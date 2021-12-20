В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество
С традиционной едой, подарками и музыкой
На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка
Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году
InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром
Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу
В Москве открылись площадки фестиваля «Путешествие в Рождество»
Рассказываем о программе центральных и районных площадок
Московский общественный транспорт в Рождество будет работать дольше
Также во время праздника в городе перекроют движение на нескольких улицах
В канун Нового года вход в Пушкинский музей будет бесплатным
Также 31 декабря в музее проведут квест для подростков и экскурсии для детей
На ВДНХ пройдет скандинавский фестиваль c рождественскими мастер-классами
Во всех мероприятиях могут поучаствовать дети и родители
Журнал Seasons проведет зимний фестиваль с едой, живой музыкой и маркетом на ВДНХ
Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и узнать о Рождестве
На рождественских квартирниках Seasons выступит OQJAV и прочтут стихи Набокова
Мероприятия пройдут на ВДНХ 22 и 23 декабря
Пушкинский музей объявил новогоднюю программу для детей
Гостей ждут экскурсии, поиск подарков с Сантой и показ мультфильмов
Объявлено расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники
В новогоднюю ночь метро и МЦК будут круглосуточными
Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке
Гостей угостят традиционными блюдами и расскажут о возможностях выучить французский
Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами
Здесь можно будет купить итальянские сладости к новогоднему столу
«Аэрофлот» начал рождественскую распродажу билетов по России и за рубеж
Акция продлится до 12 декабря
В мэрии рассказали о новогоднем облике Москвы
Оформление традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество» свяжут с тематикой путешествий
В «Аптекарском огороде» откроется рождественская ярмарка
Посетителей ждут скидки, подарки и фестиваль хищных растений
Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими рождественскими ярмарками
Рейтинг составило британское издание The Telegraph
Что еще стоит оправославить? Представители РПЦ предложили оправославить День святого Валентина. Редакция советует Церкви, как стать еще прогрессивнее
На фестивале духовной музыки исполнят рождественские произведения
Прозвучит традиционная музыка России и Европы
Каким был Новый год при Сталине, Хрущеве и Путине Летающие Деды Морозы, фуд-корт с шашлыком на Новом Арбате и огромные иконы на Историческом музее
На гастрономической ярмарке на ВДНХ продадут новогодние деликатесы со всего мира
Попробовать продукты можно будет и в новогоднюю ночь
На ВДНХ отметят скандинавское рождество
Всех желающих научат создавать рождественские украшения и елочные игрушки в скандинавском стиле
На ВДНХ научат делать рождественские венки и елочные игрушки
Здесь же можно будет приобрести дизайнерские подарки к Новому Году
На Манежной площади в течение месяца будут показывать световые шоу
Сюжеты инсталляций посвятят Году экологии, Новому году и Рождеству
Круглосуточно продавать шампанское в Новый год и Рождество
Предполагается, что это может снизить число отравлений нелегальной алкогольной продукцией
На Рождество в парках расскажут сказки народов Севера и прокатят на собачьих упряжках
Более 100 праздничных мероприятий пройдут в столичных парках 7 января
Чем заняться на фестивале «Путешествие в Рождество» Где искать снежных великанов, муми-троллей и площадки для сноуборда
Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой Гид по мероприятиям, на которых вы не замерзнете в этом сезоне
В «Аптекарском огороде» состоится рождественское семейное шоу
На празднике выступит оперный дуэт
На «Хлебозаводе» в очередной раз пройдет итальянская рождественская ярмарка
Мероприятие продлится три дня
Опубликован график праздников и выходных на 2018 год
Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января
Власти Москвы потратили на Новый год как минимум 3 миллиарда рублей
Большая часть затрат пришлась на оформление столицы к празднику
На Тверской площади пройдет парад рождественских персонажей
На параде можно будет встретить Снежную Королеву и белых ангелов Рождества
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
На Пушкинской площади появится инсталляция «Музыкальный лес»
Посетители увидят «калейдоскоп световых образов»
Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» в Новый год будут работать до трех часов ночи
Параллельно с фестивалем «Путешествие в Рождество» будет идти фестиваль «Рождественский свет»
В «Цветном» 17 ноября откроется рождественский базар
В фуд-маркете универмага разместится новогодняя ярмарка
Рождественский фестиваль в Москве начнется 16 декабря
Власти Москвы уже готовятся к его проведению
Очередной Sunday Up Market пройдёт с 25 по 31 декабря
На нём будут представлены дизайнерские бренды одежды, товары ручной работы и предметы декора
На «Винзаводе» пройдёт рождественский базар
На ярмарке можно будет купить новогодние подарки и попробовать разные десерты
На праздники между Москвой и Петербургом пустят дополнительные рейсы «Сапсанов»
В период новогодних праздников появятся пять дополнительных рейсов
В парке Победы на Рождество создадут гоголевскую Диканьку
Также в парке установят ледяную горку высотой с четырёхэтажный дом
Рождественский пирог весом более 100 килограмм
Пирог будут раздавать на Манежной площади горожанам бесплатно
Мэрия выпустила путеводитель по новогодней Москве
Искать мероприятия можно по площадкам, типам, а также по районам
На ВДНХ пройдёт благотворительный забег Дедов Морозов
Все средства, собранные на забеге, пойдут на помощь неизлечимо больным детям
На «Флаконе» пройдёт рождественская итальянская ярмарка
Здесь можно будет купить косметику, одежду и посуду от итальянских брендов
В Москве пройдёт новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество»
На время фестиваля в городе появятся ярмарки, шале-рестораны и новогодние катки
Фестиваль «Путешествие в Рождество» начнётся в Москве 15 декабря
Подготовка к новогоднему фестивалю уже началась
В «Музеоне» пройдёт музыкальный фестиваль Motherland Christmas
На сцене кинотеатра выступят Cheese People, Sonic Death, Magnetic Poetry, Yana Blinder и другие российские исполнители
Какие подарки дарят на Рождество жители Швеции, Канады, Германии и США Угорь от начальника, носки и виски от мамы, виниловые диски от папы — The Village узнал, что дарят друг другу жители разных стран
На ВДНХ открылась рождественская ярмарка «Город сказок»
Открытие ярмарки приурочено к фестивалю «Путешествие в Рождество», который пройдёт с 12 декабря по 11 января
На Artplay пройдёт рождественская ярмарка Art Weekend
В продаже — рождественские украшения, открытки ручной работы, игрушки, предметы интерьера и настольные игры