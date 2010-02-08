Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»
В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству
ВДНХ станет главной площадкой международного фестиваля «Сады и люди»
Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа
На маркет приедут 70 винтажных проектов
Пространство «Рихтер» приглашает на йогу и бранч в саду
Вечером во внутреннем дворике можно потанцевать и выпить
В музее «Садовое кольцо» пройдут мастерские по садоводству в городе
Бесплатное мероприятие пройдет в это воскресенье
Какими будут экотропа и пешеходный маршрут в виде ленты Мебиуса на ВДНХ
Они появятся в акватическом саду, который откроют в этом году
В Москве открылся второй тактильный сад с лекарственными травами и ручьем
Сад расположен на юго-востоке Москвы
В Царицыне впервые пройдет Фестиваль исторических садов
На мероприятии можно будет увидеть 22 парка из разных стран и эпох в миниатюре
На время фестиваля «Цветочный джем» на Тверском бульваре открылся детский город-сад
Его создали дизайнеры из Великобритании Питер Финк и Мэтью Чайлдс
На время фестиваля «Цветочный джем» на Новом Арбате появятся три сада
Полностью они будут готовы к 20 августа
На фестивале цветов в «Зарядье» и «Музеоне» разведут театральные сады
Конкурс на лучший сад продлится с 29 июня по 8 июля
Сады для рыб и пчел в «Аптекарском огороде»
В Ботаническом саду МГУ заработали две новые экспозиции
Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу
Хедлайнером вечеринки станет немецкая поп-группа Das Paradies
«Аптекарский огород» научит ухаживать за тропическими растениями
Участники мастер-класса создадут мини-сад во флорариуме
Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде»
О цветах в форме сердца расскажут на обзорных экскурсиях в саду
В Москве воссоздадут сад усадьбы Леоново
На территории частично сохранилась 200-летняя липовая аллея и планировка парка
На крышах построенных по реновации домов разобьют сады
На создание проектов озеленения объявлен международный конкурс
В саду имени Баумана в четвертый раз открывается летний лагерь CityKids
В лагере предусмотрены три программы по возрастным категориям
В Москве пройдут бесплатные лекции по садоводству и ландшафтному дизайну
Курс стартует 11 февраля
Обновленная территория Бахрушинского музея
Фасадам здания театрального музея вернули исторический облик, а рядом разбили сад
Около музея Бахрушина обустроят театральный квартал
Сейчас завершен первый этап реконструкции — возле музея рабили сад, а фасадам вернули исторический вид
В России урегулируют ведение дачного хозяйства
В правительстве надеются, что принятие новых поправок приведёт к развитию садоводства и огородничества
Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых
Там высадят деревья, связанные с художественными произведениями известных заключённых, а также растения из бывших лагерей
Как разбить сад на балконе, избавиться от хлама в доме и правильно организовать рабочее место Полезные советы для тех, кто хочет сделать жизнь в квартире и за городом комфортнее и проще
В «Аптекарском огороде» пройдёт фестиваль цветов
Фестиваль продлится с 16 апреля до 29 мая
Мичуринский сад откроют для горожан
Раньше горожане не могли ходить по территории сада
В каждом районе Москвы появится главный «садовник»
Такой специалист будет следить за содержанием зелёных насаждений всего района
Во дворе жилого дома на Патриарших разбили сад
28 сентября на Малой Бронной откроется «Ботанический садик» — озеленённый силами местных жителей и активистов небольшой двор жилого дома.
В парке Горького разобьют сад для детей-инвалидов
В рамках Moscow Flower Show ландшафтный дизайнер Крис Бердшоу разобьёт в парке Горького сад для детей-инвалидов, который после фестиваля перевезут на территорию московского детского дома.
На Дмитровке возродят яблоневый сад
В Бутырском районе, у Савёловской железной дороги, возродят яблоневый сад площадью 5 гектаров. Там проложат дорожки и установят скамейки и кованые фонари.