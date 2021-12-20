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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Москвичей ждет теплый Новый год, а Рождество — морозное и солнечное
Прогноз
20 декабря 2021

Москвичей ждет теплый Новый год, а Рождество — морозное и солнечное

«Стрелка» устроит рождественский ужин с бренд-шефом Антоном Абрезовым
20 декабря 2021

«Стрелка» устроит рождественский ужин с бренд-шефом Антоном Абрезовым

В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество

С традиционной едой, подарками и музыкой

В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество

На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка

Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году

На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка

InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром

Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу

InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром

В Москве открылись площадки фестиваля «Путешествие в Рождество»

Рассказываем о программе центральных и районных площадок

В Москве открылись площадки фестиваля «Путешествие в Рождество»

Московский общественный транспорт в Рождество будет работать дольше

Также во время праздника в городе перекроют движение на нескольких улицах

Московский общественный транспорт в Рождество будет работать дольше

В канун Нового года вход в Пушкинский музей будет бесплатным

Также 31 декабря в музее проведут квест для подростков и экскурсии для детей

В канун Нового года вход в Пушкинский музей будет бесплатным

На ВДНХ пройдет скандинавский фестиваль c рождественскими мастер-классами

Во всех мероприятиях могут поучаствовать дети и родители

На ВДНХ пройдет скандинавский фестиваль c рождественскими мастер-классами

Журнал Seasons проведет зимний фестиваль с едой, живой музыкой и маркетом на ВДНХ

Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и узнать о Рождестве

Журнал Seasons проведет зимний фестиваль с едой, живой музыкой и маркетом на ВДНХ

На рождественских квартирниках Seasons выступит OQJAV и прочтут стихи Набокова

Мероприятия пройдут на ВДНХ 22 и 23 декабря

На рождественских квартирниках Seasons выступит OQJAV и прочтут стихи Набокова

Пушкинский музей объявил новогоднюю программу для детей

Гостей ждут экскурсии, поиск подарков с Сантой и показ мультфильмов

Пушкинский музей объявил новогоднюю программу для детей

На ВДНХ открылась новогодняя ярмарка

Она будет работать до 8 января

На ВДНХ открылась новогодняя ярмарка

Рождественское настроение: Рецепт панеттоне
Рождественское настроение: Рецепт панеттоне Итальянский праздничный кекс своими руками
Рождественское настроение: Рецепт панеттоне

Рождественское настроение: Рецепт панеттоне
Итальянский праздничный кекс своими руками

Объявлено расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники

В новогоднюю ночь метро и МЦК будут круглосуточными

Объявлено расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники

Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке

Гостей угостят традиционными блюдами и расскажут о возможностях выучить французский

Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке

Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами

Здесь можно будет купить итальянские сладости к новогоднему столу

Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами

«Аэрофлот» начал рождественскую распродажу билетов по России и за рубеж

Акция продлится до 12 декабря

«Аэрофлот» начал рождественскую распродажу билетов по России и за рубеж

В мэрии рассказали о новогоднем облике Москвы

Оформление традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество» свяжут с тематикой путешествий

В мэрии рассказали о новогоднем облике Москвы

В «Аптекарском огороде» откроется рождественская ярмарка

Посетителей ждут скидки, подарки и фестиваль хищных растений

В «Аптекарском огороде» откроется рождественская ярмарка

Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими рождественскими ярмарками

Рейтинг составило британское издание The Telegraph

Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими рождественскими ярмарками

Что еще стоит оправославить?
Что еще стоит оправославить? Представители РПЦ предложили оправославить День святого Валентина. Редакция советует Церкви, как стать еще прогрессивнее
Что еще стоит оправославить?

Что еще стоит оправославить?
Представители РПЦ предложили оправославить День святого Валентина. Редакция советует Церкви, как стать еще прогрессивнее

На фестивале духовной музыки исполнят рождественские произведения

Прозвучит традиционная музыка России и Европы

На фестивале духовной музыки исполнят рождественские произведения

В Новый год МЦК будет работать всю ночь

Также изменится режим работы подмосковных электричек

В Новый год МЦК будет работать всю ночь

Каким был Новый год при Сталине, Хрущеве и Путине
Каким был Новый год при Сталине, Хрущеве и Путине Летающие Деды Морозы, фуд-корт с шашлыком на Новом Арбате и огромные иконы на Историческом музее
Каким был Новый год при Сталине, Хрущеве и Путине

Каким был Новый год при Сталине, Хрущеве и Путине
Летающие Деды Морозы, фуд-корт с шашлыком на Новом Арбате и огромные иконы на Историческом музее

На гастрономической ярмарке на ВДНХ продадут новогодние деликатесы со всего мира

Попробовать продукты можно будет и в новогоднюю ночь

На гастрономической ярмарке на ВДНХ продадут новогодние деликатесы со всего мира

На ВДНХ отметят скандинавское рождество

Всех желающих научат создавать рождественские украшения и елочные игрушки в скандинавском стиле

На ВДНХ отметят скандинавское рождество

На ВДНХ научат делать рождественские венки и елочные игрушки

Здесь же можно будет приобрести дизайнерские подарки к Новому Году

На ВДНХ научат делать рождественские венки и елочные игрушки

На Манежной площади в течение месяца будут показывать световые шоу

Сюжеты инсталляций посвятят Году экологии, Новому году и Рождеству

На Манежной площади в течение месяца будут показывать световые шоу

Круглосуточно продавать шампанское в Новый год и Рождество

Предполагается, что это может снизить число отравлений нелегальной алкогольной продукцией

Круглосуточно продавать шампанское в Новый год и Рождество

На Рождество в парках расскажут сказки народов Севера и прокатят на собачьих упряжках

Более 100 праздничных мероприятий пройдут в столичных парках 7 января

На Рождество в парках расскажут сказки народов Севера и прокатят на собачьих упряжках

Чем заняться на фестивале «Путешествие в Рождество»
Чем заняться на фестивале «Путешествие в Рождество» Где искать снежных великанов, муми-троллей и площадки для сноуборда
Чем заняться на фестивале «Путешествие в Рождество»

Чем заняться на фестивале «Путешествие в Рождество»
Где искать снежных великанов, муми-троллей и площадки для сноуборда

Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой
Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой Гид по мероприятиям, на которых вы не замерзнете в этом сезоне
Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой

Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой
Гид по мероприятиям, на которых вы не замерзнете в этом сезоне

В «Аптекарском огороде» состоится рождественское семейное шоу

На празднике выступит оперный дуэт

В «Аптекарском огороде» состоится рождественское семейное шоу

На «Хлебозаводе» в очередной раз пройдет итальянская рождественская ярмарка

Мероприятие продлится три дня

На «Хлебозаводе» в очередной раз пройдет итальянская рождественская ярмарка

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год

Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год

В Москве установят экраны для поздравлений с Новым годом

Они будут в центре и парках

В Москве установят экраны для поздравлений с Новым годом

Власти Москвы потратили на Новый год как минимум 3 миллиарда рублей

Большая часть затрат пришлась на оформление столицы к празднику

Власти Москвы потратили на Новый год как минимум 3 миллиарда рублей

На Тверской площади пройдет парад рождественских персонажей

На параде можно будет встретить Снежную Королеву и белых ангелов Рождества

На Тверской площади пройдет парад рождественских персонажей

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда

«Экомаркет» объявил программу новогодних мастер-классов

Они пройдут с 10 по 25 декабря

«Экомаркет» объявил программу новогодних мастер-классов

На «Флаконе» пройдет новогодняя итальянская ярмарка

Ярмарка продлится с 16 по 18 декабря

На «Флаконе» пройдет новогодняя итальянская ярмарка

На Пушкинской площади появится инсталляция «Музыкальный лес»

Посетители увидят «калейдоскоп световых образов»

На Пушкинской площади появится инсталляция «Музыкальный лес»

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» в Новый год будут работать до трех часов ночи

Параллельно с фестивалем «Путешествие в Рождество» будет идти фестиваль «Рождественский свет»

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» в Новый год будут работать до трех часов ночи

В «Цветном» 17 ноября откроется рождественский базар

В фуд-маркете универмага разместится новогодняя ярмарка

В «Цветном» 17 ноября откроется рождественский базар

Рождественский фестиваль в Москве начнется 16 декабря

Власти Москвы уже готовятся к его проведению

Рождественский фестиваль в Москве начнется 16 декабря

Очередной Sunday Up Market пройдёт с 25 по 31 декабря

На нём будут представлены дизайнерские бренды одежды, товары ручной работы и предметы декора

Очередной Sunday Up Market пройдёт с 25 по 31 декабря

На «Винзаводе» пройдёт рождественский базар

На ярмарке можно будет купить новогодние подарки и попробовать разные десерты

На «Винзаводе» пройдёт рождественский базар

На праздники между Москвой и Петербургом пустят дополнительные рейсы «Сапсанов»

В период новогодних праздников появятся пять дополнительных рейсов

На праздники между Москвой и Петербургом пустят дополнительные рейсы «Сапсанов»

В парке Победы на Рождество создадут гоголевскую Диканьку

Также в парке установят ледяную горку высотой с четырёхэтажный дом

В парке Победы на Рождество создадут гоголевскую Диканьку

Рождественский пирог весом более 100 килограмм

Пирог будут раздавать на Манежной площади горожанам бесплатно

Рождественский пирог весом более 100 килограмм

Мэрия выпустила путеводитель по новогодней Москве

Искать мероприятия можно по площадкам, типам, а также по районам

Мэрия выпустила путеводитель по новогодней Москве

На ВДНХ пройдёт благотворительный забег Дедов Морозов

Все средства, собранные на забеге, пойдут на помощь неизлечимо больным детям

На ВДНХ пройдёт благотворительный забег Дедов Морозов

На «Флаконе» пройдёт рождественская итальянская ярмарка

Здесь можно будет купить косметику, одежду и посуду от итальянских брендов

На «Флаконе» пройдёт рождественская итальянская ярмарка

В Москве пройдёт новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество»

На время фестиваля в городе появятся ярмарки, шале-рестораны и новогодние катки

В Москве пройдёт новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество»

Фестиваль «Путешествие в Рождество» начнётся в Москве 15 декабря

Подготовка к новогоднему фестивалю уже началась

Фестиваль «Путешествие в Рождество» начнётся в Москве 15 декабря

В «Музеоне» пройдёт музыкальный фестиваль Motherland Christmas

На сцене кинотеатра выступят Cheese People, Sonic Death, Magnetic Poetry, Yana Blinder и другие российские исполнители

В «Музеоне» пройдёт музыкальный фестиваль Motherland Christmas

Какие подарки дарят на Рождество жители Швеции, Канады, Германии и США
Какие подарки дарят на Рождество жители Швеции, Канады, Германии и США Угорь от начальника, носки и виски от мамы, виниловые диски от папы — The Village узнал, что дарят друг другу жители разных стран
Какие подарки дарят на Рождество жители Швеции, Канады, Германии и США

Какие подарки дарят на Рождество жители Швеции, Канады, Германии и США
Угорь от начальника, носки и виски от мамы, виниловые диски от папы — The Village узнал, что дарят друг другу жители разных стран

На ВДНХ открылась рождественская ярмарка «Город сказок»

Открытие ярмарки приурочено к фестивалю «Путешествие в Рождество», который пройдёт с 12 декабря по 11 января

На ВДНХ открылась рождественская ярмарка «Город сказок»

На Artplay пройдёт рождественская ярмарка Art Weekend

В продаже — рождественские украшения, открытки ручной работы, игрушки, предметы интерьера и настольные игры

На Artplay пройдёт рождественская ярмарка Art Weekend

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ