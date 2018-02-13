В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество
С традиционной едой, подарками и музыкой
В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество С традиционной едой, подарками и музыкой
На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка
Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году
На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году
InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром
Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу
InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу
В Москве открылись площадки фестиваля «Путешествие в Рождество»
Рассказываем о программе центральных и районных площадок
В Москве открылись площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» Рассказываем о программе центральных и районных площадок
Московский общественный транспорт в Рождество будет работать дольше
Также во время праздника в городе перекроют движение на нескольких улицах
Московский общественный транспорт в Рождество будет работать дольше Также во время праздника в городе перекроют движение на нескольких улицах
В канун Нового года вход в Пушкинский музей будет бесплатным
Также 31 декабря в музее проведут квест для подростков и экскурсии для детей
В канун Нового года вход в Пушкинский музей будет бесплатным Также 31 декабря в музее проведут квест для подростков и экскурсии для детей
На ВДНХ пройдет скандинавский фестиваль c рождественскими мастер-классами
Во всех мероприятиях могут поучаствовать дети и родители
На ВДНХ пройдет скандинавский фестиваль c рождественскими мастер-классами Во всех мероприятиях могут поучаствовать дети и родители
Журнал Seasons проведет зимний фестиваль с едой, живой музыкой и маркетом на ВДНХ
Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и узнать о Рождестве
Журнал Seasons проведет зимний фестиваль с едой, живой музыкой и маркетом на ВДНХ Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и узнать о Рождестве
На рождественских квартирниках Seasons выступит OQJAV и прочтут стихи Набокова
Мероприятия пройдут на ВДНХ 22 и 23 декабря
На рождественских квартирниках Seasons выступит OQJAV и прочтут стихи Набокова Мероприятия пройдут на ВДНХ 22 и 23 декабря
Пушкинский музей объявил новогоднюю программу для детей
Гостей ждут экскурсии, поиск подарков с Сантой и показ мультфильмов
Пушкинский музей объявил новогоднюю программу для детей Гостей ждут экскурсии, поиск подарков с Сантой и показ мультфильмов
Объявлено расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники
В новогоднюю ночь метро и МЦК будут круглосуточными
Объявлено расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники В новогоднюю ночь метро и МЦК будут круглосуточными
Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке
Гостей угостят традиционными блюдами и расскажут о возможностях выучить французский
Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке Гостей угостят традиционными блюдами и расскажут о возможностях выучить французский
Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами
Здесь можно будет купить итальянские сладости к новогоднему столу
Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами Здесь можно будет купить итальянские сладости к новогоднему столу
«Аэрофлот» начал рождественскую распродажу билетов по России и за рубеж
Акция продлится до 12 декабря
«Аэрофлот» начал рождественскую распродажу билетов по России и за рубеж Акция продлится до 12 декабря
В мэрии рассказали о новогоднем облике Москвы
Оформление традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество» свяжут с тематикой путешествий
В мэрии рассказали о новогоднем облике Москвы Оформление традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество» свяжут с тематикой путешествий
В «Аптекарском огороде» откроется рождественская ярмарка
Посетителей ждут скидки, подарки и фестиваль хищных растений
В «Аптекарском огороде» откроется рождественская ярмарка Посетителей ждут скидки, подарки и фестиваль хищных растений
Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими рождественскими ярмарками
Рейтинг составило британское издание The Telegraph