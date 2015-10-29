В Москве появится велополоса вдоль всего Садового кольца
Со специальными велосипедными светофорами
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы
Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай
«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы
На «Курской» открылся винтажный магазин ТОО «Фарца» в стиле времен перестройки
Помимо одежды, там можно купить мебель, плакаты, пластинки и книги
Как в Москве вместо митинга проводят парад городской техники
Из-за него перекрыли проспект Сахарова и Садовое кольцо
YouDrive запустил каршеринг для центра Москвы
По условиям, завершить аренду автомобиля можно только в пределах Садового кольца
На Садовом кольце ограничили движение из-за опрокинувшегося грузовика
Автомобиль загорелся, однако вскоре возгорание потушили
На Крымском Валу образовалась пробка из-за столкновения семи автомобилей
В массовом ДТП пострадали два человека
Движение в центре ограничат в выходные из-за спортивных мероприятий
19 мая в Москве пройдет «Плехановский кросс», а 20 мая — Всероссийский велопарад
В Москве запустили прокат самокатов Samocat Sharing
Сейчас москвичам доступны уже пять станций
Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood
На празднике в честь Дня святого Патрика пройдут уличные гулянья
На месте Bao+Bar открылся винный бар Wine Happens
Акцент в меню сделан на морепродуктах и игристом
«Запихивание людей под землю»: Зачем чиновники закрашивают зебры Переходы на Каланчевской и Сыромятнической убрали через пару месяцев после обустройства улиц
На Зубовском бульваре появился новый разворот
Он поможет избежать затруднений на внутренней стороне Садового кольца
На Садовом кольце осенью высадят груши, рябины, яблони и вишни
Всего по «Моей улице» в Москве в этом году высадят 4,5 тысячи деревьев
В Москве отметят 425-летие Садового кольца
Желающие смогут посетить городские площадки, на которых установят мультимедийные комплексы
На участке Садового кольца откроют выделенную полосу для автобусов
Ее длина составит около 200 метров
Неудобный съезд с Садового кольца на Ленинский проспект
Пользователи социальных сетей утверждают, что поворота в этом месте не будет
На пяти участках Садового кольца введут ночные ограничения для автомобилей
Ограничения будут действовать с 23:00 до 06:00
К октябрю на Рязанском проспекте появится выделенная полоса
Она продлится от МКАД до Садового кольца в оба направления
На Большой Садовой открылся тапас-бар «Винный базар»
Меню заведения будет обновляться раз в несколько месяцев
Мэрия раскрыла детали благоустройства дворов по программе «Моя улица»
Власти облагородят 163 дворовые территории в центре столицы
«Моя улица» привела к рекордному сокращению торговли на Садовом кольце
Магазины, кафе и рестораны предпочитают не продлевать договоры аренды и съезжают с торговых помещений
Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня
Пробки связаны с предпраздничными днями и дачным сезоном
Москвичей попросили отказаться от поездок по Садовому и Бульварному кольцу
Наиболее крупные заторы ожидаются на улицах Большая Лубянка и Сретенка и в районе Лубянской площади
В центре Москвы 6 мая для проведения фестиваля перекроют несколько улиц
Участки трасс будут перекрывать с 09:00 до 12:00
Как изменится Садовое кольцо после реконструкции The Village показывает проекты российских и зарубежных архитектурных бюро
ЦОДД попросил не ездить в центр на машине из-за работ по «Моей улице»
Ожидается, что на участках, где проходит благоустройство, будут пробки в 8-9 баллов
На Садовом кольце начались работы по программе «Моя улица»
Перекрывать движение для ремонта не потребуется
Сколько потратят на благоустройство Садового и Бульварного колец за два года
На это выделили на треть больше денег, чем в прошлом году
Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая
Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч человек
Благоустройство Щелковского шоссе за 5 миллиардов рублей
Отремонтировать планируется участок трассы от МКАД до Садового кольца
Движение на Садовом кольце ограничено из-за коммунальной аварии
Серпуховской тоннель подтопило из-за прорыва холодной воды
Сколько стоит каждое дерево на Тверской улице
В первой весрии тендера на посадку и уход за одним деревом предполагалось тратить 600 тысяч рублей
В центре Москвы начинается масштабная высадка деревьев
Всего посадят около 2,5 тысячи деревьев
На Садовом кольце появилось 130 новых парковочных мест
Речь идет об участке от Смоленской площади до улицы Новослободской
На Садовом кольце в октябре ограничат движение транспорта
С 11 до 19 октября круглосуточно закроют одну полосу улицы Земляной Вал в районе пересечения с Садовым тупиком
Бесплатный Wi-Fi появился еще на 33 улицах Москвы
Теперь в пределах Садового кольца есть около 300 точек доступа к бесплатному уличному Wi-Fi
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен
Жители Садового кольца — о том, как изменилась улица после реконструкции Новый облик одной из главных магистралей Москвы
Сроки ограничения движения на Садовом кольце сократили до трёх дней
Ограничения коснутся участка от Смоленской площади до Малой Дмитровки
На Садовом кольце начался капремонт проезжей части
Асфальт сменят на участке от Смоленской площади до Малой Дмитровки
На Садовом кольце появятся временные автобусные маршруты
Временные меры связаны с проведением ремонтных работ
На «Стрелке» покажут концепции благоустройства Москвы
На презентациях также расскажут о принципах реконструкции городских улиц
Забыть о зарплате в 100 тысяч рублей «за приход на работу»
Такой совет дал москвичам глава Минэкономразвития
В центре Москвы практически парализовано движение
Затруднения движения вызваны ремонтными работами, которые проводятся в центре города
Названы наиболее загруженные из-за благоустройства улицы Москвы
Больше всего ухудшилась ситуация на Садовом и Бульварном кольцах
На Садовом кольце ограничат движение из-за велопарада
Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 29 мая
Ремонт троллейбусной сети в Москве оценили в 3,4 миллиарда рублей
Полностью отремонтировать сеть планируют к 2020 году
Троллейбусы на Садовом кольце решили не убирать
В Дептрансе сообщили, что решено сохранить троллейбусы на Садовом кольце
Обнародованы проекты благоустройства Бульварного и Садового колец
Работы пройдут на Никитском, Тверском, Страстном и других бульварах, а на Садовом кольце высадят 1 500 деревьев
Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за снега
Снегопад прекратится только к вечеру 14 января, а ветер усилится до 17 метров в секунду
Как паркмен и боров пикетировали московский департамент транспорта The Village побывал на протестной акции у здания Дептранса и узнал, почему паркмен Константин Алтухов решил привлечь внимание с помощью живой свиньи
В Москве появилась направляющая дорожная разметка
Изогнутые полосы начали появляться у столичных перекрёстков
На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным
В «Ночь искусств» вместе с пассажирами здесь будут ездить экскурсоводы