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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Производитель электрооборудования и роботов ABB покинет Россию

Производитель электрооборудования и роботов ABB покинет Россию

В России урегулируют отношения робота и человека
20 декабря 2021

В России урегулируют отношения робота и человека

Кринж дня
19 ноября 2021

Робот-«черепаха» для разгона беспорядков

«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить?
«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить? Неглупый европейский ромком о раздражающем идеале
«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить?

«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить?
Неглупый европейский ромком о раздражающем идеале

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G

Как выглядят роботы с веерами, которые по-новому показывают балет Игоря Стравинского «Весна священная»
Галерея
26 января 2021

Как выглядят роботы с веерами, которые по-новому показывают балет Игоря Стравинского «Весна священная»

Робот-беспилотник начал доставлять заказы из «Яндекс.Еды»
9 декабря 2020

Робот-беспилотник начал доставлять заказы из «Яндекс.Еды»

Бездействовать при опасности и чтить Конституцию: Власти разработали этический кодекс для роботов
27 августа 2020

Бездействовать при опасности и чтить Конституцию: Власти разработали этический кодекс для роботов

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech

Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech

Стая роботов Mini Cheetah играет в футбол и делает синхронное сальто

Так разработчики Массачусетского института проводили испытания

Стая роботов Mini Cheetah играет в футбол и делает синхронное сальто

На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено)

Послушать их можно будет бесплатно

На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено)

В «Зарядье» откроется лаборатория с бесплатными уроками программирования и дизайна

Участвовать могут дети от шести лет и взрослые

В «Зарядье» откроется лаборатория с бесплатными уроками программирования и дизайна

В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете

Президент России посетил учебное заведение 23 апреля

В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете

Упряжка роботов Boston Dynamics тащит грузовик

С задачей справились десять моделей SpotMini

Упряжка роботов Boston Dynamics тащит грузовик

В Театре наций покажут моноспектакль робота-гуманоида

Спектакль исполнит андроид-копия автора

В Театре наций покажут моноспектакль робота-гуманоида

Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine
Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine «Сердцебиение всадника — самая дальняя точка лошади»
Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine

Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine
«Сердцебиение всадника — самая дальняя точка лошади»

«Ералаш» и роботы: На выставке «Спортлэнд» пройдут мастер-классы для всей семьи

Всего на ВДНХ откроется 90 интерактивных площадок

«Ералаш» и роботы: На выставке «Спортлэнд» пройдут мастер-классы для всей семьи

В аэропорту Домодедово сортировку багажа поручили роботам

Голландская компания впервые установила подобное оборудование в российском аэропорту

В аэропорту Домодедово сортировку багажа поручили роботам

Робот-кассир «Маруся» сети ресторанов «Теремок»

Первый аппарат установят в торговом центре «Коламбус»

Робот-кассир «Маруся» сети ресторанов «Теремок»

Мало людей: Каких работников можно заменить программой
Мало людей: Каких работников можно заменить программой Администратор, HR-менеджер и другие профессии, которые активно осваивают роботы
Мало людей: Каких работников можно заменить программой

Мало людей: Каких работников можно заменить программой
Администратор, HR-менеджер и другие профессии, которые активно осваивают роботы

Как выглядит первый в России аквариум с рыбами-роботами на ВДНХ

В нем плавают пять механических лещей, длина которых достигает 50 сантиметров

Как выглядит первый в России аквариум с рыбами-роботами на ВДНХ

Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»

На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран

Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»

Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-собак в 2019 году

Компания запустит коммерческое производство своих устройств впервые за 26 лет работы

Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-собак в 2019 году

В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»

Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike

В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»

В Параде Победы в Москве впервые примут участие роботы

Их уже доставили в Алабино для участия в репетициях

В Параде Победы в Москве впервые примут участие роботы

В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот»

Художники изучат взаимодействие машинного и человеческого разума в интернете

В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот»

Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк

Медиаимперия Маска, согласие умереть за бессмертие и робопчелы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Медиаимперия Маска, согласие умереть за бессмертие и робопчелы

Криптокролики от Xiaomi, гоночный велосипед Lamborghini и роботы-аватары

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Криптокролики от Xiaomi, гоночный велосипед Lamborghini и роботы-аватары

Валентина Матвиенко — об угрозе восстания машин

«Они не знают усталости»

Валентина Матвиенко — об угрозе восстания машин

Гейтс против криптовалют, чаты на миллиард участников и роботы-дояры в Подмосковье

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Гейтс против криптовалют, чаты на миллиард участников и роботы-дояры в Подмосковье

Сумочки для дронов, первый марихуановый «единорог» и открытие космических отелей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сумочки для дронов, первый марихуановый «единорог» и открытие космических отелей

Дуров без чувства прекрасного, робот-змея и электросамокат на Android

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дуров без чувства прекрасного, робот-змея и электросамокат на Android

ВДНХ предлагает сразиться с роботом-гладиатором

Тренажер запишет тренировку на видео и сам определит победителя спарринга

ВДНХ предлагает сразиться с роботом-гладиатором

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Польша против криптовалют, виртуальный дом для роботов и игровой движок в Excel

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Польша против криптовалют, виртуальный дом для роботов и игровой движок в Excel

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Правовед» запустил робота-юриста для бесплатных консультаций

Сейчас он отвечает только на вопросы в области защиты прав потребителя

«Правовед» запустил робота-юриста для бесплатных консультаций

В Масленицу на ВДНХ выступит робот-блинопек

Ожидается, что за два дня он испечет несколько сотен блинов

В Масленицу на ВДНХ выступит робот-блинопек

Голодец призвала заменить неэффективных работников машинами

По ее мнению, сейчас самое подходящее для этого время

Голодец призвала заменить неэффективных работников машинами

Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat

IPO Xiaomi, крупнейшие ретейлеры мира и «Джарвис» от BlackBerry

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

IPO Xiaomi, крупнейшие ретейлеры мира и «Джарвис» от BlackBerry

Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы

Режим невидимки в iPhone X, искусственный голос от Google и инвестиции в блокчейн

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Режим невидимки в iPhone X, искусственный голос от Google и инвестиции в блокчейн

Пикап от Tesla, пивные датчики и многомиллиардные затраты на безделье

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Пикап от Tesla, пивные датчики и многомиллиардные затраты на безделье

Новые «единороги», потеющий робот и глупая «Алиса»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые «единороги», потеющий робот и глупая «Алиса»

Обыски у основателя Forklog, ковбойское робокресло и мессенджер для Сбербанка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обыски у основателя Forklog, ковбойское робокресло и мессенджер для Сбербанка

Сколько россиян считают, что их работу не сможет выполнять робот

По данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения

Сколько россиян считают, что их работу не сможет выполнять робот

Роботы против бездомных, светящиеся растения и смартфон с уползшим экраном

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Роботы против бездомных, светящиеся растения и смартфон с уползшим экраном

Предзаказ iOS-приложений, роботы-провидцы и самая неприятная реклама

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Предзаказ iOS-приложений, роботы-провидцы и самая неприятная реклама

Правильный бургер, идентификация по селфи и знакомства на The Question

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Правильный бургер, идентификация по селфи и знакомства на The Question

Мягкие роботы-оригами, «черная пятница» для PS и гибкий дисплей Apple

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Мягкие роботы-оригами, «черная пятница» для PS и гибкий дисплей Apple

Электрогрузовик Tesla, Навальный на «России 1» и тизер сиквела «Фантастических тварей»
Электрогрузовик Tesla, Навальный на «России 1» и тизер сиквела «Фантастических тварей» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Электрогрузовик Tesla, Навальный на «России 1» и тизер сиквела «Фантастических тварей»

Электрогрузовик Tesla, Навальный на «России 1» и тизер сиквела «Фантастических тварей»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Роботы запомнят постоянных покупателей в супермаркетах «Лента»

Автоматизированные консультанты появятся в семи новых магазинах сети

Роботы запомнят постоянных покупателей в супермаркетах «Лента»

Барби в хиджабе, расизм в Tesla и новый робот Boston Dynamics

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса в одной сводке

Барби в хиджабе, расизм в Tesla и новый робот Boston Dynamics

Обновленный робот-пес, ICO в LavkaLavka и перевод субтитров для Netflix

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обновленный робот-пес, ICO в LavkaLavka и перевод субтитров для Netflix

Неправильный бургер, робот-юрист и блокчейн-платформа для автоиндустрии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Неправильный бургер, робот-юрист и блокчейн-платформа для автоиндустрии

В Москве и Петербурге пройдут международные бои роботов

Среди участников — покрытый золотом робот Грандмастер и владеющий пневматическим топором Тор

В Москве и Петербурге пройдут международные бои роботов

Битва боевых роботов — гигантов, обновление Google Photo и жилой модуль на орбите Луны

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Битва боевых роботов — гигантов, обновление Google Photo и жилой модуль на орбите Луны

На ВДНХ пройдет рэп-баттл между роботами

Выступление посвятят актуальным проблемам робототехники

На ВДНХ пройдет рэп-баттл между роботами

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ