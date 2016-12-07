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Как у них7 декабря 2016

Сколько стоит жизнь в Риме Насколько дороги еда, транспорт и жилье в итальянской столице

Сколько стоит жизнь в Риме
РедакторАнна Соколова

Рим занимает третье место среди самых посещаемых туристами городов Европы. Здесь можно увидеть и античные развалины, и средневековые церкви, и шедевры эпохи Возрождения, и объекты современного дизайна. В городе живут почти 3 миллиона человек, 365 тысяч из них — иностранцы. В основном это румыны, украинцы, поляки и молдаване. По официальным данным, в городе прописаны около 2 тысяч россиян. Мы узнали, сколько приходится тратить на жизнь тем, кто может каждый день смотреть на Колизей и есть пармезан.

менее 1 000 евро

низкий доход

1 400 евро

средний доход

более 2 500 евро

высокий доход

 Жилье

от 800 евро

Из-за большого потока туристов цены на аренду квартир высоки: у хозяев есть привлекательная альтернатива — посуточная аренда апартаментов на Airbnb. Студенты часто снимают место в комнате за 200–300 евро или комнату в квартире за 300–600 евро. Однокомнатная квартира стоит от 800–1 000 евро в месяц в зависимости от района. Коммунальные услуги обычно оплачиваются отдельно, на их размер влияет сезон и тип отопления: за два месяца может набежать пара сотен евро. При заселении, как правило, нужно заплатить еще и залог в размере двух-трех месячных ставок аренды. Зато типичная квартира выглядит как мечта московского арендатора: светлые стены, минимум мебели, балкон с видом на внутренний дворик. На крышах домов обычно есть общие террасы, где можно загорать или любоваться драматичными римскими закатами.

 Проезд

 35 евро

Общественный транспорт в Риме довольно разнообразен, есть автобусы, трамваи и метро. Но все это работает неидеально: интервалы между поездами метро в выходной могут доходить до 20 минут, периодически сотрудники устраивают забастовку и транспорт не ходит вовсе, в автобусы набиваются толпы туристов, желающих осмотреть как можно больше достопримечательностей. Зато проезд сравнительно недорог: безлимитный проездной на месяц стоит 35 евро, билет, который действует 100 минут в любом виде транспорта, — 1,5 евро.

Автомобилем в центре города пользоваться не очень удобно: часть улиц периодически закрывают для въезда. В городе есть платные и бесплатные парковочные места, за парковку с синими линиями нужно платить 1–2 евро в час.

 Медицинская страховка

Визит к врачу в государственной клинике бесплатен для людей с низкими доходами, беременных женщин, больных с ВИЧ и другими серьезными заболеваниями. В иных случаях резидентам страны приходится частично оплачивать стоимость лечения: цена обычно составляет несколько десятков евро, она зависит от доходов пациента и типа процедуры. Однако записываться в государственную клинику часто приходится за несколько месяцев. Тем, кто не может ждать, приходится идти на станцию скорой помощи и делать вид, что им очень плохо, или же платить за прием в частной клинике. В этом случае визит к гинекологу или установка пломбы может стоить более 100 евро.

 Продукты

от 350 евро

В Риме есть несколько крупных сетей супермаркетов (Conad, Coop, Carrefour), а также дискаунты и гипермаркеты вроде «Ашана». Везде можно найти огромный выбор продуктов — от свежей пасты, рыбы и сыров до сезонных овощей. Правда, за последними принято ходить на рынки или в лавки египтян.

За один поход в магазин можно потратить около 40 евро, за месяц скромной жизни семья из двух человек потратит не меньше 350 евро.

 Развлечения

от 30 евро

Билет в театр или на концерт стоит от 10 евро. Поход в кино — 5–8 евро. В кафе можно оставить 15–20 евро на человека, в ресторане — от 30 евро. При этом стоит учитывать, что итальянцы едят по часам: утром в кафе можно купить кофе и булочку (2–3 евро), в обед — поесть в пиццерии или ростичерии (от 8 евро), ужин в заведениях начинают подавать с 20:00, а с 18:00 начинается время аперитиво. В это время можно получить доступ к буфету по цене одного алкогольного напитка (6–12 евро) — зная места, где подают щедрый аперитиво, можно немного сэкономить на ужине.

обложка: Roberto Trombetta – flickr.com/ Creative Commons (CC BY-NC 2.0)

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