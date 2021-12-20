«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить? Неглупый европейский ромком о раздражающем идеале
Как выглядят роботы с веерами, которые по-новому показывают балет Игоря Стравинского «Весна священная»
Бездействовать при опасности и чтить Конституцию: Власти разработали этический кодекс для роботов
Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech
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Стая роботов Mini Cheetah играет в футбол и делает синхронное сальто
Так разработчики Массачусетского института проводили испытания
На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено)
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В «Зарядье» откроется лаборатория с бесплатными уроками программирования и дизайна
Участвовать могут дети от шести лет и взрослые
В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете
Президент России посетил учебное заведение 23 апреля
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«Ералаш» и роботы: На выставке «Спортлэнд» пройдут мастер-классы для всей семьи
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В аэропорту Домодедово сортировку багажа поручили роботам
Голландская компания впервые установила подобное оборудование в российском аэропорту
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Первый аппарат установят в торговом центре «Коламбус»
Мало людей: Каких работников можно заменить программой Администратор, HR-менеджер и другие профессии, которые активно осваивают роботы
Как выглядит первый в России аквариум с рыбами-роботами на ВДНХ
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Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»
На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран
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В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»
Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike
В Параде Победы в Москве впервые примут участие роботы
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