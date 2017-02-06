Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»
В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем» В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству
ВДНХ станет главной площадкой международного фестиваля «Сады и люди»
На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству ВДНХ станет главной площадкой международного фестиваля «Сады и люди»
Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа
На маркет приедут 70 винтажных проектов
Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа На маркет приедут 70 винтажных проектов
Пространство «Рихтер» приглашает на йогу и бранч в саду
Вечером во внутреннем дворике можно потанцевать и выпить
Пространство «Рихтер» приглашает на йогу и бранч в саду Вечером во внутреннем дворике можно потанцевать и выпить
В музее «Садовое кольцо» пройдут мастерские по садоводству в городе
Бесплатное мероприятие пройдет в это воскресенье
В музее «Садовое кольцо» пройдут мастерские по садоводству в городе Бесплатное мероприятие пройдет в это воскресенье
Какими будут экотропа и пешеходный маршрут в виде ленты Мебиуса на ВДНХ
Они появятся в акватическом саду, который откроют в этом году
Какими будут экотропа и пешеходный маршрут в виде ленты Мебиуса на ВДНХ Они появятся в акватическом саду, который откроют в этом году
В Москве открылся второй тактильный сад с лекарственными травами и ручьем
Сад расположен на юго-востоке Москвы
В Москве открылся второй тактильный сад с лекарственными травами и ручьем Сад расположен на юго-востоке Москвы
В Царицыне впервые пройдет Фестиваль исторических садов
На мероприятии можно будет увидеть 22 парка из разных стран и эпох в миниатюре
В Царицыне впервые пройдет Фестиваль исторических садов На мероприятии можно будет увидеть 22 парка из разных стран и эпох в миниатюре
На время фестиваля «Цветочный джем» на Тверском бульваре открылся детский город-сад
Его создали дизайнеры из Великобритании Питер Финк и Мэтью Чайлдс
На время фестиваля «Цветочный джем» на Тверском бульваре открылся детский город-сад Его создали дизайнеры из Великобритании Питер Финк и Мэтью Чайлдс
На время фестиваля «Цветочный джем» на Новом Арбате появятся три сада
Полностью они будут готовы к 20 августа
На время фестиваля «Цветочный джем» на Новом Арбате появятся три сада Полностью они будут готовы к 20 августа
На фестивале цветов в «Зарядье» и «Музеоне» разведут театральные сады
Конкурс на лучший сад продлится с 29 июня по 8 июля
На фестивале цветов в «Зарядье» и «Музеоне» разведут театральные сады Конкурс на лучший сад продлится с 29 июня по 8 июля
Сады для рыб и пчел в «Аптекарском огороде»
В Ботаническом саду МГУ заработали две новые экспозиции
Сады для рыб и пчел в «Аптекарском огороде» В Ботаническом саду МГУ заработали две новые экспозиции
Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу
Хедлайнером вечеринки станет немецкая поп-группа Das Paradies
Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу Хедлайнером вечеринки станет немецкая поп-группа Das Paradies
«Аптекарский огород» научит ухаживать за тропическими растениями
Участники мастер-класса создадут мини-сад во флорариуме
«Аптекарский огород» научит ухаживать за тропическими растениями Участники мастер-класса создадут мини-сад во флорариуме
Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде»
О цветах в форме сердца расскажут на обзорных экскурсиях в саду
Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде» О цветах в форме сердца расскажут на обзорных экскурсиях в саду
В Москве воссоздадут сад усадьбы Леоново
На территории частично сохранилась 200-летняя липовая аллея и планировка парка
В Москве воссоздадут сад усадьбы Леоново На территории частично сохранилась 200-летняя липовая аллея и планировка парка
На крышах построенных по реновации домов разобьют сады
На создание проектов озеленения объявлен международный конкурс
На крышах построенных по реновации домов разобьют сады На создание проектов озеленения объявлен международный конкурс
В саду имени Баумана в четвертый раз открывается летний лагерь CityKids
В лагере предусмотрены три программы по возрастным категориям