Q&A: Как переносят карантин в других странах Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями
«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии
Изменится время вылета для рейсов в Рим и Милан
Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров
Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима
Редактор The Village — о любимой джелатерии в Риме Сотрудники редакции делятся адресами секретных мест в разных городах
«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки
Предупреждение касается рейсов 19 января
S7 запускает ежедневные рейсы из Домодедова в Рим
Полеты в итальянскую столицу стартуют 15 декабря
Ural Airlines откроет рейсы в Рим из аэропорта Жуковский
Перелеты будут осуществляться один раз в неделю — по пятницам
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Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей
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Как я пыталась стать звездой InstagramРедактор The Village Анна Соколова завела новый аккаунт в соцсети и испробовала на нём все известные способы продвижения
Как я пыталась стать звездой Instagram Редактор The Village Анна Соколова завела новый аккаунт в соцсети и испробовала на нём все известные способы продвижения
«Аэрофлот» отменяет рейсы на 26 и 27 января из-за погоды
Пассажиров отменённых рейсов обещают перевезти последующими рейсами
Ноябрьский Мюнхен, осень в Швейцарии и Казань на выходных Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
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На европейских автобусах появилась реклама Москвы
На центральных улицах Парижа, Рима и Дублина появились красные экскурсионные двухэтажные автобусы с туристической рекламой российской столицы
Петербург вошел в десятку лучших туристических направлений Европы
Петербург вошёл в десятку лучших туристических направлений Европы по версии TripAdvisor. Москва занимает в том же рейтинге 22-е место