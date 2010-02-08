Сад скульптур "Сивцев Вражек", Дом Бурганова Гуляли как-то по Арбату, потом свернули в переулок, потом еще свернули))) и нашли замечательное местечко в центре Москвы - там тихо, уютно и есть на что посмотреть.) захотелось поделиться - для тех, кто еще не знает)