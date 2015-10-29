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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве появится велополоса вдоль всего Садового кольца

Со специальными велосипедными светофорами

В Москве появится велополоса вдоль всего Садового кольца

Установить отбойники на Садовом кольце

Чтобы не допускать аварии как с Ефремовым

Установить отбойники на Садовом кольце

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы

Все не так страшно, как прогнозировали эксперты

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

На «Курской» открылся винтажный магазин ТОО «Фарца» в стиле времен перестройки

Помимо одежды, там можно купить мебель, плакаты, пластинки и книги

На «Курской» открылся винтажный магазин ТОО «Фарца» в стиле времен перестройки

Как в Москве вместо митинга проводят парад городской техники

Из-за него перекрыли проспект Сахарова и Садовое кольцо

Как в Москве вместо митинга проводят парад городской техники

YouDrive запустил каршеринг для центра Москвы

По условиям, завершить аренду автомобиля можно только в пределах Садового кольца

YouDrive запустил каршеринг для центра Москвы

На Садовом кольце ограничили движение из-за опрокинувшегося грузовика

Автомобиль загорелся, однако вскоре возгорание потушили

На Садовом кольце ограничили движение из-за опрокинувшегося грузовика

На Крымском Валу образовалась пробка из-за столкновения семи автомобилей

В массовом ДТП пострадали два человека

На Крымском Валу образовалась пробка из-за столкновения семи автомобилей

Движение в центре ограничат в выходные из-за спортивных мероприятий

19 мая в Москве пройдет «Плехановский кросс», а 20 мая — Всероссийский велопарад

Движение в центре ограничат в выходные из-за спортивных мероприятий

В Москве запустили прокат самокатов Samocat Sharing

Сейчас москвичам доступны уже пять станций

В Москве запустили прокат самокатов Samocat Sharing

Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood

На празднике в честь Дня святого Патрика пройдут уличные гулянья

Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood

Постройка XIX века на Таганской площади

На месте находки появится торгово-офисный центр

Постройка XIX века на Таганской площади

На месте Bao+Bar открылся винный бар Wine Happens

Акцент в меню сделан на морепродуктах и игристом

На месте Bao+Bar открылся винный бар Wine Happens

«Запихивание людей под землю»: Зачем чиновники закрашивают зебры
«Запихивание людей под землю»: Зачем чиновники закрашивают зебры Переходы на Каланчевской и Сыромятнической убрали через пару месяцев после обустройства улиц
«Запихивание людей под землю»: Зачем чиновники закрашивают зебры

«Запихивание людей под землю»: Зачем чиновники закрашивают зебры
Переходы на Каланчевской и Сыромятнической убрали через пару месяцев после обустройства улиц

На Зубовском бульваре появился новый разворот

Он поможет избежать затруднений на внутренней стороне Садового кольца

На Зубовском бульваре появился новый разворот

На Садовом кольце осенью высадят груши, рябины, яблони и вишни

Всего по «Моей улице» в Москве в этом году высадят 4,5 тысячи деревьев

На Садовом кольце осенью высадят груши, рябины, яблони и вишни

В Москве отметят 425-летие Садового кольца

Желающие смогут посетить городские площадки, на которых установят мультимедийные комплексы

В Москве отметят 425-летие Садового кольца

На участке Садового кольца откроют выделенную полосу для автобусов

Ее длина составит около 200 метров

На участке Садового кольца откроют выделенную полосу для автобусов

Неудобный съезд с Садового кольца на Ленинский проспект

Пользователи социальных сетей утверждают, что поворота в этом месте не будет

Неудобный съезд с Садового кольца на Ленинский проспект

На пяти участках Садового кольца введут ночные ограничения для автомобилей

Ограничения будут действовать с 23:00 до 06:00

На пяти участках Садового кольца введут ночные ограничения для автомобилей

К октябрю на Рязанском проспекте появится выделенная полоса

Она продлится от МКАД до Садового кольца в оба направления

К октябрю на Рязанском проспекте появится выделенная полоса

На Большой Садовой открылся тапас-бар «Винный базар»

Меню заведения будет обновляться раз в несколько месяцев

На Большой Садовой открылся тапас-бар «Винный базар»

Мэрия раскрыла детали благоустройства дворов по программе «Моя улица»

Власти облагородят 163 дворовые территории в центре столицы

Мэрия раскрыла детали благоустройства дворов по программе «Моя улица»

«Моя улица» привела к рекордному сокращению торговли на Садовом кольце

Магазины, кафе и рестораны предпочитают не продлевать договоры аренды и съезжают с торговых помещений

«Моя улица» привела к рекордному сокращению торговли на Садовом кольце

Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня

Пробки связаны с предпраздничными днями и дачным сезоном

Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня

Москвичей попросили отказаться от поездок по Садовому и Бульварному кольцу

Наиболее крупные заторы ожидаются на улицах Большая Лубянка и Сретенка и в районе Лубянской площади

Москвичей попросили отказаться от поездок по Садовому и Бульварному кольцу

В центре Москвы 6 мая для проведения фестиваля перекроют несколько улиц

Участки трасс будут перекрывать с 09:00 до 12:00

В центре Москвы 6 мая для проведения фестиваля перекроют несколько улиц

Как изменится Садовое кольцо после реконструкции
Как изменится Садовое кольцо после реконструкции The Village показывает проекты российских и зарубежных архитектурных бюро
Как изменится Садовое кольцо после реконструкции

Как изменится Садовое кольцо после реконструкции
The Village показывает проекты российских и зарубежных архитектурных бюро

ЦОДД попросил не ездить в центр на машине из-за работ по «Моей улице»

Ожидается, что на участках, где проходит благоустройство, будут пробки в 8-9 баллов

ЦОДД попросил не ездить в центр на машине из-за работ по «Моей улице»

На Садовом кольце начались работы по программе «Моя улица»

Перекрывать движение для ремонта не потребуется

На Садовом кольце начались работы по программе «Моя улица»

Сколько потратят на благоустройство Садового и Бульварного колец за два года

На это выделили на треть больше денег, чем в прошлом году

Сколько потратят на благоустройство Садового и Бульварного колец за два года

Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая

Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч человек

Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая

Благоустройство Щелковского шоссе за 5 миллиардов рублей

Отремонтировать планируется участок трассы от МКАД до Садового кольца

Благоустройство Щелковского шоссе за 5 миллиардов рублей

На Садовом Кольце появятся скейт-парки и фонтаны

Изменения произойдут после благоустройства

На Садовом Кольце появятся скейт-парки и фонтаны

Движение на Садовом кольце ограничено из-за коммунальной аварии

Серпуховской тоннель подтопило из-за прорыва холодной воды

Движение на Садовом кольце ограничено из-за коммунальной аварии

Сколько стоит каждое дерево на Тверской улице

В первой весрии тендера на посадку и уход за одним деревом предполагалось тратить 600 тысяч рублей

Сколько стоит каждое дерево на Тверской улице

В центре Москвы начинается масштабная высадка деревьев

Всего посадят около 2,5 тысячи деревьев

В центре Москвы начинается масштабная высадка деревьев

На Садовом кольце появилось 130 новых парковочных мест

Речь идет об участке от Смоленской площади до улицы Новослободской

На Садовом кольце появилось 130 новых парковочных мест

На Садовом кольце в октябре ограничат движение транспорта

С 11 до 19 октября круглосуточно закроют одну полосу улицы Земляной Вал в районе пересечения с Садовым тупиком

На Садовом кольце в октябре ограничат движение транспорта

Бесплатный Wi-Fi появился еще на 33 улицах Москвы

Теперь в пределах Садового кольца есть около 300 точек доступа к бесплатному уличному Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi появился еще на 33 улицах Москвы

Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице

Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице
Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен

Движение в центре Москвы сильно затруднено

Также сильные пробки наблюдаются на ТТК и МКАД

Движение в центре Москвы сильно затруднено

Жители Садового кольца — о том, как изменилась улица после реконструкции
Жители Садового кольца — о том, как изменилась улица после реконструкции Новый облик одной из главных магистралей Москвы
Жители Садового кольца — о том, как изменилась улица после реконструкции

Жители Садового кольца — о том, как изменилась улица после реконструкции
Новый облик одной из главных магистралей Москвы

Сроки ограничения движения на Садовом кольце сократили до трёх дней

Ограничения коснутся участка от Смоленской площади до Малой Дмитровки

Сроки ограничения движения на Садовом кольце сократили до трёх дней

На Садовом кольце начался капремонт проезжей части

Асфальт сменят на участке от Смоленской площади до Малой Дмитровки

На Садовом кольце начался капремонт проезжей части

На Садовом кольце появятся временные автобусные маршруты

Временные меры связаны с проведением ремонтных работ

На Садовом кольце появятся временные автобусные маршруты

На «Стрелке» покажут концепции благоустройства Москвы

На презентациях также расскажут о принципах реконструкции городских улиц

На «Стрелке» покажут концепции благоустройства Москвы

Забыть о зарплате в 100 тысяч рублей «за приход на работу»

Такой совет дал москвичам глава Минэкономразвития

Забыть о зарплате в 100 тысяч рублей «за приход на работу»

В центре Москвы практически парализовано движение

Затруднения движения вызваны ремонтными работами, которые проводятся в центре города

В центре Москвы практически парализовано движение

Названы наиболее загруженные из-за благоустройства улицы Москвы

Больше всего ухудшилась ситуация на Садовом и Бульварном кольцах

Названы наиболее загруженные из-за благоустройства улицы Москвы

На Садовом кольце ограничат движение из-за велопарада

Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 29 мая

На Садовом кольце ограничат движение из-за велопарада

Ремонт троллейбусной сети в Москве оценили в 3,4 миллиарда рублей

Полностью отремонтировать сеть планируют к 2020 году

Ремонт троллейбусной сети в Москве оценили в 3,4 миллиарда рублей

Троллейбусы на Садовом кольце решили не убирать

В Дептрансе сообщили, что решено сохранить троллейбусы на Садовом кольце

Троллейбусы на Садовом кольце решили не убирать

Обнародованы проекты благоустройства Бульварного и Садового колец

Работы пройдут на Никитском, Тверском, Страстном и других бульварах, а на Садовом кольце высадят 1 500 деревьев

Обнародованы проекты благоустройства Бульварного и Садового колец

На Садовом кольце хотят убрать все троллейбусы

Работы должны провести до конца 2016 года

На Садовом кольце хотят убрать все троллейбусы

Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за снега

Снегопад прекратится только к вечеру 14 января, а ветер усилится до 17 метров в секунду

Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за снега

Как паркмен и боров пикетировали московский департамент транспорта
Как паркмен и боров пикетировали московский департамент транспорта The Village побывал на протестной акции у здания Дептранса и узнал, почему паркмен Константин Алтухов решил привлечь внимание с помощью живой свиньи
Как паркмен и боров пикетировали московский департамент транспорта

Как паркмен и боров пикетировали московский департамент транспорта
The Village побывал на протестной акции у здания Дептранса и узнал, почему паркмен Константин Алтухов решил привлечь внимание с помощью живой свиньи

В Москве появилась направляющая дорожная разметка

Изогнутые полосы начали появляться у столичных перекрёстков

В Москве появилась направляющая дорожная разметка

На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным

В «Ночь искусств» вместе с пассажирами здесь будут ездить экскурсоводы

На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным

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