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«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить?
«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить? Неглупый европейский ромком о раздражающем идеале
«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить?

«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить?
Неглупый европейский ромком о раздражающем идеале

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech

Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech
Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»

Стая роботов Mini Cheetah играет в футбол и делает синхронное сальто

Так разработчики Массачусетского института проводили испытания

Стая роботов Mini Cheetah играет в футбол и делает синхронное сальто
Так разработчики Массачусетского института проводили испытания

На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено)

Послушать их можно будет бесплатно

На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено)
Послушать их можно будет бесплатно

В «Зарядье» откроется лаборатория с бесплатными уроками программирования и дизайна

Участвовать могут дети от шести лет и взрослые

В «Зарядье» откроется лаборатория с бесплатными уроками программирования и дизайна
Участвовать могут дети от шести лет и взрослые

В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете

Президент России посетил учебное заведение 23 апреля

В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете
Президент России посетил учебное заведение 23 апреля

Упряжка роботов Boston Dynamics тащит грузовик

С задачей справились десять моделей SpotMini

Упряжка роботов Boston Dynamics тащит грузовик
С задачей справились десять моделей SpotMini

В Театре наций покажут моноспектакль робота-гуманоида

Спектакль исполнит андроид-копия автора

В Театре наций покажут моноспектакль робота-гуманоида
Спектакль исполнит андроид-копия автора

Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine
Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine «Сердцебиение всадника — самая дальняя точка лошади»
Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine

Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine
«Сердцебиение всадника — самая дальняя точка лошади»

«Ералаш» и роботы: На выставке «Спортлэнд» пройдут мастер-классы для всей семьи

Всего на ВДНХ откроется 90 интерактивных площадок

«Ералаш» и роботы: На выставке «Спортлэнд» пройдут мастер-классы для всей семьи
Всего на ВДНХ откроется 90 интерактивных площадок

В аэропорту Домодедово сортировку багажа поручили роботам

Голландская компания впервые установила подобное оборудование в российском аэропорту

В аэропорту Домодедово сортировку багажа поручили роботам
Голландская компания впервые установила подобное оборудование в российском аэропорту

Робот-кассир «Маруся» сети ресторанов «Теремок»

Первый аппарат установят в торговом центре «Коламбус»

Робот-кассир «Маруся» сети ресторанов «Теремок»
Первый аппарат установят в торговом центре «Коламбус»

Мало людей: Каких работников можно заменить программой
Мало людей: Каких работников можно заменить программой Администратор, HR-менеджер и другие профессии, которые активно осваивают роботы
Мало людей: Каких работников можно заменить программой

Мало людей: Каких работников можно заменить программой
Администратор, HR-менеджер и другие профессии, которые активно осваивают роботы

Как выглядит первый в России аквариум с рыбами-роботами на ВДНХ

В нем плавают пять механических лещей, длина которых достигает 50 сантиметров

Как выглядит первый в России аквариум с рыбами-роботами на ВДНХ
В нем плавают пять механических лещей, длина которых достигает 50 сантиметров

Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»

На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран

Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»
На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран

Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-собак в 2019 году

Компания запустит коммерческое производство своих устройств впервые за 26 лет работы

Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-собак в 2019 году
Компания запустит коммерческое производство своих устройств впервые за 26 лет работы

В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»

Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike

В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»
Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike

В Параде Победы в Москве впервые примут участие роботы

Их уже доставили в Алабино для участия в репетициях

В Параде Победы в Москве впервые примут участие роботы
Их уже доставили в Алабино для участия в репетициях

В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот»

Художники изучат взаимодействие машинного и человеческого разума в интернете

В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот»
Художники изучат взаимодействие машинного и человеческого разума в интернете

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