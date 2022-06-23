«Ротонда»: Петербургским школьникам угрожают отчислением за отказ посещать «Разговоры о важном»
Из методичек к урокам патриотизма «Разговоры о важном» убрали информацию об Украине и «спецоперации»
«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину «Очередная профанация от „чиновников около образования“»
«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину «Очередная профанация от „чиновников около образования“»
«Альянс учителей» призвал педагогов и родителей бойкотировать патриотические уроки «Разговоры о важном»
«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны Зачем и кому это надо?
«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны Зачем и кому это надо?
Предложение дня
24 января 2022
Преподавать мировую историю в школах без акцента на европейские события
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика
«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами
«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами
обновлено13 октября 2021
Инстаграм заблокировал несколько постов учительницы, которой пришлось уволиться из-за блога о секс-просвете
Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников
Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво Современные интерьеры, Железный человек и роботы
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво
Современные интерьеры, Железный человек и роботы
9 октября 2020
Отменить ЕГЭ и освободить учителей от бумажной работы: «Партия Роста» предложила свою реформу образования
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей
Научат делать бизнес со смыслом
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы