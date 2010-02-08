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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как в петербургском «спальнике» сделали ландшафтный сад вместо бабушкиного огорода
Как в петербургском «спальнике» сделали ландшафтный сад вместо бабушкиного огорода
Как в петербургском «спальнике» сделали ландшафтный сад вместо бабушкиного огорода

Как в петербургском «спальнике» сделали ландшафтный сад вместо бабушкиного огорода

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству

ВДНХ станет главной площадкой международного фестиваля «Сады и люди»

На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству

Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа

На маркет приедут 70 винтажных проектов

Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа

Пространство «Рихтер» приглашает на йогу и бранч в саду

Вечером во внутреннем дворике можно потанцевать и выпить

Пространство «Рихтер» приглашает на йогу и бранч в саду

В музее «Садовое кольцо» пройдут мастерские по садоводству в городе

Бесплатное мероприятие пройдет в это воскресенье

В музее «Садовое кольцо» пройдут мастерские по садоводству в городе

Какими будут экотропа и пешеходный маршрут в виде ленты Мебиуса на ВДНХ

Они появятся в акватическом саду, который откроют в этом году

Какими будут экотропа и пешеходный маршрут в виде ленты Мебиуса на ВДНХ

В Москве открылся второй тактильный сад с лекарственными травами и ручьем

Сад расположен на юго-востоке Москвы

В Москве открылся второй тактильный сад с лекарственными травами и ручьем

В Царицыне впервые пройдет Фестиваль исторических садов

На мероприятии можно будет увидеть 22 парка из разных стран и эпох в миниатюре

В Царицыне впервые пройдет Фестиваль исторических садов

На время фестиваля «Цветочный джем» на Тверском бульваре открылся детский город-сад

Его создали дизайнеры из Великобритании Питер Финк и Мэтью Чайлдс

На время фестиваля «Цветочный джем» на Тверском бульваре открылся детский город-сад

На время фестиваля «Цветочный джем» на Новом Арбате появятся три сада

Полностью они будут готовы к 20 августа

На время фестиваля «Цветочный джем» на Новом Арбате появятся три сада

На фестивале цветов в «Зарядье» и «Музеоне» разведут театральные сады

Конкурс на лучший сад продлится с 29 июня по 8 июля

На фестивале цветов в «Зарядье» и «Музеоне» разведут театральные сады

Сады для рыб и пчел в «Аптекарском огороде»

В Ботаническом саду МГУ заработали две новые экспозиции

Сады для рыб и пчел в «Аптекарском огороде»

Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу

Хедлайнером вечеринки станет немецкая поп-группа Das Paradies

Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу

«Аптекарский огород» научит ухаживать за тропическими растениями

Участники мастер-класса создадут мини-сад во флорариуме

«Аптекарский огород» научит ухаживать за тропическими растениями

Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде»

О цветах в форме сердца расскажут на обзорных экскурсиях в саду

Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде»

В Москве воссоздадут сад усадьбы Леоново

На территории частично сохранилась 200-летняя липовая аллея и планировка парка

В Москве воссоздадут сад усадьбы Леоново

На крышах построенных по реновации домов разобьют сады

На создание проектов озеленения объявлен международный конкурс

На крышах построенных по реновации домов разобьют сады

В саду имени Баумана в четвертый раз открывается летний лагерь CityKids

В лагере предусмотрены три программы по возрастным категориям

В саду имени Баумана в четвертый раз открывается летний лагерь CityKids

В Москве пройдут бесплатные лекции по садоводству и ландшафтному дизайну

Курс стартует 11 февраля

В Москве пройдут бесплатные лекции по садоводству и ландшафтному дизайну

Обновленная территория Бахрушинского музея

Фасадам здания театрального музея вернули исторический облик, а рядом разбили сад

Обновленная территория Бахрушинского музея

Около музея Бахрушина обустроят театральный квартал

Сейчас завершен первый этап реконструкции — возле музея рабили сад, а фасадам вернули исторический вид

Около музея Бахрушина обустроят театральный квартал

В России урегулируют ведение дачного хозяйства

В правительстве надеются, что принятие новых поправок приведёт к развитию садоводства и огородничества

В России урегулируют ведение дачного хозяйства

Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых

Там высадят деревья, связанные с художественными произведениями известных заключённых, а также растения из бывших лагерей

Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых

Как разбить сад на балконе, избавиться от хлама в доме и правильно организовать рабочее место
Как разбить сад на балконе, избавиться от хлама в доме и правильно организовать рабочее место Полезные советы для тех, кто хочет сделать жизнь в квартире и за городом комфортнее и проще
Как разбить сад на балконе, избавиться от хлама в доме и правильно организовать рабочее место

Как разбить сад на балконе, избавиться от хлама в доме и правильно организовать рабочее место
Полезные советы для тех, кто хочет сделать жизнь в квартире и за городом комфортнее и проще

В «Аптекарском огороде» пройдёт фестиваль цветов

Фестиваль продлится с 16 апреля до 29 мая

В «Аптекарском огороде» пройдёт фестиваль цветов

Мичуринский сад откроют для горожан

Раньше горожане не могли ходить по территории сада

Мичуринский сад откроют для горожан

В каждом районе Москвы появится главный «садовник»

Такой специалист будет следить за содержанием зелёных насаждений всего района

В каждом районе Москвы появится главный «садовник»

Во дворе жилого дома на Патриарших разбили сад

28 сентября на Малой Бронной откроется «Ботанический садик» — озеленённый силами местных жителей и активистов небольшой двор жилого дома.

Во дворе жилого дома на Патриарших разбили сад

В парке Горького разобьют сад для детей-инвалидов

В рамках Moscow Flower Show ландшафтный дизайнер Крис Бердшоу разобьёт в парке Горького сад для детей-инвалидов, который после фестиваля перевезут на территорию московского детского дома.

В парке Горького разобьют сад для детей-инвалидов

На Дмитровке возродят яблоневый сад

В Бутырском районе, у Савёловской железной дороги, возродят яблоневый сад площадью 5 гектаров. Там проложат дорожки и установят скамейки и кованые фонари.

На Дмитровке возродят яблоневый сад

На месте снесённой гостиницы «Россия» предлагают разбить парк Девелоперская компания State Development хочет превратить пустырь на месте гостиницы «Россия» в огромный парк, а зону вокруг ГУМа сделать пешеходной.

На месте снесённой гостиницы «Россия» предлагают разбить парк

В офисах появятся ясли
В офисах появятся ясли Детские сады откроют на работе у родителей.
В офисах появятся ясли

В офисах появятся ясли
Детские сады откроют на работе у родителей.

Сад скульптур "Сивцев Вражек", Дом Бурганова Гуляли как-то по Арбату, потом свернули в переулок, потом еще свернули))) и нашли замечательное местечко в центре  Москвы - там тихо, уютно и есть на что посмотреть.) захотелось поделиться  - для тех, кто еще не знает)

Сад скульптур "Сивцев Вражек", Дом Бурганова

Parc Monceau        История парка Монсо в Париже. 

Parc Monceau