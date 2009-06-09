Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Q&A: Как переносят карантин в других странах
Q&A: Как переносят карантин в других странах Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями
Q&A: Как переносят карантин в других странах

Q&A: Как переносят карантин в других странах
Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями

Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте И зачем капать в эспрессо ложку жирных сливок
Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте
И зачем капать в эспрессо ложку жирных сливок

«Победа» открыла продажу билетов в Рим

Рейсы запустят с 1 июня

«Победа» открыла продажу билетов в Рим

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии

Изменится время вылета для рейсов в Рим и Милан

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии

Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров

Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима

Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров

Редактор The Village — о любимой джелатерии в Риме
Редактор The Village — о любимой джелатерии в Риме Сотрудники редакции делятся адресами секретных мест в разных городах
Редактор The Village — о любимой джелатерии в Риме

Редактор The Village — о любимой джелатерии в Риме
Сотрудники редакции делятся адресами секретных мест в разных городах

«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки

Предупреждение касается рейсов 19 января

«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки

S7 запускает ежедневные рейсы из Домодедова в Рим

Полеты в итальянскую столицу стартуют 15 декабря

S7 запускает ежедневные рейсы из Домодедова в Рим

Ural Airlines откроет рейсы в Рим из аэропорта Жуковский

Перелеты будут осуществляться один раз в неделю — по пятницам

Ural Airlines откроет рейсы в Рим из аэропорта Жуковский

Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы
Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы Где есть и куда идти, чтобы хорошо провести время и при этом сэкономить, в Париже, Риме, Праге, Вене, Барселоне и Мюнхене
Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы

Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы
Где есть и куда идти, чтобы хорошо провести время и при этом сэкономить, в Париже, Риме, Праге, Вене, Барселоне и Мюнхене

Путеводители «Афиши» на iOS

Сейчас в приложении доступны Барселона, Вена, Прага и Рим

Путеводители «Афиши» на iOS

Сколько стоит жизнь в Риме
Сколько стоит жизнь в Риме Насколько дороги еда, транспорт и жилье в итальянской столице
Сколько стоит жизнь в Риме

Сколько стоит жизнь в Риме
Насколько дороги еда, транспорт и жилье в итальянской столице

Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей

Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае

Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей

Как я пыталась стать звездой Instagram

Как я пыталась стать звездой InstagramРедактор The Village Анна Соколова завела новый аккаунт в соцсети и испробовала на нём все известные способы продвижения

Как я пыталась стать звездой Instagram

Как я пыталась стать звездой Instagram
Редактор The Village Анна Соколова завела новый аккаунт в соцсети и испробовала на нём все известные способы продвижения

«Аэрофлот» отменяет рейсы на 26 и 27 января из-за погоды

Пассажиров отменённых рейсов обещают перевезти последующими рейсами

«Аэрофлот» отменяет рейсы на 26 и 27 января из-за погоды

Ноябрьский Мюнхен, осень в Швейцарии и Казань на выходных
Ноябрьский Мюнхен, осень в Швейцарии и Казань на выходных Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Ноябрьский Мюнхен, осень в Швейцарии и Казань на выходных

Ноябрьский Мюнхен, осень в Швейцарии и Казань на выходных
Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира

Осенний Рим, Индия в последний момент и отпуск на Кипре
Осенний Рим, Индия в последний момент и отпуск на Кипре Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Осенний Рим, Индия в последний момент и отпуск на Кипре

Осенний Рим, Индия в последний момент и отпуск на Кипре
Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона

Прогулочные маршруты в 13 городах
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах

Прогулочные маршруты в 13 городах
Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира

10 мест в Риме, куда ходят сами римляне
10 мест в Риме, куда ходят сами римляне The Village начинает серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Рим глазами его жителей — без Колизея и площади Венеции
10 мест в Риме, куда ходят сами римляне

10 мест в Риме, куда ходят сами римляне
The Village начинает серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Рим глазами его жителей — без Колизея и площади Венеции

На европейских автобусах появилась реклама Москвы

На центральных улицах Парижа, Рима и Дублина появились красные экскурсионные двухэтажные автобусы с туристической рекламой российской столицы

На европейских автобусах появилась реклама Москвы

Петербург вошел в десятку лучших туристических направлений Европы

Петербург вошёл в десятку лучших туристических направлений Европы по версии TripAdvisor. Москва занимает в том же рейтинге 22-е место

Петербург вошел в десятку лучших туристических направлений Европы

Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы
Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы Огненная вода на сахарном тростнике в Боготе, домашний хлеб с монетами в Скопье и пирог с тыквой и пеканскими орехами в Вашингтоне — The Village узнал, что готовят на Рождество в разных странах.
Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы

Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы
Огненная вода на сахарном тростнике в Боготе, домашний хлеб с монетами в Скопье и пирог с тыквой и пеканскими орехами в Вашингтоне — The Village узнал, что готовят на Рождество в разных странах.

Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города
Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города Майлз Кейн на главной площади, итальянцы в туниках сенаторов, выборы принца и принцессы, пьяные трубачи — The Village узнал, как празднуют День города в Гамбурге, Барселоне, Харькове, Риме и Виндхуке.
Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города

Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города
Майлз Кейн на главной площади, итальянцы в туниках сенаторов, выборы принца и принцессы, пьяные трубачи — The Village узнал, как празднуют День города в Гамбурге, Барселоне, Харькове, Риме и Виндхуке.

Грязная дюжина чистых тарелок
Грязная дюжина чистых тарелок Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).&nbsp;
Грязная дюжина чистых тарелок

Грязная дюжина чистых тарелок
Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).&nbsp;

Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - II Продолжаем рассказ о путешествиях, фотографиях и тех, кто знает толк и в том, и в другом: travel-фотоблоги, часть вторая!.

Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - II

Под седьмым небом
Под седьмым небом Самые сексуальные бары на крышах
Под седьмым небом

Под седьмым небом
Самые сексуальные бары на крышах