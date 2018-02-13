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В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество

С традиционной едой, подарками и музыкой

В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество
С традиционной едой, подарками и музыкой

На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка

Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году

На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка
Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году

InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром

Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу

InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром
Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу

В Москве открылись площадки фестиваля «Путешествие в Рождество»

Рассказываем о программе центральных и районных площадок

В Москве открылись площадки фестиваля «Путешествие в Рождество»
Рассказываем о программе центральных и районных площадок

Московский общественный транспорт в Рождество будет работать дольше

Также во время праздника в городе перекроют движение на нескольких улицах

Московский общественный транспорт в Рождество будет работать дольше
Также во время праздника в городе перекроют движение на нескольких улицах

В канун Нового года вход в Пушкинский музей будет бесплатным

Также 31 декабря в музее проведут квест для подростков и экскурсии для детей

В канун Нового года вход в Пушкинский музей будет бесплатным
Также 31 декабря в музее проведут квест для подростков и экскурсии для детей

На ВДНХ пройдет скандинавский фестиваль c рождественскими мастер-классами

Во всех мероприятиях могут поучаствовать дети и родители

На ВДНХ пройдет скандинавский фестиваль c рождественскими мастер-классами
Во всех мероприятиях могут поучаствовать дети и родители

Журнал Seasons проведет зимний фестиваль с едой, живой музыкой и маркетом на ВДНХ

Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и узнать о Рождестве

Журнал Seasons проведет зимний фестиваль с едой, живой музыкой и маркетом на ВДНХ
Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и узнать о Рождестве

На рождественских квартирниках Seasons выступит OQJAV и прочтут стихи Набокова

Мероприятия пройдут на ВДНХ 22 и 23 декабря

На рождественских квартирниках Seasons выступит OQJAV и прочтут стихи Набокова
Мероприятия пройдут на ВДНХ 22 и 23 декабря

Пушкинский музей объявил новогоднюю программу для детей

Гостей ждут экскурсии, поиск подарков с Сантой и показ мультфильмов

Пушкинский музей объявил новогоднюю программу для детей
Гостей ждут экскурсии, поиск подарков с Сантой и показ мультфильмов

На ВДНХ открылась новогодняя ярмарка

Она будет работать до 8 января

На ВДНХ открылась новогодняя ярмарка
Она будет работать до 8 января

Рождественское настроение: Рецепт панеттоне
Рождественское настроение: Рецепт панеттоне Итальянский праздничный кекс своими руками
Рождественское настроение: Рецепт панеттоне

Рождественское настроение: Рецепт панеттоне
Итальянский праздничный кекс своими руками

Объявлено расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники

В новогоднюю ночь метро и МЦК будут круглосуточными

Объявлено расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники
В новогоднюю ночь метро и МЦК будут круглосуточными

Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке

Гостей угостят традиционными блюдами и расскажут о возможностях выучить французский

Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке
Гостей угостят традиционными блюдами и расскажут о возможностях выучить французский

Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами

Здесь можно будет купить итальянские сладости к новогоднему столу

Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами
Здесь можно будет купить итальянские сладости к новогоднему столу

«Аэрофлот» начал рождественскую распродажу билетов по России и за рубеж

Акция продлится до 12 декабря

«Аэрофлот» начал рождественскую распродажу билетов по России и за рубеж
Акция продлится до 12 декабря

В мэрии рассказали о новогоднем облике Москвы

Оформление традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество» свяжут с тематикой путешествий

В мэрии рассказали о новогоднем облике Москвы
Оформление традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество» свяжут с тематикой путешествий

В «Аптекарском огороде» откроется рождественская ярмарка

Посетителей ждут скидки, подарки и фестиваль хищных растений

В «Аптекарском огороде» откроется рождественская ярмарка
Посетителей ждут скидки, подарки и фестиваль хищных растений

Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими рождественскими ярмарками

Рейтинг составило британское издание The Telegraph

Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими рождественскими ярмарками
Рейтинг составило британское издание The Telegraph

Что еще стоит оправославить?
Что еще стоит оправославить? Представители РПЦ предложили оправославить День святого Валентина. Редакция советует Церкви, как стать еще прогрессивнее
Что еще стоит оправославить?

Что еще стоит оправославить?
Представители РПЦ предложили оправославить День святого Валентина. Редакция советует Церкви, как стать еще прогрессивнее

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