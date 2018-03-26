«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить? Неглупый европейский ромком о раздражающем идеале
Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech
Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»
Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»
Стая роботов Mini Cheetah играет в футбол и делает синхронное сальто
Так разработчики Массачусетского института проводили испытания
Стая роботов Mini Cheetah играет в футбол и делает синхронное сальто Так разработчики Массачусетского института проводили испытания
На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено)
Послушать их можно будет бесплатно
На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено) Послушать их можно будет бесплатно
В «Зарядье» откроется лаборатория с бесплатными уроками программирования и дизайна
Участвовать могут дети от шести лет и взрослые
В «Зарядье» откроется лаборатория с бесплатными уроками программирования и дизайна Участвовать могут дети от шести лет и взрослые
В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете
Президент России посетил учебное заведение 23 апреля
В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете Президент России посетил учебное заведение 23 апреля
Упряжка роботов Boston Dynamics тащит грузовик С задачей справились десять моделей SpotMini
В Театре наций покажут моноспектакль робота-гуманоида Спектакль исполнит андроид-копия автора
Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine «Сердцебиение всадника — самая дальняя точка лошади»
«Ералаш» и роботы: На выставке «Спортлэнд» пройдут мастер-классы для всей семьи
Всего на ВДНХ откроется 90 интерактивных площадок
«Ералаш» и роботы: На выставке «Спортлэнд» пройдут мастер-классы для всей семьи Всего на ВДНХ откроется 90 интерактивных площадок
В аэропорту Домодедово сортировку багажа поручили роботам
Голландская компания впервые установила подобное оборудование в российском аэропорту
В аэропорту Домодедово сортировку багажа поручили роботам Голландская компания впервые установила подобное оборудование в российском аэропорту
Робот-кассир «Маруся» сети ресторанов «Теремок»
Первый аппарат установят в торговом центре «Коламбус»
Робот-кассир «Маруся» сети ресторанов «Теремок» Первый аппарат установят в торговом центре «Коламбус»
Мало людей: Каких работников можно заменить программой Администратор, HR-менеджер и другие профессии, которые активно осваивают роботы
Как выглядит первый в России аквариум с рыбами-роботами на ВДНХ
В нем плавают пять механических лещей, длина которых достигает 50 сантиметров
Как выглядит первый в России аквариум с рыбами-роботами на ВДНХ В нем плавают пять механических лещей, длина которых достигает 50 сантиметров
Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»
На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран
Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц» На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран
Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-собак в 2019 году
Компания запустит коммерческое производство своих устройств впервые за 26 лет работы
Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-собак в 2019 году Компания запустит коммерческое производство своих устройств впервые за 26 лет работы
В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»
Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike
В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех» Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike
В Параде Победы в Москве впервые примут участие роботы
Их уже доставили в Алабино для участия в репетициях