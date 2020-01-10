17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
От шпица до корейской тетради
Спецпроект
От шпица до корейской тетради 3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей
От шпица до корейской тетради
Спецпроект

От шпица до корейской тетради
3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей

Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой
Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой
Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой

Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой

Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается
Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается Его реконструкция затянулась на семь лет
Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается

Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается
Его реконструкция затянулась на семь лет

В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво Современные интерьеры, Железный человек и роботы
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво

В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво
Современные интерьеры, Железный человек и роботы

Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе Сейчас их реставрируют
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе

Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Сейчас их реставрируют

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

А также самые ожидаемые сериалы

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы

В Москве закрасили исторический фасад булочной. Его отреставрировали лишь несколько лет назад

Жители Покровки негодуют

В Москве закрасили исторический фасад булочной. Его отреставрировали лишь несколько лет назад
Жители Покровки негодуют

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма

Из ветхой коммуналки в люксовый отель

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма
Из ветхой коммуналки в люксовый отель

Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне
Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне За год и 250 тысяч рублей
Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне

Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне
За год и 250 тысяч рублей

«ОМ»: Фонд Расторгуева не отремонтировал особняк, на который получил от мэрии 190 миллионов рублей

Вместо работ организация просто купила здание

«ОМ»: Фонд Расторгуева не отремонтировал особняк, на который получил от мэрии 190 миллионов рублей
Вместо работ организация просто купила здание

Реставрацией Центрального телеграфа займется британский архитектор Дэвид Чипперфильд

Старомодный офисный центр эпохи 90-х превратят в современное культовое пространство

Реставрацией Центрального телеграфа займется британский архитектор Дэвид Чипперфильд
Старомодный офисный центр эпохи 90-х превратят в современное культовое пространство

Москвичам предложили выбрать, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах (обновлено)

Проголосовать предлагают за одну из трех концепций

Москвичам предложили выбрать, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах (обновлено)
Проголосовать предлагают за одну из трех концепций

Историческую часть Дома журналиста ждет реставрация

Ремонт продлится два года

Историческую часть Дома журналиста ждет реставрация
Ремонт продлится два года

После реставрации павильон «Юные натуралисты» на ВДНХ станет частью парка развлечений

В нем откроются оранжерея и кулинарная студия

После реставрации павильон «Юные натуралисты» на ВДНХ станет частью парка развлечений
В нем откроются оранжерея и кулинарная студия

Главных российских реставраторов выселяют. Их помещения хотят отдать под кафе

Власти решили сделать Школьную улицу пешеходной

Главных российских реставраторов выселяют. Их помещения хотят отдать под кафе
Власти решили сделать Школьную улицу пешеходной

Реставраторы испортили исторический барельеф на доме Мануйлова. Его шлифовали наждачкой

Особняк на улице Достоевского не могут привести в порядок с 2012 года

Реставраторы испортили исторический барельеф на доме Мануйлова. Его шлифовали наждачкой
Особняк на улице Достоевского не могут привести в порядок с 2012 года

Дому Черникова отказали в статусе памятника (обновлено)

Власти договорились с застройщиком о сохранении фасада здания, но его судьба до сих пор не определена

Дому Черникова отказали в статусе памятника (обновлено)
Власти договорились с застройщиком о сохранении фасада здания, но его судьба до сих пор не определена

На ВДНХ отреставрируют павильон Узбекистана и ажурную беседку с фонтаном

Потом здесь будут выставки и ресторан национальной кухни

На ВДНХ отреставрируют павильон Узбекистана и ажурную беседку с фонтаном
Потом здесь будут выставки и ресторан национальной кухни

«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth»
«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth» «Радиола, как машина времени, может перенести в 1960-е»
«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth»

«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth»
«Радиола, как машина времени, может перенести в 1960-е»

«Архнадзор» раскритиковал реставрацию палат Троекуровых XVII века. Там появилась терраса из стекла

В Госдуме назвали ее «спасением памятника»

«Архнадзор» раскритиковал реставрацию палат Троекуровых XVII века. Там появилась терраса из стекла
В Госдуме назвали ее «спасением памятника»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ