Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских

Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских

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